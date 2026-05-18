Οι σοροί των τεσσάρων αγνοούμενων Ιταλών δυτών που έχασαν τη ζωή τους την περασμένη εβδομάδα εντοπίστηκαν, όπως ανακοίνωσε το μεσημέρι της Δευτέρας η κυβέρνηση των Μαλδίβων. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιχείρηση εντοπισμού και τον χρόνο ανάσυρσης των σορών.

Οι πέντε έμπειροι δύτες – μία καθηγήτρια θαλάσσιας βιολογίας, η κόρη της, δύο νεαροί ερευνητές και ο εκπαιδευτής τους – συμμετείχαν σε κατάδυση σε υποθαλάσσιο σπήλαιο στις Μαλδίβες, όπου έχασαν τη ζωή τους.

Η σορός ενός εκ των δυτών είχε ήδη ανασυρθεί την Παρασκευή, σύμφωνα με ανακοίνωση της Εθνικής Αμυντικής Δύναμης των Μαλδίβων (MNDF). «Η σορός ανασύρθηκε από σπήλαιο σε βάθος περίπου 60 μέτρων. Εκτιμάται ότι και οι υπόλοιποι δύτες βρίσκονται εντός του σπηλαίου, το οποίο εκτείνεται σε μήκος περίπου 61 μέτρων», ανέφερε η ανακοίνωση.

Υπενθυμίζεται ότι το Σάββατο έχασε τη ζωή του και ένας δύτης της MNDF που συμμετείχε στις έρευνες, ο αρχιλοχίας Μοχάμεντ Μαχουντί, εξαιτίας νόσου αποσυμπίεσης. Το περιστατικό οδήγησε στην προσωρινή αναστολή της επιχείρησης, η οποία διεξαγόταν υπό ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Τα θύματα της τραγωδίας στις Μαλδίβες

Τα θύματα της τραγωδίας, σύμφωνα με ανακοίνωση από το πανεπιστήμιο της Γένοβας στο οποίο σπούδαζαν ή εργάζονταν, είναι η 51χρονη Μόνικα Μοντεφαλκόνε, καθηγήτρια Οικολογίας και Θαλάσσιας Βιολογίας, η 23χρονη φοιτήτρια κόρη της Τζόρτζια, καθώς και δύο 30χρονοι φοιτητές της —ένας λέκτορας και ένας νεαρός ερευνητής που είχε πάρει πρόσφατα το πτυχίο του στη θαλάσσια βιολογία. Το πέμπτο θύμα είναι ο εκπαιδευτής τους στις καταδύσεις, ο Τζιανλούκα Μπενεντέτι.

Η Μόνικα Μοντεφαλκόνε ήταν ευρύτερα γνωστή για την αγάπη της για τη θάλασσα και το επιστημονικό της έργο, το οποίο επικεντρωνόταν στις επιπτώσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας και της κλιματικής αλλαγής στα θαλάσσια οικοσυστήματα, με ιδιαίτερη έμφαση στη διατήρηση και την υποβρύχια χαρτογραφία, ενώ είχε πραγματοποιήσει και αρκετές τηλεοπτικές εμφανίσεις.

Σύμφωνα με νέα ανακοίνωση των τοπικών αρχών στις Μαλδίβες, το πτώμα που είχε ανασυρθεί τις προηγούμενες ημέρες από τους βατραχανθρώπους ήταν του εκπαιδευτή καταδύσεων Τζανλούκα Μπενεντέτι, σαράντα τεσσάρων ετών.

Τα σενάρια για τα αίτια

Οι τοπικές αρχές διεξάγουν ήδη έρευνα για να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το δυστύχημα. Τα πρώτα σενάρια για τα αίτια της τραγωδίας κάνουν λόγο για:

Τις κακές καιρικές συνθήκες και τα ξαφνικά θαλάσσια ρεύματα.

Πιθανά προβλήματα με το μείγμα οξυγόνου στις δεξαμενές / φιάλες.

Ξαφνική απώλεια προσανατολισμού των δυτών μέσα στο βαθύ σπήλαιο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, αν και ο τοπικός κανονισμός επιτρέπει τις καταδύσεις στην περιοχή σε βάθος έως 30 μέτρων, είναι γνωστό ότι έμπειροι επαγγελματίες συνηθίζουν να κατεβαίνουν σε μεγαλύτερο βάθος.

Το χρονικό της εξαφάνισης στις Μαλδίβες

Η ομάδα των Ιταλών τουριστών βρισκόταν σε ένα σκάφος καταδύσεων και πραγματοποιούσε κατάδυση με ειδικό εξοπλισμό (scuba diving) στην ατόλη Βάαβου, η οποία απέχει περίπου 90 λεπτά με ταχύπλοο από την πρωτεύουσα Μαλέ. Οι δύτες εξερευνούσαν υποβρύχια σπήλαια σε βάθος περίπου 50 έως 60 μέτρων. Ο συναγερμός σήμανε το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης, όταν η ομάδα δεν επέστρεψε την προγραμματισμένη ώρα, με αποτέλεσμα να διαπιστωθεί η εξαφάνισή τους.

Παράλληλα με τις τοπικές αρχές, η Εισαγγελία της Ρώμης έχει ανακοινώσει ότι θα πραγματοποιήσει τη δική της έρευνα σχετικά με τον θάνατο των πέντε Ιταλών. Οι εισαγγελείς της Αιώνιας Πόλης αναμένουν τα λεπτομερή στοιχεία που πρόκειται να αποστείλουν οι ιταλικές προξενικές αρχές και στη συνέχεια θα αποφασίσουν προς ποια ακριβώς κατεύθυνση θα κινηθεί η έρευνά τους. Ακόμα, η ιταλική πρεσβεία στη Σρι Λάνκα έχει αναλάβει το έργο της ενημέρωσης των οικογενειών των θυμάτων, καθώς και την παροχή κάθε απαραίτητης προξενικής συνδρομής.