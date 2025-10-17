Αρνητική σε τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας στην διακυβέρνηση της χώρας είναι η πλειονότητα των πολιτών, όπως προκύπτει από δημοσκόπηση της MRB για το OPEN.

«Αλλαγή κυβέρνησης» θέλουν οι 7 στους 10

Στο ερώτημα αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία αξίζουν μια τρίτη κυβερνητική θητεία ή αν πρέπει να υπάρξει κυβερνητική αλλαγή, μόλις το 26,4% απαντά θετικά.

Αναλυτικά, το 12,3% θεωρεί πως «σίγουρα αξίζουν» και το 14,1% πως «μάλλον αξίζουν».

Αντίθετα, το 69,5% ζητά αλλαγή: το 7,3% λέει «μάλλον πρέπει να υπάρξει αλλαγή» και το 62,2% «σίγουρα πρέπει να υπάρξει αλλαγή».

Ένα 4,1% δεν απαντά.

Αναλυτικά ανά κόμμα:

Νέα Δημοκρατία: Το 74,5% των ψηφοφόρων της επιθυμεί τρίτη θητεία, ενώ το 23% ζητά αλλαγή.

ΠαΣοΚ: Το 84,3% θέλει αλλαγή κυβέρνησης, το 14,6% θεωρεί ότι αξίζει τρίτη θητεία.

Ελληνική Λύση: Το 80% θέλει αλλαγή, το 18,5% επιθυμεί συνέχιση της ΝΔ.

Η πλειοψηφία «βλέπει» κρίση και αβεβαιότητα

Μόλις το 26,9% των πολιτών θεωρεί ότι η χώρα βρίσκεται σε πορεία προόδου (11,9% «σίγουρα» και 15% «μάλλον»).

Αντίθετα, το 70,4% βλέπει πορεία κρίσης και αβεβαιότητας: το 27,9% «μάλλον» και το 42,5% «σίγουρα». Το 2,7% δεν απαντά.

Αξιοσημείωτο είναι ότι 1 στους 4 ψηφοφόρους της ΝΔ (27,7%) δηλώνει πως η χώρα βρίσκεται σε κρίση, ενώ μεταξύ των ψηφοφόρων του ΠαΣοΚ, το 33,7% βλέπει «πορεία προόδου».

Τι καθορίζει την ψήφο των πολιτών

Το πρώτο κριτήριο ψήφου για τους Έλληνες είναι η προσωπική και καθημερινή βελτίωση:

28% θέλει να «δει αποτέλεσμα στη ζωή του».

15,2% θέλει «να πάει η χώρα μπροστά».

17,7% δηλώνει πως καθορίζεται από το «πρόσωπο του αρχηγού».

16,8% θέλει «να αλλάξει το πολιτικό ήθος στη χώρα».

12,7% αναζητά «δικαιοσύνη».

5,7% δίνει προτεραιότητα στη «σταθερότητα».

Συνολικά, το 48,9% ζητά έργο και αποτέλεσμα και το 47,2% αλλαγή πολιτικής ηθικής.

Μεταξύ των αναποφάσιστων, το 24,9% ζητά βελτίωση στη ζωή του, το 18,3% θέλει αλλαγή πολιτικού ήθους και το 14,7% επιθυμεί να «πάει η χώρα μπροστά».

Πώς σκέφτονται οι ψηφοφόροι ανά κόμμα

Νέα Δημοκρατία: Το 27,6% ψηφίζει με βάση την εμπιστοσύνη στον αρχηγό, το 23,2% για το αποτέλεσμα στην καθημερινότητα.

ΠαΣοΚ: Το 40,6% θέλει απτά αποτελέσματα, το 19,2% εμπιστεύεται τον αρχηγό.

Ελληνική Λύση: Το 25,9% εμπιστεύεται τον αρχηγό και το 21,4% ζητά αλλαγή πολιτικού ήθους.

Με τι κριτήριο θα ψήφιζαν κόμμα Τσίπρα, Καρυστιανού ή Σαμαρά

Σε ένα υποθετικό ερώτημα για νέα πολιτικά σχήματα:

Κόμμα Τσίπρα: Το 28% θα το ψήφιζε για να δει αποτέλεσμα στη ζωή του, το 19,9% για να αισθανθεί δικαιοσύνη και το 17,7% για την εμπιστοσύνη στον αρχηγό.

Κόμμα Καρυστιανού: Το 27,9% ζητά αποτέλεσμα, το 21% εμπιστεύεται τον αρχηγό, το 18,3% θέλει να πάει η χώρα μπροστά.

Κόμμα Σαμαρά: Το 33,1% θα το ψήφιζε για αποτέλεσμα στη ζωή του, το 20,1% για δικαιοσύνη και το 19% για τον αρχηγό.

Φόβος ή ασφάλεια απέναντι στους πολιτικούς αρχηγούς

Κυριάκος Μητσοτάκης: Το 59,8% δηλώνει ότι «μάλλον θα τον φόβιζε» μια νέα νίκη του, ενώ το 33,3% λέει πως «μάλλον όχι».

Νίκος Ανδρουλάκης: Το 46,2% δηλώνει πως «δεν θα τον φόβιζε» μια νίκη του, το 42,6% όμως λέει πως «μάλλον θα τον φόβιζε».

Καταλληλότερος για πρωθυπουργός

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει πρώτος με 29,1%, έναντι 16,7% του Νίκου Ανδρουλάκη, ενώ το 51,7% απαντά «κανένας από τους δύο».

Το 2,5% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Αξιολόγηση του Αλέξη Τσίπρα

Οι πολίτες αξιολογούν τον Αλέξη Τσίπρα τόσο για την περίοδο της πρωθυπουργίας του όσο και ως αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ως εξής:

Ως πρωθυπουργό, το 55,2% τον βαθμολογεί από 1 έως 4, το 18,3% του δίνει 5–6 και το 24,1% τον αξιολογεί θετικά (7–10).

Ως αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το 57,3% τον βαθμολογεί από 1 έως 4, το 21,2% με 5–6 και το 18,6% θετικά (7–10).

Τι περιμένουν οι πολίτες από τον Αλέξη Τσίπρα

Η δημοσκόπηση καταγράφει και την κατεύθυνση που οι πολίτες θα ήθελαν να δουν να ακολουθεί ο πρώην πρωθυπουργός: