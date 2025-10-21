Με θλίψη αποχαιρετά ο πολιτικός κόσμος τον μεγάλο μουσικοσυνθέτη και τραγουδοποιό Διονύση Σαββόπουλο, που έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών.

Μητσοτάκης: Ο Διονύσης μας δεν είναι πια εδώ

«Ο Σαββόπουλος έφυγε, αφήνοντας ένα ισχυρό αποτύπωμα στη μουσική, στον στίχο, αλλά και στο δημόσιο ύφος. Γιατί με το έργο και τη στάση του απέδειξε πως ήταν ένας υπέροχος τραγουδοποιός. Ένας ευαίσθητος Έλληνας. Και ένας υπεύθυνος πολίτης» γράφει στην αποχαιρετιστήρια του ανάρτηση ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κωστής Χατζηδάκης: Μεγάλη η απώλεια για όλους

«Ο Διονύσης θα ξεχωρίζει πάντοτε για το ιδιαίτερο στυλ του, για τη μοναδική του ικανότητα να συνδυάζει διαφορετικά μεταξύ τους μουσικά είδη και για τους ευρηματικούς στίχους του που μιλούν κατευθείαν στην ψυχή μας» αναφέρει σε ανάρτηση του ο Κωστής Χατζηδάκης. «Εκτός όμως από σπουδαίος καλλιτέχνης, ο Διονύσης Σαββόπουλος υπήρξε ένας ενεργός πολίτης, ο οποίος, με γενναιότητα, διατύπωνε τις απόψεις του για σημαντικά πολιτικά και κοινωνικά θέματα» σημειώνει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Ν. Ανδρουλάκης: Ο «Νιόνιος» δεν είναι πια κοντά μας

«Με βαθιά συγκίνηση οι Ελληνίδες και οι Έλληνες αποχαιρετούμε τον Διονύση Σαββόπουλο, που μέσα από τα τραγούδια του σκιαγραφούσε το βίωμα, τις ελπίδες, τις υπερβάσεις και τις αγωνίες του λαού μας στο πέρασμα των δεκαετιών. Μας αφήνει παρακαταθήκη μουσικά αριστουργήματα όπως ο «Μπάλλος», το «Φορτηγό», τα «Τραπεζάκια έξω», το «Βρώμικο ψωμί» και τόσα άλλα, όπου πάντρευε μοναδικά τη ροκ, τη λαϊκή μουσική και τους παραδοσιακούς ήχους» σημειώνει, μεταξύ άλλων, σε ανάρτηση του ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ.

Με βαθιά συγκίνηση οι Ελληνίδες και οι Έλληνες αποχαιρετούμε τον Διονύση Σαββόπουλο, που μέσα από τα τραγούδια του σκιαγραφούσε το βίωμα, τις ελπίδες, τις υπερβάσεις και τις αγωνίες του λαού μας στο πέρασμα των δεκαετιών. Μας αφήνει παρακαταθήκη μουσικά αριστουργήματα όπως ο… pic.twitter.com/2zWgqncNp0 — Nikos Androulakis (@androulakisnick) October 21, 2025

Χάρης Δούκας: Η Αθήνα σήμερα είναι πιο σιωπηλή

«Μας άφησε ο Διονύσης Σαββόπουλος. Ένας δημιουργός που ένωσε εποχές, γενιές και γειτονιές, που έβαλε τη μουσική να συνομιλεί με την ψυχή μιας ολόκληρης χώρας. Οι στίχοι του έγιναν η φωνή της Ελλάδας, όλων μας» γράφει σε ανάρτηση του στο Instagram o δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Χάρης Δούκας (@harisdoukas)

Γερουλάνος: Θα μας λείψεις τόσο πολύ σε μια εποχή που σε χρειαζόμαστε πιο πολύ από ποτέ

«Μας έμαθες να ζούμε, να γελάμε, να κάνουμε παρέες, να προσέχουμε ο ένας τον άλλον, να είμαστε περήφανοι ο ένας για τον άλλον. Περήφανοι για αυτό που είμαστε και για τους γαλαξίες που φτιάχνουμε. Μόνοι μας και όλοι μαζί. Ακούμπησες τη ζωή, την καρδιά και την ψυχή μας, και το έκανες με τα τραγούδια και με την στάση σου. Το έκανες δημόσια και το έκανες στην παρέα» έγραψε ο βουλευτής του ΠαΣοΚ Παύλος Γερουλάνος.

Κείμενο σε εξέλιξη…