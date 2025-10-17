Αρνητική σε τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας στην διακυβέρνηση της χώρας είναι η πλειονότητα των πολιτών, όπως προκύπτει από δημοσκόπηση της MRB για το OPEN.
«Αλλαγή κυβέρνησης» θέλουν οι 7 στους 10
Στο ερώτημα αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία αξίζουν μια τρίτη κυβερνητική θητεία ή αν πρέπει να υπάρξει κυβερνητική αλλαγή, μόλις το 26,4% απαντά θετικά.
- Αναλυτικά, το 12,3% θεωρεί πως «σίγουρα αξίζουν» και το 14,1% πως «μάλλον αξίζουν».
- Αντίθετα, το 69,5% ζητά αλλαγή: το 7,3% λέει «μάλλον πρέπει να υπάρξει αλλαγή» και το 62,2% «σίγουρα πρέπει να υπάρξει αλλαγή».
- Ένα 4,1% δεν απαντά.
Αναλυτικά ανά κόμμα:
- Νέα Δημοκρατία: Το 74,5% των ψηφοφόρων της επιθυμεί τρίτη θητεία, ενώ το 23% ζητά αλλαγή.
- ΠαΣοΚ: Το 84,3% θέλει αλλαγή κυβέρνησης, το 14,6% θεωρεί ότι αξίζει τρίτη θητεία.
- Ελληνική Λύση: Το 80% θέλει αλλαγή, το 18,5% επιθυμεί συνέχιση της ΝΔ.
Η πλειοψηφία «βλέπει» κρίση και αβεβαιότητα
Μόλις το 26,9% των πολιτών θεωρεί ότι η χώρα βρίσκεται σε πορεία προόδου (11,9% «σίγουρα» και 15% «μάλλον»).
Αντίθετα, το 70,4% βλέπει πορεία κρίσης και αβεβαιότητας: το 27,9% «μάλλον» και το 42,5% «σίγουρα». Το 2,7% δεν απαντά.
Αξιοσημείωτο είναι ότι 1 στους 4 ψηφοφόρους της ΝΔ (27,7%) δηλώνει πως η χώρα βρίσκεται σε κρίση, ενώ μεταξύ των ψηφοφόρων του ΠαΣοΚ, το 33,7% βλέπει «πορεία προόδου».
Τι καθορίζει την ψήφο των πολιτών
Το πρώτο κριτήριο ψήφου για τους Έλληνες είναι η προσωπική και καθημερινή βελτίωση:
- 28% θέλει να «δει αποτέλεσμα στη ζωή του».
- 15,2% θέλει «να πάει η χώρα μπροστά».
- 17,7% δηλώνει πως καθορίζεται από το «πρόσωπο του αρχηγού».
- 16,8% θέλει «να αλλάξει το πολιτικό ήθος στη χώρα».
- 12,7% αναζητά «δικαιοσύνη».
- 5,7% δίνει προτεραιότητα στη «σταθερότητα».
Συνολικά, το 48,9% ζητά έργο και αποτέλεσμα και το 47,2% αλλαγή πολιτικής ηθικής.
Μεταξύ των αναποφάσιστων, το 24,9% ζητά βελτίωση στη ζωή του, το 18,3% θέλει αλλαγή πολιτικού ήθους και το 14,7% επιθυμεί να «πάει η χώρα μπροστά».
Πώς σκέφτονται οι ψηφοφόροι ανά κόμμα
- Νέα Δημοκρατία: Το 27,6% ψηφίζει με βάση την εμπιστοσύνη στον αρχηγό, το 23,2% για το αποτέλεσμα στην καθημερινότητα.
- ΠαΣοΚ: Το 40,6% θέλει απτά αποτελέσματα, το 19,2% εμπιστεύεται τον αρχηγό.
- Ελληνική Λύση: Το 25,9% εμπιστεύεται τον αρχηγό και το 21,4% ζητά αλλαγή πολιτικού ήθους.
Με τι κριτήριο θα ψήφιζαν κόμμα Τσίπρα, Καρυστιανού ή Σαμαρά
Σε ένα υποθετικό ερώτημα για νέα πολιτικά σχήματα:
- Κόμμα Τσίπρα: Το 28% θα το ψήφιζε για να δει αποτέλεσμα στη ζωή του, το 19,9% για να αισθανθεί δικαιοσύνη και το 17,7% για την εμπιστοσύνη στον αρχηγό.
- Κόμμα Καρυστιανού: Το 27,9% ζητά αποτέλεσμα, το 21% εμπιστεύεται τον αρχηγό, το 18,3% θέλει να πάει η χώρα μπροστά.
- Κόμμα Σαμαρά: Το 33,1% θα το ψήφιζε για αποτέλεσμα στη ζωή του, το 20,1% για δικαιοσύνη και το 19% για τον αρχηγό.
Φόβος ή ασφάλεια απέναντι στους πολιτικούς αρχηγούς
- Κυριάκος Μητσοτάκης: Το 59,8% δηλώνει ότι «μάλλον θα τον φόβιζε» μια νέα νίκη του, ενώ το 33,3% λέει πως «μάλλον όχι».
- Νίκος Ανδρουλάκης: Το 46,2% δηλώνει πως «δεν θα τον φόβιζε» μια νίκη του, το 42,6% όμως λέει πως «μάλλον θα τον φόβιζε».
Καταλληλότερος για πρωθυπουργός
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει πρώτος με 29,1%, έναντι 16,7% του Νίκου Ανδρουλάκη, ενώ το 51,7% απαντά «κανένας από τους δύο».
Το 2,5% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.
Αξιολόγηση του Αλέξη Τσίπρα
Οι πολίτες αξιολογούν τον Αλέξη Τσίπρα τόσο για την περίοδο της πρωθυπουργίας του όσο και ως αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ως εξής:
- Ως πρωθυπουργό, το 55,2% τον βαθμολογεί από 1 έως 4, το 18,3% του δίνει 5–6 και το 24,1% τον αξιολογεί θετικά (7–10).
Ως αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το 57,3% τον βαθμολογεί από 1 έως 4, το 21,2% με 5–6 και το 18,6% θετικά (7–10).
Τι περιμένουν οι πολίτες από τον Αλέξη Τσίπρα
Η δημοσκόπηση καταγράφει και την κατεύθυνση που οι πολίτες θα ήθελαν να δουν να ακολουθεί ο πρώην πρωθυπουργός:
- 43,5% ζητά «να κάνει προσωπική αυτοκριτική για λάθη ή παραλείψεις της περιόδου 2015–2019».
- 40,8% θέλει «να προβάλει τις προτάσεις του για τη διακυβέρνηση της χώρας και τα προβλήματα».
- 9,8% δεν επιθυμεί καμία από τις δύο κινήσεις, ενώ 5,9% δεν απαντά.