Προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της MRB για λογαριασμό του OPEN. Στην αναγωγή επί του συνόλου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 28%, ποσοστό που κινείται στα επίπεδα των ευρωεκλογών.

Ακολουθούν:

ΠαΣοΚ με 13,8%

Ελληνική Λύση με 12,1%

Πλεύση Ελευθερίας με 9,4%

ΚΚΕ με 8,6%

Φωνή Λογικής με 5,2%

ΣΥΡΙΖΑ με 4,3%

Κίνημα Δημοκρατίας με 2,9%

ΜέΡΑ25 με 2,7%

Νέα Αριστερά με 2%

Νίκη με 1,7%

Η απάντηση «άλλο κόμμα» συγκεντρώνει 9,3%.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Αξιολόγηση των κινήσεων της κυβέρνησης

Όσον αφορά τους χειρισμούς της κυβέρνησης στην υπόθεση του Πάνου Ρούτσι, το 62,5% των ερωτηθέντων τους κρίνει αρνητικά ή μάλλον αρνητικά. Ενδεικτικό είναι ότι ένας στους τρεις ψηφοφόρους της ΝΔ θεωρεί πως η κυβέρνηση δεν διαχειρίστηκε σωστά την υπόθεση.

Για τους χειρισμούς της Δικαιοσύνης στο ίδιο θέμα, το 49,9% εκφράζει αρνητική άποψη, ενώ το 42,3% θετική.

Για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Στο ερώτημα αν πρέπει να πραγματοποιούνται εκδηλώσεις διαμαρτυρίας μπροστά στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, το 59% απαντά σίγουρα ή μάλλον θετικά, ενώ το 32,9% σίγουρα ή μάλλον αρνητικά. Δηλαδή, έξι στους δέκα πολίτες τάσσονται υπέρ του δικαιώματος διαμαρτυρίας στο συγκεκριμένο σημείο.

Αναφορικά με τη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, το 70% πιστεύει ότι δεν θα αποδοθεί δικαιοσύνη και οι πραγματικά υπεύθυνοι δεν θα τιμωρηθούν, ενώ μόλις 24,5% δηλώνουν αισιόδοξοι για το αντίθετο.

Τι πιστεύουν οι πολίτες για Τσίπρα, Σαμαρά

Όσον αφορά την παραίτηση Τσίπρα, το 47,9% των ερωτηθέντων την αξιολογεί θετικά, ενώ το 36,6% αρνητικά.

Μάλιστα, 21,8% δηλώνουν ότι θα ψήφιζαν ένα νέο κόμμα με αρχηγό τον πρώην πρωθυπουργό, ενώ το 73,4% το απορρίπτουν. Σε σχέση με προηγούμενες μετρήσεις, παρατηρείται πτώση στην πρόθεση στήριξης ενός τέτοιου εγχειρήματος.

Για τον Αντώνη Σαμαρά, το 15,8% απαντά ότι σίγουρα ή μάλλον θα ψήφιζε ένα κόμμα με εκείνον επικεφαλής, καταγράφοντας ανοδική τάση σε σύγκριση με τη δημοσκόπηση του Σεπτεμβρίου.

Η εικόνα της Μαρίας Καρυστιανού

Η Μαρία Καρυστιανού απολαμβάνει θετικής γνώμης από το 50% των πολιτών, ενώ το 24,9% δηλώνουν ότι έχουν όχι ευνοϊκή άποψη.

Ωστόσο, το 51,1% θεωρεί πως δεν πρέπει να ασχοληθεί με την πολιτική και να συνεχίσει αποκλειστικά τη δράση της για τα Τέμπη. Μόλις 15,7% υποστηρίζουν ότι θα έπρεπε να ιδρύσει δικό της κόμμα.

Σε ενδεχόμενο ίδρυσης τέτοιου κόμματος, το 56,7% απαντά ότι μάλλον ή σίγουρα δεν θα το ψήφιζε, ενώ το 32,2% δηλώνει θετικά διακείμενο.