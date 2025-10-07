Με πολύ κόπο κατάφερε σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών να κλείσει σε θετικά εδάφη, καθώς είχε «απέναντί» του την πλειονότητα των τίτλων του, με τον τραπεζικό κλάδο όμως να δίνει σημαντική χείρα βοηθείας, ειδικά στο τέλος της συνεδρίασης, με τις αυξημένες σταθμίσεις του να λειτουργούν καταλυτικά.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 0,80% στις 2.069,60 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.045,65 μονάδων (-0,36%) και 2.072,21 μονάδων (+0,93%). Ο τζίρος ανήλθε στα 200,6 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 43,6 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 6,1 εκατ. τεμάχια αξίας 22,7 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο 0,85% στις 5.237,68 μονάδες, ενώ στο +0,27% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 2.820,62 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με κέρδη 1,25% στις 2.389,33 μονάδες.

Τραπεζικές στηρίξεις

Η πρόσφατα αυξημένη στάθμιση των τεσσάρων συστημικών τραπεζών λειτούργησε για ακόμη μια φορά καταλυτικά στην τελική εικόνα του γενικού δείκτη, ο οποίος δέχτηκε, μεν, τις πιέσεις της πλειονότητας των τίτλων του, αλλά κατάφερε να προσεγγίσει και πάλι τις 2.070 μονάδες.

Ωστόσο, ισχυρές πιέσεις ασκήθηκαν στο υπόλοιπο ταμπλό, κυρίως σε μετοχές που είχαν υποαποδώσει στην τελευταία ανοδική κίνηση της αγοράς, στοιχείο που δείχνει περισσότερο κίνηση μείωσης ρίσκου και λιγότερο κατοχύρωση κερδών. Αυτό συντηρεί τη μεταβλητότητα και καθιστά σαφές ότι οι επενδυτές τηρούν στάση αναμονής, εν αναμονή τόσο της απόφασης του FTSE όσο και των πολιτικών εξελίξεων στην καρδιά της Ευρώπης.

Και πράγματι, η πολιτική αναταραχή στη Γαλλία συντήρησαν την αυξημένη μεταβλητότητα και επιφυλακτικότητα. Ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν έχει αποφύγει για την ώρα την προκήρυξη πρόωρων εκλογών και έδωσε εντολή στον παραιτηθέντα πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί να επανεκκινήσει τις διαπραγματεύσεις με τα κόμματα της αντιπολίτευσης μέσα σε διάστημα 48 ωρών.

Την ίδια ώρα, η ελληνική αγορά αναμένει τη σημερινή απόφαση του FTSE Russell, η οποία ενδέχεται να επιβεβαιώσει τη διατήρηση της Ελλάδας στην κατηγορία των αναδυόμενων αγορών ή – λιγότερο πιθανό αλλά κρίσιμης σημασίας – να δρομολογήσει την αναβάθμισή της σε ανεπτυγμένη αγορά. Η εξέλιξη αυτή θα επηρεάσει καθοριστικά τη ροή των κεφαλαίων, τη στάση των παγκόσμιων επενδυτών και εντέλει την απόδοση του Χρηματιστηρίου Αθηνών τους επόμενους μήνες.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Πειραιώς σημείωσε άλμα 2,12%, με τις Εθνική, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΕΥΔΑΠ, Κύπρου, ΟΠΑΠ και Τιτάν να ακολουθούν με κέρδη που ξεπέρασαν το 1%. Ήπια ανοδικά έκλεισαν οι Metlen, Alpha bank, OTE, Motor Oil, Eurpbank, Jumbo, Helleniq Energy, Βιοχάλκο και ΔΕΗ.

Στον αντίποδα, ο ΔΑΑ έχασε 1,09%, ενώ ήπια πτωτικά έκλεισαν οι Λάμδα, Optima Bank, Aegean, AKTOR, Coca Cola, ΕΛΧΑ και Σαράντης. Χωρίς μεταβολή έκλεισε η Cenergy.

Νέα ιστορικά υψηλά και για την Alter Ego Media, μετά το σημερινό +3,70%. Στα 6,58 ευρώ, έχοντας διακινήσει σήμερα 75,4 χιλ. τεμάχια, αξίας 480.343 ευρώ.

