Η αποστολή του Ολυμπιακού στο Μονζουίκ, για την 3η αγωνιστική στη League Phase του Champions League, ήταν εκ προοιμίου δύσκολη. Κι έγινε ακόμη δυσκολότερη από τη στιγμή που οι ισορροπίες επηρεάστηκαν σφόδρα από διαιτητικές αποφάσεις. Η Μπαρτσελόνα εκμεταλλεύτηκε την ευνοϊκή συγκυρία που προέκυψε στο χορτάρι και μετά το 60′ έφτασε σταδιακά στο 6-1.

Κενά και κυνηγητό

Αν και το απειλητικό σουτ του Ποντένσε στα 18 δεύτερα από τη σέντρα του αγώνα, που έβγαλε σε κόρνερ ο Στσέζνι ήταν δείγμα τόλμης από τον Ολυμπιακό, η Μπαρτσελόνα ήταν εξόχως κυνική για να μην του συγχωρήσει μοιραία κενά στα μετόπισθεν.

Οι πρωταθλητές Ελλάδας δεν ήθελαν να κλειστούν στο Μονζουίκ και απλώς να καρτερούν τη μοίρα τους. Δεν έκαναν, δηλαδή, βήμα πίσω από τις αρχές τους, όπως είχε προϊδεάσει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Αντ’ αυτού επέλεξαν να παίξουν το παιχνίδι τους και να κοντραριστούν στα ίσα με το μεγαθήριο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Όφειλαν όμως να ‘ναι πιο ακριβείς στις μεταβιβάσεις και στα λάθη που υπέπιπταν να μην αφήσουν κενά στα μετόπισθεν όταν οι περισσότεροι ήταν πάνω από τη σέντρα. Συνέπεια αυτού του μείγματος ήταν να δεχθούν το πρώτο γκολ προτού συμπληρωθεί το 7ο λεπτό, ενώ στο 39’ βρέθηκαν εκ νέου εκτεθειμένοι στο open play. Κι αν στο 1-0 ο Φερμίν Λόπεν ήταν αρκετά τυχερός, στο δεύτερο το τελείωμά του ίδιου του επιθετικού των «μπλαουγκράνα» ήταν τέτοιο που δεν άφησε περιθώρια στον Τζολάκη.

Υπήρξε αντίδραση, αλλά…

Έχοντας χάσει τον δραστήριο και πολύτιμο Τσικίνιο με τραυματισμό από το πρώτο ημίωρο, ο Μεντιλίμπαρ πήγε σταδιακά σ’ ένα 4-3-3, καθώς στο 46′ μπήκε στο ματς και ο Μουζακίτης. Η μεταβολή αυτή έδειξε ν’ αποδίδει, καθώς ο Ελ Καμπί με εκτέλεση πέναλτι στο 54′ δημιούργησε τις προϋποθέσεις να διεκδικήσει αποτέλεσμα.

Ανύπαρκτη αποβολή του Έσε, άλλαξε τα δεδομένα

Το πρόβλημα ήταν πως η αποβολή του Έσε με ανύπαρκτη δεύτερη κίτρινη στο 57′ αύξησε εκ νέου τον βαθμό δυσκολίας. Πόσο μάλλον όταν ο Ελβετός διαιτητής Σνάιντερ κλήθηκε να επανεξετάσει την επαφή Τζολάκη – Ράσφορντ και καταλόγισε παράβαση.

Φυσικό ήταν το 3-1 μετά το σωστό σημάδι του Γιαμάλ στο 68′ να εκμηδενίσει επί της ουσίας τις πιθανότητες «επιβίωσης» του Ολυμπιακού στη Βαρκελώνη.

Ξέφυγε το σκορ στο τέλος

Η αυτοπεποίθηση των γηπεδούχων και το αριθμητικό μειονέκτημα των «ερυθρόλευκων» επέδρασαν καταλυτικά στην τροπή των πραγμάτων. Το αποτέλεσμα αποτυπώθηκε στα τρία γκολ που σημείωσε η Μπαρτσελόνα σε διάστημα πέντε λεπτών. Τα δύο από τα πόδια του Ράσφορντ (74′, 79′), ενώ ενδιάμεσα ο Φερμίν είχε φτάσει σε χατ τρικ (76′).

Σε κάθε περίπτωση πλέον κι ανεξαρτήτως του τι συνέβη, το ζητούμενο είναι ο Ολυμπιακός ν’ αφήσει πίσω αυτό το βράδυ στο Μονζουίκ και να ψάξει στα επόμενα πέντε παιχνίδια τους βαθμούς που αναζητά μετά τον ένα ως τώρα στη διοργάνωση.

Μπαρτσελόνα: Στσέζνι, Κουντέ (75′ Αραούχο), Κουμπαρσί, Γκαρθία, Μπαλντέ (75′ Μαρτίν), Κασαδό, Πέδρι (80′ Μπερνάλ), Φερνάντεθ (58′ Ντε Γιονγκ), Γιαμάλ (75′ Μπαργκτζί), Φερμίν Λόπεθ, Ράσφορντ

Ολυμπιακός: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα (53′ Μπρούνο), Έσε, Ντάνι Γκαρθία, Ζέλσον Μάρτινς (46′ Μουζακίτης), Ποντένσε (77′ Ταρέμι), Τσικίνιο (31′ Νασιμέντο), Ελ Καμπί (77′ Γιάρεμτσουκ)

