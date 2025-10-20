Τρία είναι τα «ανοιχτά μέτωπα» της κυβέρνησης και τα οποία καλείται να αντιμετωπίσει, σύμφωνα με τη γνώμη των πολιτών, όπως καταγράφηκαν στη δημοσκόπηση της Marc για τον ANT1. Ειδικότερα, η ακρίβεια, τα Τέμπη και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι οι τρεις παράμετροι με το μεγαλύτερο κόστος για αυτή.
Ειδικότερα, το μεγαλύτερο κόστος στην κυβέρνηση προκαλεί:
- Ακρίβεια, βιοτικό επίπεδο 37,7%
- Τέμπη 31,1%
- ΟΠΕΚΕΠΕ 13%
- Προβλήματα καθημερινότητας (Ασφάλεια, Υγεία, Παιδεία κλπ) 9,4%
- Γάμος ομόφυλων ζευγαριών 2,6%
- Επιλογές στα εθνικά θέματα 2,1%
- Παρακολουθήσεις 0,7%
- Άλλο 2,0%
- Κανένα ιδιαίτερα 0,5%
- ΔΑ 0,8%
Επτά στους δέκα νεοδημοκράτες θεωρούν ότι η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο ζήτημα που μαστίζει τη χώρα.
Ποιος εκφράζει την Κεντροαριστερά και ποιος την Κεντροδεξιά;
Στο ερώτημα «μπορεί να εκφράσει καλύτερα τον ευρύτερο χώρος της Κεντροαριστεράς» πρώτος με 24% είναι ο Αλέξης Τσίπρας και ακολουθούν η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 12,8%, ο Νίκος Ανδρουλάκης 12,6%, ο Σωκράτης Φάμελλος 6,6%, ο Γιάνης Βαρουφάκης 6,2%, ο Στέφανος. Κασσελάκης 4% και 2% λαμβάνει ο Αλέξης Χαρίτσης..
Σε ερώτηση ποιος μπορεί να εκφράσει καλύτερα τον χώρο της Κεντροδεξιάς, πρώτος έρχεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 38,8%, ακολουθεί ο Αντώνης Σαμαράς με 13,1%, ο Κυριάκος Βελόπουλος 12,7%, η Αφροδίτη Λατινοπούλου 7,1%, ο Δημήτρης Νατσιός 2,6%, ο Βασίλης Στίγκας 1,2%, Άλλος 1,7%, ενώ ΔΑ απαντά το 22,8%.
Πού πρέπει να εστιάσει η κυβέρνηση;
Η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα πρόβλημα σύμφωνα με τους πολίτες όπως προκύπτει ξανά από δημοσκόπηση της MARC.
Ειδικότερα, στο ερώτημα «Που πρέπει να εστιάσει η κυβέρνηση» οι ερωτηθέντες απαντούν:
- καταπολέμηση της ακρίβειας 67,7%
- υγεία/περίθαλψη 42,6%
- παιδεία 29,7%
- μεταναστευτικό 22,6%
- σκάνδαλα/πάταξη φαινομένων διαφθοράς 20,3%
- ανάπτυξη οικονομίας / επενδύσεις 19,6%
- λειτουργία δικαιοσύνης 17,1%
- ασφάλεια πολιτών / εγκληματικότητα / βία 12,7%
- εξωτερική πολιτική / διεθνείς σχέσεις 12,2%
- στήριξη οικογένειας / δημογραφικό 11%
Πρόθεση και εκτίμηση ψήφου
Σαφέστερα, σύμφωνα με την έρευνα της Marc, στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ είναι στο 26,5%, το ΠΑΣΟΚ 11,1%, η Πλεύση Ελευθερίας 8,6%, η Ελληνική Λύση 7,5%, το ΚΚΕ 6,9%, ο ΣΥΡΙΖΑ 5,8%, η Φωνή Λογικής 3,1%, το ΜέΡΑ25 2,6%, το Κίνημα Δημοκρατίας 2%, η Νίκη 1,8%, οι Σπαρτιάτες 1,5%, η Νέα Αριστερά 0,8%.
Στην εκτίμηση ψήφου, η ΝΔ είναι στο 30,5%, το ΠΑΣΟΚ 14%, η Πλεύση Ελευθερίας 10,8%, η Ελληνική Λύση 9,5%, το ΚΚΕ 8,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ 7%, η Φωνή Λογικής 3,8%, το ΜέΡΑ25 3,2%, το Κίνημα Δημοκρατίας 2,6%, η Νίκη 2,5%, οι Σπαρτιάτες 1,7%, η Νέα Αριστερά 1%.
Αρνητική αξιολόγηση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης
Ως προς την αξιολόγηση της κυβέρνησης το 35,8% την αξιολογεί θετικά και το 63,7% αρνητικά.
Ως προς την αξιολόγηση της αξιωματικής αντιπολίτευσης το 23,1% την αξιολογεί θετικά και το 74,8% αρνητικά.
Ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός;
Καταλληλότερος για την Πρωθυπουργία εμφανίζεται, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Marc, ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 30,6%, δεύτερη η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 8,5%, ο Νίκος Ανδρουλάκης 7,3%, ο Κυριάκος Βελόπουλος 5,8%, ο Δημήτρης Κουτσύμπας 3,9%, η Αφροδίτη Λατινοπούλου 3,5%, ο Στέφανος Κασσελάκης 3,2%, ο Γιάνης Βαρουφάκης 3,1%, ο Σωκράτης Φάμελλος 2,7%, ο Βασίλης Στίγκας 0,6%, ο Δημήτρης Νατσιός 0, 5%, ο Αλέξης Χαρίτσης 0,1%.
Μητσοτάκης, Τσίπρας ή Ανδρουλάκης για πρωθυπουργός
Στην προτίμηση για Πρωθυπουργό μεταξύ 3 πολιτικών προσώπων, πρώτος έρχεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 33,9%, δεύτερος ο Αλέξης Τσίπρας με 24,3% και τρίτος ο Νίκος Ανδρουλάκης με 11,3%.