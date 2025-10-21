Ανακοίνωση εξέδωσε η οικογένεια του Διονύση Σαββόπουλου για τον θάνατο του σπουδαίου τραγουδοποιού, που έφυγε σε ηλικία 81 ετών.

«Ο πολυαγαπημένος μας σύζυγος, πατέρας, παππούς και τραγουδοποιός έφυγε απόψε Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025. Λεπτομέρειες για τον αποχαιρετισμό του θα ανακοινωθούν τις επόμενες ώρες.

Η σύζυγος του: Ασπα

Τα τέκνα: Κορνήλιος, Ρωμανός και Αγγέλλα

Τα εγγόνια: Διονύσης και Ανδρέας» αναφέρει η ανακοίνωση της οικογένειας.

Τις τελευταίες μέρες ο Διονύσης Σαββόπουλος ήταν στο νοσοκομείο και τα κοντινά του πρόσωπα εξέφραζαν την ελπίδα ότι μέσα σε αυτή την εβδομάδα θα έπαιρνε εξιτήριο.

Η περιπέτεια της υγείας του ξεκίνησε πριν από μερικά χρόνια, εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού, όταν, αμέσως μετά το τέλος των εμφανίσεών του στο «Άλσος», διαγνώστηκε με καρκίνο στον πνεύμονα. Ο ίδιος είχε μιλήσει ανοιχτά για τη διάγνωση που τον αιφνιδίασε, αλλά και τον κινητοποίησε να αντιμετωπίσει τη νέα πραγματικότητα.