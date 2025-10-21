Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν είναι σαφές πότε θα διεξαχθεί η σύνοδος κορυφής ανάμεσα στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και ότι δεν έχουν αναφερθεί ημερομηνίες από καμία από τις δύο πλευρές.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένως πει ότι θέλει να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, τον πλέον πολυαίμακτο στην Ευρώπη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, παρότι έχει σχολιάσει ότι η επίτευξη της ειρήνης είναι δυσκολότερη από την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα ή τον τερματισμό της σύγκρουσης Ινδίας – Πακιστάν.

Αφότου συνομίλησε με τον Πούτιν στις 16 Οκτωβρίου ο Τραμπ δήλωσε ότι ο υπουργός του των Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο Ρώσος ομόλογός του Σεργκέι Λαβρόφ θα συναντηθούν αυτή την εβδομάδα ενόψει μιας πιθανής συνόδου στη Βουδαπέστη εντός δύο εβδομάδων.

Ωστόσο, το CNN επικαλέστηκε μη κατονομαζόμενο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου σύμφωνα με τον οποίο η αναμενόμενη συνάντηση Ρούμπιο – Λαβρόφ έχει «παγώσει» επί του παρόντος.

Επικαλέστηκε μια πηγή σύμφωνα με την οποία οι Ρούμπιο και Λαβρόφ έχουν αποκλίνουσες προσδοκίες σχετικά με ένα πιθανό τέλος στον πόλεμο.

Ο Λαβρόφ είπε στους δημοσιογράφους ότι συμφώνησε με τον Ρούμπιο να συνεχίσουν τις τηλεφωνικές επαφές, ενώ το Κρεμλίνο χαρακτήρισε αδύνατη την αναβολή μιας συνόδου για την οποία δεν έχει οριστεί ημερομηνία.

«Ακούστε, έχουμε τη συμφωνία των προέδρων, αλλά δεν μπορούμε να αναβάλουμε αυτό που δεν έχει οριστικοποιηθεί. Ούτε ο πρόεδρος Τραμπ ούτε ο πρόεδρος Πούτιν έδωσαν ακριβείς ημερομηνίες. Χρειαζόμαστε προετοιμασία, σοβαρή προετοιμασία. Αυτό μπορεί να πάρει χρόνο. Αυτός είναι ουσιαστικά ο λόγος που εξαρχής δεν δόθηκαν ακριβείς ημερομηνίες», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ερωτηθείς αν η Μόσχα γνωρίζει πιθανή ημερομηνία διεξαγωγής της συνόδου, ο Πεσκόφ απάντησε: «’Οχι, δεν γνωρίζουμε».

Στήριξη Τραμπ από Ευρωπαίους ηγέτες

Ηγέτες ευρωπαϊκών χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Ουκρανίας, καθώς και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξέδωσαν σήμερα κοινή δήλωση εκφράζοντας στήριξη προς την Ουκρανία και τις προσπάθειες του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει τη σύγκρουση εκεί.

«Στηρίζουμε σθεναρά τη θέση του προέδρου Τραμπ ότι η σύγκρουση θα πρέπει να σταματήσει άμεσα και ότι η σημερινή γραμμή επαφής θα πρέπει να είναι το σημείο εκκίνησης των διαπραγματεύσεων», αναφέρεται στη δήλωση, η οποία δημοσιοποιήθηκε από τη βρετανική κυβέρνηση.

«Πρέπει να εντείνουμε την πίεση στη ρωσική οικονομία και την αμυντική της βιομηχανία, έως ότου ο Πούτιν να είναι έτοιμος να κάνει ειρήνη. Αναπτύσσουμε μέτρα για να χρησιμοποιήσουμε την πλήρη αξία των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας ούτως ώστε η Ουκρανία να έχει τους πόρους που χρειάζεται».

Η Βαρσοβία προειδοποιεί τον Πούτιν

Η Πολωνία προειδοποίησε τον Βλαντίμιρ Πούτιν ότι δεν μπορεί να περάσει από τον πολωνικό εναέριο χώρο για να μεταβεί στη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ ενδεχομένως στη Βουδαπέστη διότι στην περίπτωση αυτή οι πολωνικές αρχές μπορεί να αναγκασθούν να εκτελέσουν το ένταλμα σύλληψης που έχει εκδώσει εναντίον του το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο με έδρα τη Χάγη εξέδωσε το 2023 ένταλμα σύλληψης κατά του ρώσου προέδρου για την αρπαγή εκατοντάδων παιδιών από την Ουκρανία και τη μεταφορά τους στη Ρωσία.

Η Μόσχα δεν αναγνωρίζει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και τη δικαιοδοσία του και αρνείται τις κατηγορίες.

«Δεν μπορώ να εγγυηθώ ότι κάποιο ανεξάρτητο πολωνικό δικαστήριο δεν θα διατάξει την κυβέρνηση να αναγκάσει το αεροπλάνο να προσγειωθεί για να παραδοθεί ο ύποπτος στο δικαστήριο στη Χάγη», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας Ραντοσλάβ Σικόρσκι στο Radio Rodzina.

Το διεθνές ένταλμα σύλληψης του ΔΠΔ υποχρεώνει τα δικαστήρια των χωρών μελών να προχωρήσουν στη σύλληψη του Πούτιν αν βάλει το πόδι του στο έδαφός τους.

«Πιστεύω ότι η ρωσική πλευρά το γνωρίζει αυτό. Και, κατά συνέπεια, αν αυτή η συνάντηση κορυφής είναι να πραγματοποιηθεί, ελπίζω με τη συμμετοχή του θύματος της επίθεσης, το αεροσκάφος θα χρησιμοποιήσει διαφορετικό δρόμο», εξήγησε ο Σικόρσκι.

Η Ουγγαρία, ο πρωθυπουργός της οποίας διατηρεί θερμές σχέσεις με τον Πούτιν, έχει δηλώσει ότι θα διασφαλίσει ότι ο ρώσος πρόεδρος θα μπορεί να εισέλθει και να εξέλθει από τη χώρα.

Ομως, αν θέλει να αποφύγει την εναέριο χώρο της Ουκρανίας, η ρωσική αντιπροσωπεία θα αναγκασθεί να περάσει από τον εναέριο χώρο τουλάχιστον μίας χώρας της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Ολες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης είναι μέλη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Ειδικά η Ουγγαρία είναι σε διαδικασία αποχώρησης.