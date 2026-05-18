Δεκτό έγινε το αίτημα της αντιπολίτευσης να προσέλθουν στην επιτροπή Διαφάνειας της Βουλής για ακρόαση ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας καθώς και ο Διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ) Θεμιστοκλής Δεμίρης.

Οι δύο άντρες αναμένεται να προσέλθουν την Τετάρτη 20 Μαΐου. Η ακρόαση του Θεμιστοκλή Δεμίρη ορίστηκε για τις 09.00 και ακολούθως, στις 13.00 του κυρίου Τζαβέλλα.

Σύμφωνα με την πρόσκληση που εστάλη στα μέλη της επιτροπής Θεσμών, στην ακρόαση του Διοικητή της ΕΥΠ θα παρίσταται ο αρμόδιος υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος.

Σημειώνεται ότι σχετικό αίτημα για την ακρόαση τους είχαν υποβάλλει το ΠαΣοΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά, η Νίκη, το ΚΚΕ και η Πλεύση Ελευθερίας.