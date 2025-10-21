Σε δήλωση σχετικά με την τροπολογία της Κυβέρνησης για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη προχώρησε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Συγκεκριμένα αναφέρει:

«Το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη είναι χώρος συνυφασμένος με την εθνική μνήμη. Μνημείο απόδοσης σεβασμού σε όσους θυσιάστηκαν υπέρ Πατρίδος και Έθνους. Χώρος ενότητας και ομοψυχίας. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως μέσο έκφρασης πολιτικών επιδιώξεων. Είναι σκοπός καθ’ εαυτό.

Όπως ορθά ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο ιδεώδης τρόπος να εξετάσουμε το πώς θέλουμε να είναι το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, είναι να το αποστειρώσουμε από την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, ως διαχρονικό σύμβολο των Εθνικών Αγώνων.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Μετά την τραγωδία των Τεμπών, ο χώρος μπροστά από το Μνημείο συνδέθηκε με το καθολικό αίτημα της κοινωνίας για απόδοση δικαιοσύνης. Άλλωστε, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, με την παρουσία του στον χώρο, εκδήλωσε έμπρακτα τον σεβασμό του στα θύματα.

Το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ενώνει τους Έλληνες νυν και αεί. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν πρόκειται να το αντιμετωπίσουν σαν αντικείμενο άσκησης πολιτικής και διχασμού της κοινωνίας. Στην κατεύθυνση αυτή θα κινηθούμε.

Ο σεβασμός στους νεκρούς των Εθνικών Αγώνων και στην Ιστορία είναι συλλογικό καθήκον και ευθύνη όλων μας».

«Το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη είναι χώρος συνυφασμένος με την εθνική μνήμη. Μνημείο απόδοσης σεβασμού σε όσους θυσιάστηκαν υπέρ Πατρίδος και Έθνους. Χώρος ενότητας και ομοψυχίας. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως μέσο έκφρασης πολιτικών επιδιώξεων. Είναι σκοπός καθ’ εαυτό.… pic.twitter.com/6mp5cA1gHK — Nikos Dendias (@NikosDendias) October 21, 2025

Δεν απάντησε στους δημοσιογράφους

Σε κεντρικό ξενοδοχείο επί της πλατείας Συντάγματος μετέβη ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, λίγη ώρα μετά τη δήλωσή του για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Κατά την είσοδό του στο ξενοδοχείο, όπου πραγματοποιείται εκδήλωση των Ενόπλων Δυνάμεων για το στρατιωτικό ημερολόγιο της περιόδου 1940-41, ο υπουργός ερωτήθηκε από δημοσιογράφους αν θα στηρίξει την τροπολογία δίχως να απαντήσει.