Δραστική αύξηση του παιδικού υποσιτισμού, καταστροφικές συνθήκες υγιεινής: Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις Δράση κατά της Πείνας και Γιατροί του Κόσμου προειδοποιούν σήμερα για τη δραματική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, που έχει καταστραφεί έπειτα από χρόνια πολέμου.

«Τον Ιούλιο, οι ομάδες της Δράσης κατά της Πείνας κατέγραψαν αύξηση 700% στα κρούσματα παιδικού υποσιτισμού από τον Οκτώβριο του 2023», έγραψε η ΜΚΟ σε ανακοίνωση.

Τον Σεπτέμβριο, «300 με 400 παιδιά μικρότερα των πέντε ετών» έλαβαν ιατρική περίθαλψη από τις ομάδες της ΜΚΟ, «ενώ λίγους μήνες νωρίτερα, ο αριθμός των κρουσμάτων μόλις που ανερχόταν σε 100», διευκρινίζει ο Βίνσεντ Στέλι, διευθυντής επιχειρήσεων της Δράσης κατά της Πείνας, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

«Είδα ένα 7χρονο παιδί που ζύγιζε μόνο 6,5 κιλά», δήλωσε ο Στέλι, ο οποίος επέστρεψε πρόσφατα από τη Γάζα, σύμφωνα με τη Δράση κατά της Πείνας.

Ο ΟΗΕ έχει κηρύξει κατάσταση λιμού σε ένα μέρος του παλαιστινιακού θύλακα ο οποίος τελεί υπό αυστηρό ισραηλινό αποκλεισμό και οι ερευνητές του δηλώνουν ότι το Ισραήλ διαπράττει εκεί γενοκτονία, κατηγορίες που απορρίπτονται από το Ισραήλ.

Η Χαμάς και το Ισραήλ διεξάγουν έμμεσες διαπραγματεύσεις στην Αίγυπτο για να καταλήξουν σε μια συμφωνία έπειτα από δύο χρόνια πολέμου, ο οποίος ξέσπασε μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος την 7η Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ.

Σε μελέτη που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα οι Γιατροί του Κόσμου (ΓτΚ) καταγγέλλουν από την πλευρά τους «τα συστηματικά εμπόδια που τίθενται σε εφαρμογή», σύμφωνα με τη ΜΚΟ, «από την ισραηλινή κυβέρνηση στην πρόσβαση των γυναικών και των κοριτσιών στην περίθαλψη για τη σεξουαλική και την αναπαραγωγική υγεία στη Γάζα».

Η ΜΚΟ δηλώνει ότι ένα πακέτο σερβιέτες «χαμηλής ποιότητας» κοστίζει τουλάχιστον 15 δολάρια.

«Ορισμένες γυναίκες μας αναφέρουν ότι πρέπει να χρησιμοποιούν κομμάτια χρησιμοποιημένων υφασμάτων σαν προστασία, για παράδειγμα», γράφουν οι Γιατροί του Κόσμου.

«Από τις 22.747 εξετάσεις για σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία που έγιναν στα κέντρα υγείας των Γιατρών του Κόσμου στη Γάζα», μεταξύ Μαΐου 2024 και Αυγούστου 2025, «το 36% αφορούσε λοιμώξεις του γεννητικού συστήματος που συνδέονται με την έλλειψη νερού και υγιεινής και το υψηλό κόστος της προστασίας κατά τη διάρκεια της περιόδου», συνεχίζει η ΜΚΟ.

Η ΜΚΟ δηλώνει επίσης ότι οι ομάδες της διαπιστώνουν έναν «υποσιτισμό» που πλήττει όλο και περισσότερο τις εγκύους και το 85% μεταξύ αυτών «κινδυνεύουν να υποστούν επιπλοκές κατά τη διάρκεια της κύησης».

«Ορισμένες γυναίκες χάνουν το μωρό τους εξαιτίας των τραυμάτων που προκάλεσαν οι σφαγές», δηλώνει η γιατρός ‘Ισραα Σάλεχ.

«Άλλες γεννούν μέσα σε ασφυκτικά γεμάτα καταφύγια, χωρίς αναισθησία, χωρίς φάρμακα, μερικές φορές αναγκάζονται να κόψουν οι ίδιες τους ομφάλιους λώρους τους κάτω από τα πυρά», δηλώνει η γιατρός από τη Γάζα και σύμβουλος σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας στους Γιατρούς του Κόσμου.