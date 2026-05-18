Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Μαύρη Δευτέρα για την εργατική τάξη, με ένα δυστύχημα κι ένα ατύχημα να συγκλονίζουν την Αττική μέσα σε λίγες ώρες, επαναφέροντας με τον πιο δραματικό τρόπο στο προσκήνιο, τα ελλιπή μέτρα ασφαλείας στους χώρους εργασίας.

Φονική έκρηξη στα Πατήσια: Πώς έχασε τη ζωή του ο 52χρονος τεχνικός

Το μεσημέρι της Δευτέρας μετατράπηκε σε εφιάλτη, στη διασταύρωση των οδών Ηλία Ζερβού και Καυταντζόγλου στα Κάτω Πατήσια. Ένας 52χρονος μόνιμος τεχνικός του ΔΕΔΔΗΕ και πατέρας τριών παιδιών, άφησε την τελευταία του πνοή κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης σε υπαίθριο υποσταθμό.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, λίγα λεπτά πριν τις 10 το πρωί, σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη, στον υποσταθμό του ΔΕΔΔΗΕ, με αποτέλεσμα ο άτυχος εργαζόμενος να χτυπηθεί από τη μέση τάση.

Στο σημείο κλήθηκε Πυροσβεστική, όμως δεν υπήρχε φωτιά και τα οχήματα αποχώρησαν. Διασώστες του ΕΚΑΒ, που είχαν μεταβεί ήδη στην περιοχή, μπήκαν στον χώρο και εντόπισαν απανθρακωμένο, και χωρίς τις αιθήσεις του έναν άνδρα. Όπως διαπιστώθηκε, επρόκειτο για τον 52χρονο εργαζόμενο του ΔΕΔΔΗΕ. Η σορός του μεταφέρθηκε στον «Ερυθρό Σταυρό». Για το συμβάν δεν έχει δοθεί κάποια επίσημη ενημέρωση μέχρι στιγμής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο θάνατός του από ηλεκτροπληξία ήταν ακαριαίος.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Σε βίντεο έχει καταγραφεί η στιγμή που καταφθάνουν ΕΚΑΒ, ΕΛ.ΑΣ και Πυροσβεστική στον υποσταθμό του ΔΕΔΔΗΕ.

«Άκουσα έναν θόρυβο γύρω στις 10 παρά 10. Γύρω στις 10 και, μαζεύτηκε κόσμος. Ήρθε ασθενοφόρο, περιπολικά. Στην αρχή είχαν μηχανές της αστυνομίας, μετά ήρθε το περιπολικό, ήρθε και ασθενοφόρο. Μετά ήρθε η πυροσβεστική και άλλο ένα όχημα της πυροσβεστικής, μάλλον γιατί ήταν διαρροή ρεύματος, οπότε χρειαστήκανε έξτρα βοήθεια», λέει αυτόπτης μάρτυρας.

Σύμφωνα με την ίδια, ο θόρυβος «ήταν εκκωφαντικός αλλά δε φάνηκε σαν να ήταν έκρηξη, έκρηξη. Φάνηκε σα να έσπασε καλώδιο, όπως σκάει ένα καλώδιο με ρεύμα. Κάπως έτσι ακούστηκε, αλλά στην αρχή το πέρασα για ήχο από κάποιο όχημα, που μπορεί να πέταξε κάτι για τα έργα που κάνουν».

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Συναγερμός και στη Δραπετσώνα: Τραυματισμός μεταλλεργάτη σε πλοίο

Σχεδόν την ίδια ώρα, η αγωνία για το μεροκάματο χτύπησε και τη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη. Στο Νέο Μώλο Δραπετσώνας, ένας μεταλλεργάτης που εργαζόταν για λογαριασμό του συνεργείου Arco, υπέστη τραυματισμό στο κεφάλι, κατά τη διάρκεια εργασιών σε υπό επισκευή πλοίο.

Ο εργαζόμενος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που βρισκόταν στην περιοχή, προκειμένου να μεταφερθεί άμεσα στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

«Παγίδες θανάτου» οι χώροι δουλειάς – Αντιδράσεις από τα σωματεία

Τα αλλεπάλληλα περιστατικά έχουν προκαλέσει την έντονη αντίδραση των συνδικάτων, που κάνουν λόγο για χώρους εργασίας που έχουν μετατραπεί σε «αρένες». Μέλη των διοικήσεων του Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής και Ν/Β Ελλάδας, καθώς και του Σωματείου Ναυπηγοξυλουργών, βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στο σημείο του ατυχήματος στη Δραπετσώνα, απαιτώντας την πλήρη διερεύνηση των αιτιών.

«Οι χώροι δουλειάς γίνονται παγίδες θανάτου», καταγγέλλουν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων, υπενθυμίζοντας πως μόλις πριν από λίγες ημέρες είχαν πραγματοποιήσει μαζική κινητοποίηση στο Υπουργείο Ναυτιλίας, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για την έλλειψη ουσιαστικών μέτρων προστασίας και ασφάλειας.