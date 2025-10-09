Ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια του υπουργικού συμβουλίου στον Λευκό Οίκο, δήλωσε ότι «τερματίσαμε τον πόλεμο στη Γάζα». Παράλληλα, εξέφρασε και την πεποίθησή του ότι η ειρήνη αυτή θα διαρκέσει.

Επιπλέον, αναφέρθηκε και στο ζήτημα τον ομήρων. Όπως εξήγησε ο αμερικανός πρόεδρος, οι όμηροι θα απελευθερωθούν τη Δευτέρα ή την Τρίτη. Επίσης, επιβεβαίωσε πως σκοπεύει να μεταβεί στη Μέση Ανατολή, προσθέτοντας ότι θα υπάρξει και τελετή υπογραφής για τη συμφωνία στην Αίγυπτο.

«Κανείς δεν πίστευε πως θα μπορούσε να γίνει, αλλά το καταφέραμε», ανέφερε, ευχαριστώντας τους διαπραγματευτές από το Κατάρ, την Αίγυπτο και την Τουρκία «για τη συμβολή τους σε αυτή την απίστευτη μέρα».

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ακόμη, ότι η Γάζα θα ανοικοδομηθεί, τονίζοντας ότι η συμφωνία αυτή σηματοδοτεί «ένα νέο ξεκίνημα για την περιοχή».

Μεταξύ άλλων, ο αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τον απολογισμό των σχεδόν 70.000 νεκρών στη Γάζα ως «μεγάλη ανταπόδοση» για την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, κατά την οποία σκοτώθηκαν περίπου 1.200 Ισραηλινοί.

«Είναι πραγματικά ειρήνη στη Μέση Ανατολή», κατέληξε ο Τραμπ, τονίζοντας ότι η συμφωνία αυτή «ανοίγει τον δρόμο για ένα νέο κεφάλαιο σταθερότητας και συνεργασίας».

Η επίθεση στο Ιράν ήταν κρίσιμη για τη συμφωνία στη Γάζα

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η επίθεση εναντίον του Ιράν αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα για την επίτευξη της συμφωνίας εκεχειρίας στη Γάζα. Πρόσθεσε ότι το Ιράν επιθυμεί να εργαστεί για την ειρήνη και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεργαστούν με την Τεχεράνη στο πλαίσιο των προσπαθειών για σταθερότητα στη Μέση Ανατολή.