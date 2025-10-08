«Ο δείκτης FTSE Russell θα αναβαθμίσει τις ελληνικές μετοχές σε κατάσταση ανεπτυγμένης αγοράς, μετά από μια δεκαετία στην κατηγορία αναδυόμενων περιουσιακών στοιχείων, επιστεγάζοντας μια οικονομική ανάκαμψη μετά την κρίση χρέους του μέλους του ευρώ»: Αυτό επισημαίνει σε άρθρο του το Bloomberg, σχολιάζοντας την χθεσινοβραδινή αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε ανεπτυγμένη αγορά από τον οίκο FTSE Russell.

Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι η Ελλάδα, η οποία επί του παρόντος κατατάσσεται ως προηγμένη αναδυόμενη αγορά, θα μεταβεί στους ανεπτυγμένους δείκτες από τις 21 Σεπτεμβρίου 2026, υπογραμμίζοντας ότι μετά την απόφαση ο δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών σημείωσε άνοδο έως και 1,4% επεκτείνοντας την ετήσια άνοδό του στο 42%.

Τονίζει επίσης, ότι η κίνηση αυτή θα ανοίξει τις ελληνικές μετοχές σε περισσότερους επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που παρακολουθούν δείκτες ανεπτυγμένων αγορών. Και θυμίζει ότι η χώρα παραλίγο να βγει από το κοινό νόμισμα την τελευταία δεκαετία, καθώς η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση αποκάλυψε την αδυναμία της οικονομίας της, η οποία — μετά από επώδυνες προσαρμογές — έχει ξεπεράσει σε απόδοση τους περισσότερους ομολόγους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Αυτή η εξέλιξη δημιουργεί νέες ευκαιρίες» για τις εισηγμένες εταιρείες και αναμένεται να «ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και το μέγεθος των ελληνικών επιχειρηματικών δομών», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης. Πρόσθεσε ότι στέλνει επίσης ένα ισχυρό μήνυμα για την ισχυρή οικονομία της χώρας.

Τo Bloomberg για τα πλεονάσματα

Σύμφωνα με το Bloomberg η Ελλάδα ήταν μία από τις έξι χώρες της ΕΕ που είχαν πλεόνασμα προϋπολογισμού το 2024 και αναμένει να επιτύχει άλλο ένα το 2025. Το έθνος έχει επίσης αποπληρώσει — νωρίτερα από το προγραμματισμένο — δάνεια διάσωσης από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και σχεδιάζει να κάνει το ίδιο με κάποια βοήθεια διάσωσης της ΕΕ.

Ο οίκος αξιολόγησης Moody’s αναβάθμισε την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας σε επενδυτική βαθμίδα τον Μάρτιο, επικαλούμενος τη βελτίωση των δημόσιων οικονομικών και την ανθεκτικότητα σε πιθανούς κραδασμούς.

Ο Γιάννος Κοντόπουλος, διευθύνων σύμβουλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, χαρακτήρισε την αναβάθμιση των μετοχών ως «ορόσημο επίτευγμα» που επικύρωσε τη στρατηγική του που στοχεύει στην τοποθέτηση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς «παράλληλα με τα πιο καθιερωμένα χρηματιστήρια του κόσμου». Η εξέλιξη «αναμένεται να διευρύνει σημαντικά την ομάδα των διεθνών επενδυτών που είναι επιλέξιμοι να επενδύσουν στην ελληνική κεφαλαιαγορά, προσελκύοντας σημαντικές εισροές κεφαλαίων από κεφάλαια που παρακολουθούν δείκτες ανεπτυγμένων αγορών», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Ο δρόμος από το 2015 έως σήμερα

Από την ανακοίνωση του FTSE Russell τον Σεπτέμβριο του 2015 ότι θα υποβαθμίσει τις ελληνικές μετοχές σε επίπεδο αναδυόμενης αγοράς, ο δείκτης Αθηνών έχει αποδώσει σχεδόν 300%, περισσότερο από το διπλάσιο ποσοστό απόδοσης από τον δείκτη αναφοράς αναδυόμενων αγορών MSCI.

Η MSCI Inc., εταιρεία παροχής δεικτών, κατατάσσει την Ελλάδα ως αναδυόμενη αγορά. Στην αξιολόγησή της τον Ιούνιο, η MSCI ανέφερε ότι το χρηματιστήριο Αθηνών δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις μεγέθους και ρευστότητας που απαιτούνται για αναβάθμιση.

To Bloomberg θυμίζει επίσης, ότι η κίνηση αυτή έρχεται εν μέσω μιας συνεχιζόμενης προσφοράς μετοχών από την Euronext NV για την απόκτηση τουλάχιστον του 67% του ελληνικού χρηματιστηρίου. Το διοικητικό συμβούλιο του χρηματιστηρίου Αθηνών υποστήριξε την προσφορά τον Ιούλιο, λέγοντας ότι θα ενισχύσει την ανθεκτικότητα της τοπικής αγοράς και θα στηρίξει την ευρωπαϊκή ενοποίηση.

Πηγή: ot.gr