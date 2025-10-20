Τρία είναι τα «ανοιχτά μέτωπα» της κυβέρνησης και τα οποία καλείται να αντιμετωπίσει, σύμφωνα με τη γνώμη των πολιτών, όπως καταγράφηκαν στη δημοσκόπηση της Marc για τον ANT1. Ειδικότερα, η ακρίβεια, τα Τέμπη και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι οι τρεις παράμετροι με το μεγαλύτερο κόστος για αυτή.

Ειδικότερα, το μεγαλύτερο κόστος στην κυβέρνηση προκαλεί:

Ακρίβεια, βιοτικό επίπεδο 37,7%

Τέμπη 31,1%

ΟΠΕΚΕΠΕ 13%

Προβλήματα καθημερινότητας (Ασφάλεια, Υγεία, Παιδεία κλπ) 9,4%

Γάμος ομόφυλων ζευγαριών 2,6%

Επιλογές στα εθνικά θέματα 2,1%

Παρακολουθήσεις 0,7%

Άλλο 2,0%

Κανένα ιδιαίτερα 0,5%

ΔΑ 0,8%

Επτά στους δέκα νεοδημοκράτες θεωρούν ότι η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο ζήτημα που μαστίζει τη χώρα.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Ποιος εκφράζει την Κεντροαριστερά και ποιος την Κεντροδεξιά;

Στο ερώτημα «μπορεί να εκφράσει καλύτερα τον ευρύτερο χώρος της Κεντροαριστεράς» πρώτος με 24% είναι ο Αλέξης Τσίπρας και ακολουθούν η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 12,8%, ο Νίκος Ανδρουλάκης 12,6%, ο Σωκράτης Φάμελλος 6,6%, ο Γιάνης Βαρουφάκης 6,2%, ο Στέφανος. Κασσελάκης 4% και 2% λαμβάνει ο Αλέξης Χαρίτσης..

Σε ερώτηση ποιος μπορεί να εκφράσει καλύτερα τον χώρο της Κεντροδεξιάς, πρώτος έρχεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 38,8%, ακολουθεί ο Αντώνης Σαμαράς με 13,1%, ο Κυριάκος Βελόπουλος 12,7%, η Αφροδίτη Λατινοπούλου 7,1%, ο Δημήτρης Νατσιός 2,6%, ο Βασίλης Στίγκας 1,2%, Άλλος 1,7%, ενώ ΔΑ απαντά το 22,8%.

Πού πρέπει να εστιάσει η κυβέρνηση;

Η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα πρόβλημα σύμφωνα με τους πολίτες όπως προκύπτει ξανά από δημοσκόπηση της MARC.

Ειδικότερα, στο ερώτημα «Που πρέπει να εστιάσει η κυβέρνηση» οι ερωτηθέντες απαντούν:

καταπολέμηση της ακρίβειας 67,7%

υγεία/περίθαλψη 42,6%

παιδεία 29,7%

μεταναστευτικό 22,6%

σκάνδαλα/πάταξη φαινομένων διαφθοράς 20,3%

ανάπτυξη οικονομίας / επενδύσεις 19,6%

λειτουργία δικαιοσύνης 17,1%

ασφάλεια πολιτών / εγκληματικότητα / βία 12,7%

εξωτερική πολιτική / διεθνείς σχέσεις 12,2%

στήριξη οικογένειας / δημογραφικό 11%

Πρόθεση και εκτίμηση ψήφου

Σαφέστερα, σύμφωνα με την έρευνα της Marc, στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ είναι στο 26,5%, το ΠΑΣΟΚ 11,1%, η Πλεύση Ελευθερίας 8,6%, η Ελληνική Λύση 7,5%, το ΚΚΕ 6,9%, ο ΣΥΡΙΖΑ 5,8%, η Φωνή Λογικής 3,1%, το ΜέΡΑ25 2,6%, το Κίνημα Δημοκρατίας 2%, η Νίκη 1,8%, οι Σπαρτιάτες 1,5%, η Νέα Αριστερά 0,8%.

Στην εκτίμηση ψήφου, η ΝΔ είναι στο 30,5%, το ΠΑΣΟΚ 14%, η Πλεύση Ελευθερίας 10,8%, η Ελληνική Λύση 9,5%, το ΚΚΕ 8,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ 7%, η Φωνή Λογικής 3,8%, το ΜέΡΑ25 3,2%, το Κίνημα Δημοκρατίας 2,6%, η Νίκη 2,5%, οι Σπαρτιάτες 1,7%, η Νέα Αριστερά 1%.

Αρνητική αξιολόγηση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης

Ως προς την αξιολόγηση της κυβέρνησης το 35,8% την αξιολογεί θετικά και το 63,7% αρνητικά.

Ως προς την αξιολόγηση της αξιωματικής αντιπολίτευσης το 23,1% την αξιολογεί θετικά και το 74,8% αρνητικά.

Ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός;

Καταλληλότερος για την Πρωθυπουργία εμφανίζεται, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Marc, ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 30,6%, δεύτερη η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 8,5%, ο Νίκος Ανδρουλάκης 7,3%, ο Κυριάκος Βελόπουλος 5,8%, ο Δημήτρης Κουτσύμπας 3,9%, η Αφροδίτη Λατινοπούλου 3,5%, ο Στέφανος Κασσελάκης 3,2%, ο Γιάνης Βαρουφάκης 3,1%, ο Σωκράτης Φάμελλος 2,7%, ο Βασίλης Στίγκας 0,6%, ο Δημήτρης Νατσιός 0, 5%, ο Αλέξης Χαρίτσης 0,1%.

Μητσοτάκης, Τσίπρας ή Ανδρουλάκης για πρωθυπουργός

Στην προτίμηση για Πρωθυπουργό μεταξύ 3 πολιτικών προσώπων, πρώτος έρχεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 33,9%, δεύτερος ο Αλέξης Τσίπρας με 24,3% και τρίτος ο Νίκος Ανδρουλάκης με 11,3%.