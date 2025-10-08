Οι φιναλίστ για τα φετινά Εθνικά Βραβεία Βιβλίου (National Book Awards) ανακοινώθηκαν και ανάμεσα στους 25 υποψηφίους στις κατηγορίες Λογοτεχνία, Μη μυθοπλασία, Ποίηση, Μεταφρασμένη Λογοτεχνία, Λογοτεχνία για Νέους, βρίσκεται και η Νεζ Σινό με το βιβλίο «Θλιβερός τίγρης» (εκδ. Εστία), το μόνο της λίστας που έχει μεταφραστεί – για την ώρα – στα ελληνικά. Βρίσκουμε επίσης και ένα βιβλίο για τη Γάζα, αυτό του Ομάρ Ελ Ακάντ με τίτλο «One Day, Everyone Will Have Always Been Against This».

Οι νικητές κάθε κατηγορίας θα ανακοινωθούν στις 19 Νοεμβρίου σε εκδήλωση στη Νέα Υόρκη. Επίσης θα τιμηθούν δύο προσωπικότητες για τη συνολική τους προσφορά: ο συγγραφέας και καθηγητής Τζορτζ Σάντερς και η συγγραφέας, πολιτιστική κριτικός και καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Rutgers-New Brunswick , Ροξάν Γκέι.

Εννέα από τους φετινούς υποψηφίους έχουν ήδη λάβει προηγούμενες διακρίσεις από το National Book Foundation, τον οργανισμό πίσω από τα National Book Awards. Ο Αλαμεντίν ήταν φιναλίστ το 2014 για το μυθιστόρημά του «An Unnecessary Woman», ενώ η Ματζουμντάρ είχε συμπεριληφθεί στη μακρά λίστα το 2020 για το πρώτο της μυθιστόρημα «A Burning». Η ποιήτρια Πατρίσια Σμιθ ήταν φιναλίστ το 2008 για τη συλλογή της «Blood Dazzler».

Η Δανή συγγραφέας Σόλβεϊ Μπάλε συμπεριλήφθηκε στη μακρά λίστα για το βραβείο μεταφρασμένης λογοτεχνίας το 2024. Οι συγγραφείς Κάιλ Λούκοφ, Άμπερ ΜακΜπράιντ και Ίμπι Ζόμποϊ έχουν όλοι υπάρξει φιναλίστ στην κατηγορία λογοτεχνίας για νέους. Οι συγγραφείς μυθοπλασίας Κάρεν Ράσελ και Μπράιαν Ουάσινγκτον είναι προηγούμενοι νικητές της διάκρισης «5 Under 35», το βραβείο μυθοπλασίας που απονέμεται από το National Book Foundation σε πέντε συγγραφείς κάτω των 35 ετών.

Όλοι οι φιναλίστ της φετινής κατηγορίας μη μυθοπλασίας τιμώνται για πρώτη φορά με αυτή τη διάκριση.

Μυθοπλασία

-Ραμπί Αλαμεντίν (Rabih Alameddine), «The True True Story of Raja the Gullible (and His Mother)»

-Μέχα Ματζουμντάρ (Megha Majumdar), «A Guardian and a Thief»

– Κάρεν Ράσελ (Karen Russell), «The Antidote»

– Ίθαν Ράδερφορντ (Ethan Rutherford), «North Sun: Or, the Voyage of the Whaleship Esther»

– Μπράιαν Ουάσινγκτον (Bryan Washington), «Palaver»

Μη Μυθοπλασία (Nonfiction)

– Ομάρ Ελ Ακάντ (Omar El Akkad), «One Day, Everyone Will Have Always Been Against This»

– Τζούλια Ιόφε (Julia Ioffe), «Motherland: A Feminist History of Modern Russia, from Revolution to Autocracy»

– Γιγιούν Λι (Yiyun Lii), «Things in Nature Merely Grow»

– Κλάουντια Ρόου (Claudia Rowe), «Wards of the State: The Long Shadow of American Foster Care»

– Τζόρνταν Τόμας (Jordan Thomas), «When It All Burns: Fighting Fire in a Transformed World»

Ποίηση

– Γκαμπριέλ Καλβοκορέσι (Gabrielle Calvocoressi), «The New Economy»

– Κάθι Λιν Τσε (Cathy Linh Che),«Becoming Ghost»

– Τιάνα Κλαρκ (Tiana Clark), «Scorched Earth»

– Ρίτσαρντ Σάικεν (Richard Siken), «I Do Know Some Things»

– Πατρίσια Σμιθ (Patricia Smith), «The Intentions of Thunder: New and Selected Poems»

Μεταφρασμένη Λογοτεχνία

– Σόλβεϊ Μπάλε (Solvej Balle), «On the Calculation of Volume (Book III)»

– Γκαμπριέλα Καμπεσόν Κάμαρα (Gabriela Cabezón Cámara), «We Are Green and Trembling»

– Ανιέτ Ντάανιε (Anjet Daanje), «The Remembered Soldier»

– Χαμίντ Ισμαΐλοφ (Hamid Ismailov), «We Computers: A Ghazal Novel»

– Νεζ Σινό (Neige Sinno), «Θλιβερός Τίγρης»

Λογοτεχνία για Νέους

– Κάιλ Λούκοφ (Kyle Lukoff), «A World Worth Saving»

– Άμπερ ΜακΜπράιντ (Amber McBride), «The Leaving Room»

– Ντάνιελ Ναγερί (Daniel Nayeri), «The Teacher of Nomad Land: A World War II Story»

– Χάνα Β. Σόγιε (Hannah V. Sawyerr), «Truth Is»

– Ίμπι Ζόμποϊ (Ibi Zoboi), «(S)kin»

Ένα βιβλίο για τη Γάζα, από τον Ομάρ Ελ Ακάντ

View this post on Instagram A post shared by Omar El Akkad (@oelakkad)

Στις 25 Οκτωβρίου 2023, μόλις τρεις εβδομάδες μετά την έναρξη του βομβαρδισμού της Γάζας, ο Ομάρ Ελ Ακάντ δημοσίευσε ένα tweet: «Κάποια μέρα, όταν θα είναι ασφαλές, όταν δεν θα υπάρχει προσωπικό κόστος στο να αποκαλείς ένα πράγμα αυτό που είναι, όταν θα είναι πια πολύ αργά για να λογοδοτήσει κανείς, όλοι θα ήταν πάντα εναντίον αυτού.» Το tweet αυτό έχει προβληθεί πάνω από 10 εκατομμύρια φορές.

Ως μετανάστης που ήρθε στη Δύση, ο Ελ Ακάντ πίστευε πως αυτή υποσχόταν ελευθερία, ένα μέρος δικαιοσύνης για όλους. Όμως, τα τελευταία είκοσι χρόνια, καλύπτοντας δημοσιογραφικά τον Πόλεμο κατά της Τρομοκρατίας, την κλιματική αλλαγή, τις διαδηλώσεις του Black Lives Matter και, τώρα, παρακολουθώντας τη μαζική σφαγή στη Γάζα, κατέληξε στο συμπέρασμα πως μεγάλο μέρος από αυτά που υπόσχεται η Δύση είναι ψέμα. Όχι μόνο για τους Άραβες, τους Μουσουλμάνοι ή τους μετανάστες, αλλά για οποιοδήποτε βρίσκεται εκτός των ορίων του προνομίου.

Το «One Day, Everyone Will Have Always Been Against This» είναι ένα χρονικό αυτής της οδυνηρής συνειδητοποίησης, μια ηθική πάλη για το τι σημαίνει, ως πολίτης των Η.Π.Α. και ως πατέρας, να προσπαθείς να χαράξεις μια αίσθηση ελπίδας μέσα σε μια εποχή σφαγής.

Πρόκειται για το πρώτο έργο μη μυθοπλασίας του Ελ Ακάντ, το πιο άμεσο, ευάλωτο και βαθιά συναισθηματικό του μέχρι σήμερα, ένα γράμμα χωρισμού με τη Δύση, γεμάτο οδύνη. Είναι μια λαμπρή αποτύπωση του ίδιου χωρισμού που βλέπουμε να εκτυλίσσεται σε όλη την Αμερική: σε οικογενειακά σαλόνια, πανεπιστημιουπόλεις και δρόμους των πόλεων. Οι συνέπειες αυτής της ρήξης μόλις αρχίζουν να φαίνονται.