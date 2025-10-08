Μακριά από τα υψηλά της ημέρας έκλεισε το Χρηματιστήριο Αθηνών σήμερα, με τις πιέσεις σε επιλεγμένους τίτλους να θολώνουν την ορατότητα, αλλά όχι το κλίμα, το οποίο ήταν σε κάθε περίπτωση θετικό μετά και την αναβάθμιση από τον FTSE Russell.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 0,68% στις 2.083,59 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.071,50 μονάδων (+0,09%) και 2.098,36 μονάδων (+1,39%). Ο τζίρος ανήλθε στα 237,7 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 44,8 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 6,6 εκατ. τεμάχια αξίας 27,5 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο 0,72% στις 5.275,18 μονάδες, ενώ στο +0,46% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 2.833,65 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με κέρδη 1,79% στις 2.432,09 μονάδες.

Κινήσεις τακτικής

Η εν πολλοίς αναμενόμενη αναβάθμιση του ελληνικού χρηματιστηρίου ήρθε τελικά, καθώς σε ένα χρόνο από τώρα (21 Σεπτεμβρίου 2025) το ΧΑ θα ενταχθεί στις ανεπτυγμένες αγορές του FTSE Russell. Η ήπια, αλλά σε κάθε περίπτωση, θετική ανοδική αντίδραση της αγοράς, μάλιστα επιβεβαίωσε ότι η εξέλιξη ήταν αναμενόμενη, και ως ένα βαθμό ενσωματωμένη, με τις στρατηγικές πλέον να διχάζονται σε αυτές που έχουν ξεκάθαρα μακροπρόθεσμο ορίζοντα και σε εκείνες με πιο βραχυπρόθεσμο.

Άλλωστε, το επόμενο δωδεκάμηνο θα υπάρξουν μεγάλες ανακατατάξεις στις θέσεις, με την JP Morgan να τις εκτιμά σε εκροές 2,84 δισ. δολ. από παθητικά επενδυτικά κεφάλαια που παρακολουθούν τον δείκτη FTSE Emerging Markets και εισροές 2,7 δισ. δολ. από funds που παρακολουθούν τον δείκτη FTSE Developed Markets.

Επίσης τους ουσίας, η αγορά σταδιακά θα δείχνει όλο και πιο έντονα τις δύο «ομάδες» που έχουν ή θα δημιουργηθούν, καθώς μετά την αναβάθμιση του ελληνικού χρηματιστηρίου Αθηνών από τον FTSE Russell θα υπάρξουν σημαντικές ανακατατάξεις στις θέσεις. Οι βραχυπρόθεσμοι και τα κεφάλαια που δραστηριοποιούνται στις αναδυόμενες αγορές θα μειώνουν σταδιακά τις θέσεις τους, ενώ οι μακροπρόθεσμοι και αυτοί που θα τοποθετηθούν λόγω της αναβάθμισης θα αυξάνουν τις θέσεις.

Βέβαια, οι κινήσεις αυτές είναι ακόμη πρώιμες, καθώς η ανακατάταξη της αγοράς θα γίνει τον Σεπτέμβριο του 2026, εντούτοις ήδη θα υπάρξουν «παράθυρα» που οι δύο πλευρές θα δώσουν τις μάχες για τις τιμές. Δεν είναι κρυφό ότι «αποχωρούντες» θέλουν υψηλότερες τιμές εξόδου και «εισερχόμενοι» χαμηλότερες. Ουσιαστικά δηλαδή αρχίζει και επισήμως ένα 11μηνο κατά το οποίο η μεταβλητότητα θα είναι στα ύψη.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Εθνική ξεχώρισε με κέρδη 2,59%, με τις Eurobank, Alpha Bank, Πειραιώς, Optima Bank και Βιοχάλκο να κλείνουν με κέρδη άνω του 1%. Ήπια ανοδικά έκλεισαν οι ΔΕΗ, Cenergy, Τιτάν, Λάμδα, ΕΛΧΑ, ΟΤΕ, Metlen, Helleniq Energy και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Στον αντίποδα, Jumbo και AKTOR Group έχασαν πάνω από 2%, ενώ άνω του 1% ήταν η πτώση σε ΕΥΔΑΠ, Motor Oil, ΔΑΑ και Κύπρου. Ήπια πτωτικά έκλεισαν οι Σαράντης, ΟΠΑΠ και Aegean με την Coca Cola.

