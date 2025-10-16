Προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της MRB για λογαριασμό του OPEN. Στην αναγωγή επί του συνόλου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 28%, ποσοστό που κινείται στα επίπεδα των ευρωεκλογών.
Ακολουθούν:
- ΠαΣοΚ με 13,8%
- Ελληνική Λύση με 12,1%
- Πλεύση Ελευθερίας με 9,4%
- ΚΚΕ με 8,6%
- Φωνή Λογικής με 5,2%
- ΣΥΡΙΖΑ με 4,3%
- Κίνημα Δημοκρατίας με 2,9%
- ΜέΡΑ25 με 2,7%
- Νέα Αριστερά με 2%
- Νίκη με 1,7%
Η απάντηση «άλλο κόμμα» συγκεντρώνει 9,3%.
Αξιολόγηση των κινήσεων της κυβέρνησης
Όσον αφορά τους χειρισμούς της κυβέρνησης στην υπόθεση του Πάνου Ρούτσι, το 62,5% των ερωτηθέντων τους κρίνει αρνητικά ή μάλλον αρνητικά. Ενδεικτικό είναι ότι ένας στους τρεις ψηφοφόρους της ΝΔ θεωρεί πως η κυβέρνηση δεν διαχειρίστηκε σωστά την υπόθεση.
Για τους χειρισμούς της Δικαιοσύνης στο ίδιο θέμα, το 49,9% εκφράζει αρνητική άποψη, ενώ το 42,3% θετική.
Για τον Άγνωστο Στρατιώτη
Στο ερώτημα αν πρέπει να πραγματοποιούνται εκδηλώσεις διαμαρτυρίας μπροστά στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, το 59% απαντά σίγουρα ή μάλλον θετικά, ενώ το 32,9% σίγουρα ή μάλλον αρνητικά. Δηλαδή, έξι στους δέκα πολίτες τάσσονται υπέρ του δικαιώματος διαμαρτυρίας στο συγκεκριμένο σημείο.
Αναφορικά με τη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, το 70% πιστεύει ότι δεν θα αποδοθεί δικαιοσύνη και οι πραγματικά υπεύθυνοι δεν θα τιμωρηθούν, ενώ μόλις 24,5% δηλώνουν αισιόδοξοι για το αντίθετο.
Τι πιστεύουν οι πολίτες για Τσίπρα, Σαμαρά
Όσον αφορά την παραίτηση Τσίπρα, το 47,9% των ερωτηθέντων την αξιολογεί θετικά, ενώ το 36,6% αρνητικά.
Μάλιστα, 21,8% δηλώνουν ότι θα ψήφιζαν ένα νέο κόμμα με αρχηγό τον πρώην πρωθυπουργό, ενώ το 73,4% το απορρίπτουν. Σε σχέση με προηγούμενες μετρήσεις, παρατηρείται πτώση στην πρόθεση στήριξης ενός τέτοιου εγχειρήματος.
Για τον Αντώνη Σαμαρά, το 15,8% απαντά ότι σίγουρα ή μάλλον θα ψήφιζε ένα κόμμα με εκείνον επικεφαλής, καταγράφοντας ανοδική τάση σε σύγκριση με τη δημοσκόπηση του Σεπτεμβρίου.
Η εικόνα της Μαρίας Καρυστιανού
Η Μαρία Καρυστιανού απολαμβάνει θετικής γνώμης από το 50% των πολιτών, ενώ το 24,9% δηλώνουν ότι έχουν όχι ευνοϊκή άποψη.
Ωστόσο, το 51,1% θεωρεί πως δεν πρέπει να ασχοληθεί με την πολιτική και να συνεχίσει αποκλειστικά τη δράση της για τα Τέμπη. Μόλις 15,7% υποστηρίζουν ότι θα έπρεπε να ιδρύσει δικό της κόμμα.
Σε ενδεχόμενο ίδρυσης τέτοιου κόμματος, το 56,7% απαντά ότι μάλλον ή σίγουρα δεν θα το ψήφιζε, ενώ το 32,2% δηλώνει θετικά διακείμενο.