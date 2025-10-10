Η ισραηλινή κυβέρνηση ανακοίνωσε τις πρώτες ώρες σήμερα ότι ενέκρινε την πρώτη φάση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα. Αυτή προβλέπει την απελευθέρωση των ομήρων στο πλαίσιο διαδικασίας με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στον παλαιστινιακό θύλακα έπειτα από δυο χρόνια.

«Η κυβέρνηση μόλις ενέκρινε το πλαίσιο για την απελευθέρωση όλων των ομήρων — των ζωντανών και των αποβιωσάντων», ανέφερε το γραφείο του Νετανιάχου. Η εξέλιξη αυτή επιτρέπει να τεθεί σε ισχύ η συμφωνία.

Η συμφωνία που κλείστηκε την προηγούμενη νύχτα στην Αίγυπτο βασίστηκε σε σχέδιο 20 σημείων του Τραμπ. Από τους 251 ανθρώπους που είχαν απαχθεί κι οδηγηθεί στη Γάζα εκείνη την ημέρα, 47 παραμένουν κρατούμενοι εκεί. Ωστόσο, τουλάχιστον 25 έχουν κηρυχτεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Η απελευθέρωση των ομήρων θα «βάλει τέλος στον πόλεμο», είπε ο επικεφαλής της ισραηλινής διπλωματίας Γεδεών Σάαρ. Από την άλλη ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Χαμάς, ο Χαλίλ αλ Χάγια, ανέφερε πως «έλαβε διαβεβαιώσεις από τους αδελφούς μεσολαβητές και την αμερικανική κυβέρνηση που επιβεβαιώνουν ότι ο πόλεμος τερματίζεται πλήρως».

«Αυτό που έγινε (…) είναι ιστορική στιγμή», σχολίασε από την πλευρά του ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς σε σπάνια συνέντευξή του σε ισραηλινό τηλεοπτικό σταθμό, τονίζοντας πως θέλει «ειρήνη, ασφάλεια και σταθερότητα» ανάμεσα στους Παλαιστίνιους και το Ισραήλ.

«Πιθανό» ταξίδι Τραμπ

Σύμφωνα με τη Σος Μπεντροσιάν, εκπρόσωπο του γραφείου του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, «η τελική εκδοχή της πρώτης φάσης υπογράφτηκε το πρωί στην Αίγυπτο από όλα τα μέρη, ενόψει της απελευθέρωσης όλων των ομήρων» που κρατούνται στη Γάζα.

«Όλοι οι όμηροί μας, ζωντανοί και νεκροί, θα απελευθερωθούν (το αργότερο) 72 ώρες (αφού τεθεί σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός)», που σημαίνει ότι θα βρίσκονται στο Ισραήλ «τη Δευτέρα», διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο η κ. Μπεντροσιάν.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ ωστόσο παρατήρησε πως οι σοροί κάποιων από τους ομήρους θα είναι «λίγο δύσκολο να βρεθούν». Πριν επικυρωθεί από την κυβέρνηση, η συμφωνία εγκρίθηκε από το κυβερνητικό συμβούλιο ασφαλείας. Ο υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ (άκρα δεξιά) εξέφρασε την εναντίωσή του.

Τις 24 ώρες που θα ακολουθήσουν την έναρξη εφαρμογής της κατάπαυσης του πυρός, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις θα αποσυρθούν από κάποιες ζώνες όπου είναι ανεπτυγμένες, πάντως θα διατηρήσουν τον έλεγχο του 53% της Λωρίδας της Γάζας, είπε η κ. Μπεντροσιάν.

Ο πρόεδρος Τραμπ είπε πως σχεδιάζει να ταξιδέψει στη Μέση Ανατολή. «Οι όμηροι θα επιστρέψουν τη Δευτέρα ή την Τρίτη. Πιθανόν θα είμαι εκεί. Ελπίζω να είμαι εκεί. Σχεδιάζουμε να φύγουμε την Κυριακή, κι ανυπομονώ να πάω εκεί», ανέφερε.

Αξίζει Νόμπελ Ειρήνης ο Τραμπ

Σύμφωνα με στέλεχος της Χαμάς, οι όμηροι που είναι στη ζωή θα αφεθούν ελεύθεροι με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση σχεδόν 2.000 παλαιστινίων κρατουμένων στο Ισραήλ, «ταυτόχρονα με συγκεκριμένες αποσύρσεις του ισραηλινού στρατού» από τη Λωρίδα της Γάζας και την «είσοδο (περισσότερης) ανθρωπιστικής βοήθειας». Δεν αναφέρθηκε στους νεκρούς ομήρους.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε πως έχει αρχίσει προετοιμασίες για την αναδιάταξη των δυνάμεών του στη Λωρίδα της Γάζας. Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου ευχαρίστησε τον κ. Τραμπ «για τις προσπάθειές του» και τον «ηγετικό ρόλο του» που «επέτρεψαν να καταστούν εφικτά όλ’ αυτά».

Έκρινε εξάλλου, όπως κι ο αιγύπτιος πρόεδρος Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι, πως ο αμερικανός πρόεδρος «αξίζει» το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης.

Επόμενο στάδιο για την επίτευξη ειρήνης στη Γάζα

Οι διαπραγματεύσεις για τη δεύτερη φάση του σχεδίου Τραμπ αναμενόταν να αρχίσουν «αμέσως» μετά την υπογραφή της συμφωνίας. Αυτή προβλέπει μεταξύ άλλων αφοπλισμό της Χαμάς και την απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων. Ο αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε χθες πως θα προχωρήσουν τόσο «ο αφοπλισμός» όσο και «η απόσυρση». Βέβαια, δεν έδωσε χρονοδιάγραμμα κι τόνισε ότι η προτεραιότητα είναι η επιστροφή των ομήρων.

Η πρόταση προέβλεπε επίσης τη δημιουργία «επιτροπής ειρήνης» υπό τον ίδιο τον πρόεδρο των ΗΠΑ, που θα επιβλέπει το μεταβατικό κυβερνητικό σχήμα στη Λωρίδα της Γάζας. Ωστόσο, ανώτερο στέλεχος της Χαμάς, τόνισε πως «κανένας Παλαιστίνιος δεν θα μπορούσε να αποδεχτεί» τέτοια κηδεμονία. «Όλες οι παρατάξεις, συμπεριλαμβανομένης της Παλαιστινιακής Αρχής, το απορρίπτουν», πρόσθεσε.

Στέλνουν 200 στρατιώτες οι ΗΠΑ, δε θα μπουν στη Γάζα

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποστείλουν έως και 200 στρατιώτες στο Ισραήλ για να δημιουργήσουν μια ειδική ομάδα. Σκοπός της θα είναι η υποστήριξη των προσπαθειών σταθεροποίησης στη Γάζα. Ωστόσο, δεν αναμένεται να αποσταλούν Αμερικανοί στον παλαιστινιακό θύλακα.

Η Κεντρική Διοίκηση του αμερικανικού στρατού θα δημιουργήσει την ειδική ομάδα, γνωστή ως Κέντρο Συντονισμού Πολιτικών και Στρατιωτικών Υποθέσεων (CMCC). Ο ρόλος του είναι να διευκολύνει τη ροή της βοήθειας προς τη Γάζα. Σε αυτή συμπεριλαμβάνεται η βοήθεια σε θέματα ασφάλειας και η ανθρωπιστική βοήθεια.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, ανέφερε σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το αμερικανικό προσωπικό θα έχει ως αποστολή την παρακολούθηση της συμφωνίας για τη Γάζα στο Ισραήλ και θα συνεργαστεί με άλλες διεθνείς δυνάμεις.

Οι αμερικανικές δυνάμεις θα αποτελούν τον πυρήνα του CMCC. Ωστόσο, θα περιλαμβάνει επίσης εκπροσώπους του στρατού της Αιγύπτου, του Κατάρ, της Τουρκίας και πιθανώς των ΗΑΕ. Το κοινό κέντρο ελέγχου θα συντονίζεται με τις ισραηλινές δυνάμεις και άλλες δυνάμεις ασφαλείας για την αποφυγή συγκρούσεων.