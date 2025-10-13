Αρνητικά αξιολογούν το έργο της κυβέρνησης οι 7 στους 10, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll που διενεργήθηκε για λογαριασμό του Action 24.

Την ίδια ώρα, σχεδόν ένας στους δύο πολίτες (45,1%) δηλώνει ότι κανένα κόμμα δεν ασκεί αποτελεσματική αντιπολίτευση, γεγονός που αποτυπώνει την κόπωση και τη δυσπιστία απέναντι στις υπάρχουσες πολιτικές δυνάμεις.

Σε αυτό το ρευστό σκηνικό, ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ποσοστά για το ενδεχόμενο «κόμμα Τσίπρα». Αν και το 69,5% των πολιτών δηλώνει ότι δεν θα το ψήφιζε, ένα 26,1% εμφανίζεται θετικά διατεθειμένο («σίγουρα» ή «ενδεχομένως» θα το ψήφιζε), με το μεγαλύτερο ποσοστό αποδοχής να προέρχεται από πρώην ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ και της Πλεύσης Ελευθερίας.

Παραμένει πρώτη η ΝΔ

Η ΝΔ διατηρεί την πρωτοκαθεδρία της στην εκτίμηση ψήφου, με μικρή κάμψη 0,4%, συγκεντρώνοντας 30,1%.

Δεύτερο παραμένει το ΠαΣοΚ, με 13,8% και απώλειες μόλις 0,2%, με τη μεταξύ τους διαφορά να διαμορφώνεται στις 16,3 μονάδες.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται πλέον η Ελληνική Λύση με 11,1%, καταγράφοντας πτώση 0,4%, ενώ η Πλεύση Ελευθερίας υποχωρεί κατά 0,8%, στο 10,9%.

Ακολουθούν:

ΚΚΕ 7,6% (+0,2%)

ΣΥΡΙΖΑ 4,5% (+0,3%)

Φωνή Λογικής 4,5% (+0,2%)

Μέρα25 3,2% (-1,8%)

Κίνημα Δημοκρατίας 2,6% (-0,1%)

Νίκη 2,3% (-0,1%)

Νέα Αριστερά 1,2% (-0,4%)

Άλλο Κόμμα 8,2%

Με βάση τα ποσοστά αυτά, η δημοσκόπηση δείχνει οκτακομματική Βουλή.

Πρόθεση ψήφου και αναποφάσιστοι

Στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 24,3%, το ΠαΣοΚ 11,1%, η Ελληνική Λύση 8,9%, η Πλεύση Ελευθερίας 8,8%, το ΚΚΕ 6,1% και ο ΣΥΡΙΖΑ 3,6%.

Το ποσοστό των αναποφάσιστων παραμένει ιδιαίτερα υψηλό, στο 19,4%, ενώ η λεγόμενη «γκρίζα ζώνη» (αναποφάσιστοι, αποχή, λευκά/άκυρα) φτάνει περίπου το 26%, γεγονός που υποδεικνύει μια διαρκή ρευστότητα στο εκλογικό σώμα.

Κορυφαίο πρόβλημα η ακρίβεια

Η ακρίβεια παραμένει με διαφορά το σοβαρότερο πρόβλημα για τους πολίτες, με 55,5%, ακολουθούμενη από την Οικονομία και την Ανάπτυξη (25,6%), την Απονομή Δικαιοσύνης/Κράτος Δικαίου (16,1%), τη Διαφθορά (15,9%), την κατάσταση στο ΕΣΥ (14,6%), τα Ελληνοτουρκικά (10,6%), το κόστος ενέργειας (10,5%) και την Παιδεία (9,6%).

Το 27,5% αξιολογεί θετικά το έργο της κυβέρνησης, ενώ το 70,7% δηλώνει αρνητική άποψη.

Στην ερώτηση για το ποιο κόμμα ασκεί την πιο αποτελεσματική αντιπολίτευση, το 45,1% απαντά «κανένα». Μεταξύ των κομμάτων, πρώτη καταγράφεται η Πλεύση Ελευθερίας με 13%, ακολουθούμενη από την Ελληνική Λύση και το ΠαΣοΚ με 11,4%, το ΚΚΕ με 6,3% και τον ΣΥΡΙΖΑ με 4,3%.

«Κανένας» καταλληλότερος για πρωθυπουργός

Στο ερώτημα «ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός», πρώτος αναδεικνύεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 28,1%, ενώ ο «κανένας» συγκεντρώνει το υψηλότερο ποσοστό, 31,3%.

Ακολουθούν η Ζωή Κωνσταντοπούλου (7,9%), ο Νίκος Ανδρουλάκης (7,8%), ο Κυριάκος Βελόπουλος (7,5%), η Αφροδίτη Λατινοπούλου και ο Δημήτρης Κουτσούμπας (από 2%), ο Σωκράτης Φάμελλος (1,8%) και ο Στέφανος Κασσελάκης (1,7%).

Το κόμμα Τσίπρα

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το ερώτημα για το αν οι πολίτες θα ψήφιζαν ένα ενδεχόμενο κόμμα Αλέξη Τσίπρα. Το 8,6% απαντά «σίγουρα ναι», το 17,5% «θα μπορούσα να το ψηφίσω», ενώ το 69,5% απαντά «όχι».

Σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση, αυξάνεται το «σίγουρα ναι» κατά 2,1%, ενώ μειώνεται το «θα μπορούσα να το ψηφίσω» κατά 7,8%, με αποτέλεσμα η συνολική δυνητική εκλογική επιρροή να διαμορφώνεται στο 26,1% (από 31,8%).

Αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως επισημαίνει η έρευνα, η δυνητική ψήφος για ένα κόμμα που δεν έχει ιδρυθεί δεν ταυτίζεται με την πρόθεση ψήφου.

Στο κοινό της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς, «σίγουρα ναι» απαντά το 34,7% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, το 6,3% του ΠαΣοΚ και το 1,8% του ΚΚΕ, ενώ το «θα μπορούσα να το ψηφίσω» επιλέγει το 44,6% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ και το 42,3% της Πλεύσης Ελευθερίας.

Δείτε παρακάτω ολόκληρη τη δημοσκόπηση