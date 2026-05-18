Μια αναθεωρημένη πρόταση της Τεχεράνης για την αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή διαβίβασε το Πακιστάν στις ΗΠΑ, την ώρα που οι διπλωματικές προσπάθειες παραμένουν σε εύθραυστη ισορροπία και οι συνομιλίες για μια συμφωνία για την λήξη του πολέμου στο Ιράν δείχνουν να βρίσκονται σε οριακό σημείο.

«Δεν έχουμε πολύ χρόνο», ανέφερε χαρακτηριστικά πηγή στο Reuters, σημειώνοντας ότι τόσο η Ουάσιγκτον όσο και η Τεχεράνη «μεταβάλλουν συνεχώς τους στόχους και τις επιδιώξεις τους», γεγονός που δυσκολεύει την επίτευξη συμφωνίας.

Την παραπάνω είδηση επιβεβαίωσε και το Tansim, ενώ την ύπαρξη επαφών επιβεβαίωσε και ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαήλ Μπαγκαεΐ, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης προς τους δημοσιογράφους.

Όπως εξήγησε, οι ΗΠΑ είχαν αρχικά απορρίψει την 14σέλιδη πρόταση που είχε καταθέσει η Τεχεράνη, ωστόσο στη συνέχεια επανήλθαν με τροποποιήσεις, οι οποίες διαβιβάστηκαν μέσω του Πακιστάν. Σύμφωνα με τον ίδιο, το Ιράν εξέτασε τις αμερικανικές αλλαγές και απέστειλε εκ νέου τη θέση του στην Ουάσιγκτον μέσω της πακιστανικής διαμεσολάβησης.

Διαβουλεύσεις και για τα Στενά του Ορμούζ

Ο Μπαγκαεΐ αποκάλυψε ακόμη ότι τεχνικά κλιμάκια από το Ιράν και το Ομάν συναντήθηκαν προκειμένου να συζητήσουν έναν μηχανισμό ασφαλούς διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ, σε μια περίοδο κατά την οποία η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην περιοχή βρίσκεται στο επίκεντρο της διεθνούς ανησυχίας.

Η Τεχεράνη επιμένει, πάντως, ότι το δικαίωμά της στον εμπλουτισμό ουρανίου είναι αδιαπραγμάτευτο. Ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ υποστήριξε ότι το πρόγραμμα εμπλουτισμού προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο και τη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων και, όπως είπε, «δεν απαιτεί αναγνώριση από καμία τρίτη χώρα».

Προειδοποίηση προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Αναφερόμενος στις σχέσεις του Ιράν με τις χώρες του Κόλπου, ο Μπαγκαεΐ υποστήριξε ότι οι «ξένες δυνάμεις» —και όχι τα γειτονικά κράτη— αποτελούν τη βασική απειλή για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή.

Την ίδια στιγμή, απηύθυνε σαφή προειδοποίηση προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να μην ενισχύσουν περαιτέρω τις σχέσεις τους με το Ισραήλ, σε μια ακόμη ένδειξη της αυξανόμενης έντασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή.

Κυρώσεις κατά του Ιράν από την G7 ζητούν οι ΗΠΑ

Από την πλευρά τους οι ΗΠΑ, δια στόματος του υπουργού Οικονομικών τους, Σκοτ Μπέσεντ υποστήριξαν ότι θα απευθύνουν έκκληση προς του υπουργούς Οικονομικών της G7 που συγκεντρώνονται σήμερα στο Παρίσι για να υιοθετήσουν νέες κυρώσεις κατά του Ιράν, κυρώσεις που θα έχουν σαν στόχο την χρηματοδότηση της «πολεμικής μηχανής» του Ιράν.