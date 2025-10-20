Αναστάτωση προκλήθηκε, για άλλη μία φορά εν μέσω δημόσιου διαλόγου και διαπραγματεύσεων ανάμεσα στην ελληνική και τη βρετανική πλευρά, εξαιτίας φιλανθρωπικού δείπνου που διοργανώθηκε το περασμένο Σάββατο στην αίθουσα των Γλυπτών του Παρθενώνα, στο Βρετανικό Μουσείο.

Σημειώνεται ότι το Βρετανικό Μουσείο έχει δεχθεί επανειλημμένα κριτική για την διαχείριση των εκθεμάτων, αλλά και για τη στάση του απέναντι στο ελληνικό αίτημα επανένωσης των Γλυπτών.

Την αντίθεσή της στο εν λόγω φιλανθρωπικό δείπνο εξέφρασε αρχικά η σύζυγος του πρωθυπουργού, Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη.

«Το Βρετανικό Μουσείο διοργάνωσε, το περασμένο Σάββατο, φιλανθρωπικό δείπνο στην Duveen Gallery — στην αίθουσα όπου φιλοξενούνται τα Γλυπτά του Παρθενώνα. Την ώρα που έχει ξεκινήσει ένας δημόσιος διάλογος για την επανένωση του μνημείου, η απόφαση του Μουσείου να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση σε αυτόν τον χώρο ήταν – το λιγότερο – άστοχη» αναφέρει στην ανάρτησή της στα social media η κα Γκραμπόφσκι.

Την αντίθεσή της για το δείπνο που διοργάνωσε το Βρετανικό Μουσείο εξέφρασε και η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, ερωτηθείσα σχετικά με το θέμα από δημοσιογράφους.

«Κατ´ επανάληψη και διαχρονικά το Υπουργείο Πολιτισμού έχει καταδικάσει τα δείπνα, τις δεξιώσεις και τις επιδείξεις μόδας που διοργανώνονται στους χώρους των Μουσείων, στους οποίους εκτίθενται μνημεία και έργα τέχνης. Τέτοιες ενέργειες είναι προσβλητικές για τα πολιτιστικά αγαθά και θέτουν σε κίνδυνο τα ίδια τα εκθέματα» ανέφερε η κ. Μενδώνη και πρόσθεσε: «Αυτό ακριβώς έπραξε το προηγούμενο Σάββατο, η Διοίκηση του Βρετανικού Μουσείου, χρησιμοποιώντας για μία ακόμη φορά τα Γλυπτά του Παρθενώνα ως διακοσμητικά στοιχεία για το δείπνο που οργάνωσε».

«Η ασφάλεια, η ακεραιότητα και η ηθική των μνημείων θα έπρεπε να αποτελεί το κύριο μέλημα του Βρετανικού Μουσείου, το οποίο για μια ακόμη φορά επιδεικνύει προκλητική αδιαφορία», σημείωσε η Υπουργός Πολιτισμού.

Θυμίζουμε ότι τον Φεβρουάριο του 2024 είχε πραγματοποιηθεί στην Duveen Gallery, μπροστά από τα Γλυπτά του Παρθενώνα, επίδειξη μόδας αφιερωμένη στη Μαρία Κάλλας από τον σχεδιαστή Ερντέμ Μοραλίογλου, γεγονός που είχε προκαλέσει την έντονη αντίδραση του Υπουργείου Πολιτισμού στην Αθήνα.