Σε αντίθεση με την Ferrari που δείχνει να μπαίνει στην τελική ευθεία για την απόκτηση του πρώτου της αμιγώς ηλεκτροκίνητου μοντέλου, η φίρμα από την Μπολόνια αναβάλει τα σχέδια της για μια ηλεκτρική πρόταση, επιβεβαιώνοντας την έλευση της Lanzador με plug-in υβριδική τεχνολογία, παρόλο που το συγκεκριμένο concept car παρουσιάστηκε ως προοίμιο αμιγούς ηλεκτροκίνησης.

«Σε ό,τι αφορά την τεχνολογία των οχημάτων μας, οι πελάτες μας δεν βλέπουν τα EV ως μια εναλλακτική σήμερα. Θα μπορούσαμε να εξελίξουμε ένα EV, ωστόσο θεωρώ ότι είναι λάθος για τη Lamborghini τουλάχιστον για τα επόμενα χρόνια», δήλωσε o επικεφαλής της ιταλικής φίρμας, Stephan Winkelmann.

Παράλληλα ο ίδιος σημείωσε ότι επίκεινται επίσημες ανακοινώσεις για το αν τελικά η Lanzador θα είναι αμιγώς ηλεκτροκίνητη ή όχι. «Πρέπει να αποφασίσουμε τις επόμενες εβδομάδες πώς θα πορευτούμε. Για τη Lanzador, θα αποφασίσουμε έως το τέλος της χρονιάς».

Ο S. Winkelmann αιτιολόγησε την απόφαση της ιταλικής φίρμας επικαλούμενος τη στασιμότητα στην αγορά αμιγώς ηλεκτρικών αλλά και την αντίληψη που έχουν οι πελάτες της Lambogrhini για την μάρκα. «Αν πάμε πίσω τρία-τέσσερα χρόνια πριν ο βαθμός υιοθέτησης των ηλεκτρικών οχημάτων ήταν πολύ υψηλότερος σε σχέση με σήμερα. Η πρόβλεψη είναι ότι θα υπάρξει στασιμότητα στην αγορά ηλεκτρικών μαζικής παραγωγής και ακόμα περισσότερο για εμάς».

«Είμαστε εκείνοι που κάνουμε τους ανθρώπους να ονειρεύονται. Δεν είναι μόνο αυτοί οι 10.000 που αγοράζουν τα αυτοκίνητά μας. Στα social media έχουμε πάνω από 70 εκατομμύρια ακολούθους και η πλειονότητά τους δεν θα έχει ποτέ τη δυνατότητα να αγοράσει ένα μοντέλο μας. Ωστόσο η βάση των φαν της φίρμας είναι εξίσου σημαντική με τους πελάτες μας».

Όταν η Lanzador πρωτοπαρουσιάστηκε το καλοκαίρι του 2023, οι αρχικές συστάσεις έκαναν λόγο για έναν προοίμιο του ηλεκτρικού μέλλοντος της Lamborghini. Παρ’ όλ’ αυτά η δημοτικότητα plug-in υβριδικών υλοποιήσεων όπως η Revuelto και η Urus SE καθώς και η αυξημένη ζήτηση για μοντέλα όπως η Temerariο, ώθησαν την ιταλική φίρμα να δώσει έμφαση στην εξέλιξη της συγκεκριμένης τεχνολογίας.

«Το μεγάλο βήμα που έχουμε κάνει είναι να μετακινήσουμε την τεχνολογία μας και όλη της φίρμας προς την κατεύθυνση της plug-in υβριδικής τεχνολογίας. Και λειτούργησε. Ήταν ένα σημαντικό και κομβικό σημείο λόγω του επιπλέον βάρους, του επιπλέον κόστους και της αυξημένης πολυπλοκότητας της κατασκευής».

«Έχουμε δώσει μια υπόσχεση, τα νέα μας αυτοκίνητα θα έχουν μια νέα σχεδίαση, θα είναι ταχύτερα και προς όφελος της Lamborghini και του περιβάλλοντος θα έχουν χαμηλότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Είμαστε χαρούμενοι που λειτούργησε. Ευτυχώς έχουμε την πολυτέλεια του χρόνου για να αποφασίσουμε για τα ηλεκτρικά οχήματα και να και θα το κάνουμε αν αλλάξει κάτι», κατέληξε ο επικεφαλής της Lamborghini, αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι η επόμενη γενιά της Urus θα αξιοποιήσει plug-in υβριδική τεχνολογία.