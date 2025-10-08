Το ενδεχόμενο να μεταβεί στη Μέση Ανατολή το Σαββατοκύριακο, αφού οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ στην Αίγυπτο «πηγαίνουν καλά», άφησε ανοιχτό ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του.

Ο Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους, στα πλαίσια της στρογγυλής τράπεζας που διοργάνωση για τον χαρακτηρισμό των Antifa ως εγχώρια τρομοκρατική οργάνωση, αναφέρθηκε στην «πιθανή ειρήνη στη Μέση Ανατολή». Όπως ανέφερε: «Είναι πολύ κοντά, τα πάνε πολύ καλά… Είναι κάτι που νομίζω ότι θα συμβεί, έχει καλές πιθανότητες να συμβεί. Μπορεί να πάω εκεί κάποια στιγμή προς το τέλος της εβδομάδας. Υπάρχει πολύ καλή πιθανότητα, οι διαπραγματεύσεις να πάνε πολύ καλά».

Σημειώνεται ότι από τις αναφορές σχετικά με την τρίτη μέρα των διαπραγματεύσεων στο Σαρμ Ελ Σέιχ και την πορεία τους, είναι πως έχουν συζητηθεί με θετικό τρόπο πολλές λεπτομέρεις.

Περισσότερα σε λίγο…