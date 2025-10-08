Πρεμιέρα για την κινεζική Changan στην εγχώρια αγορά όπου θα εκπροσωπείται από τον όμιλο Βασιλάκη, διευρύνοντας τις επιλογές των Ελλήνων καταναλωτών και στοχεύοντας να προσφέρει ολοκληρωμένες, καινοτόμες λύσεις και μοντέλα που υπακούν στο μότο της εταιρείας «Fun should be easy».

Την αρχή θα κάνουν δύο αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα, αμφότερα στην κατηγορία SUV και αμιγώς ηλεκτρικά.

To Deepal S05

Το πρώτο και μικρότερο σε μέγεθος Deepal S05 έχει μήκος 4,598 μ. πλάτος 1,9 μ., ύψος 1,6 μ. και μεταξόνιο 2,88 μέτρα με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το δίπτυχο ευρυχωρίας πρακτικότητας. Την εμφάνισή του έχει επιμεληθεί το κέντρο σχεδιασμού της εταιρείας στο Τορίνο πάγια τακτική της οποίας αποτελεί ενός είδους τεχνολογικής πολυπολιτισμικότητας καθώς ήδη διατηρεί κέντρα έρευνας εξέλιξης και σχεδιασμού σε έξι διαφορετικές χώρες εκ των οποίων το Η.Β, η Γερμανία και η Ιταλία.

Πλην του μείγματος premium «συμβιωτικής», όπως την ονομάζει η Changan, αισθητικής και δυναμισμού και όσων μπορεί να συμπεράνει κανείς κοιτάζοντάς το, αξίζει να σημειωθεί ότι ο σχεδιασμός του Deepal S05 έχει βραβευτεί με το Torino Automotive Design Award για το 2025 αλλά και του εξασφαλίζει αεροδυναμικό συντελεστή 0.25.

Στα ενδότερα κυριαρχεί ένας μινιμαλιστικός όσο και ψηφιακά ενσυνείδητος σχεδιασμός με κυρίαρχη μια οθόνη αφής 15,4 ιντσών η οποία προσφέρει τη δυνατότητα επιλογής για την κλίση της ούτως ώστε να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήσης και θέασης στον οδηγό ενώ προσφέρει απρόσκοπτη συνδεσιμότητα μέσω Android Auto και Apple CarPlay.

Ενδεικτική της προσέγγισης της εταιρείας είναι ότι στον εξοπλισμό της βασικής έκδοσης περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων δερμάτινα vegan, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα καθίσματα, αναδυόμενες χειρολαβές, ηλεκτρικοί καθρέφτες, ατμοσφαιρικός φωτισμός, αλλά και συστήματα υποβοήθησης και ασφάλειας όπως το ενεργό cruise control, ανίχνευσης τυφλού σημείου, προειδοποίησης για οπίσθια σύγκρουση και περιμετρικής ορατότητας.

Σε όρους πρακτικότητας το ηλεκτρικό SUV εξασφαλίζει χώρο αποσκευών 492 λίτρων ή 1.250 λίτρων με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων συν 159 λίτρα του κενού χώρου κάτω από το μπροστινό καπό γνωστού ως «frunk».

Θα είναι διαθέσιμο σε δύο εκδόσεις κινητήρα, με ένα ηλεκτρικό μοτέρ, πισωκίνητη διαμόρφωση και ισχύ 272 ίππους και με δύο ηλεκτρικά μοτέρ απόδοσης 435 ίππων και τετρακίνητη διαμόρφωση. Αμφότερες οι εκδόσεις επωφελούνται από μπαταρίες λιθίου φωσφορικού σιδήρου 68,8 kWh οι οποίες εξασφαλίζουν έως και 485 χλμ. αυτονομίας (δικίνητη έκδοση).

Οι τιμές του S05 ξεκινούν στην χώρα μας από τα 32.990 ευρώ (έκδοση RWD Max) συμπεριλαμβανομένης της κρατικής επιδότησης του Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ και προωθητικής ενέργειας της εταιρείας.

Το Deepal S07

Το δεύτερο, μεγαλύτερο και πολυτελέστερο Deepal S07 έχει μήκος 4,75 μ., πλάτος 1,93 μ., ύψος 1,625 μ. και μεταξόνιο 2,9 μέτρων ενώ στα χαρακτηριστικά του συνυπολογίστε και την απόσταση από το έδαφος των 19,2 εκατοστών.

Το δυναμικό SUV που έχει σχεδιαστεί με τη λογική Coupe-SUV διαθέτει εξίσου ορισμένα στοιχεία τυπικά μιας premium προσέγγισης όπως οι κρυφές χειρολαβές των θυρών, τα LED φωτιστικά σώματα, οι frameless κατασκευή των θυρών και μια ιδιαίτερα γενναιόδωρη λίστα βασικού εξοπλισμού στην οποία περιλαμβάνονται από ζάντες αλουμινίου 20 ιντσών και πανοραμική γυάλινη οροφή έως θερμαινόμενα/κλιματιζόμενα καθίσματα.

Επίκεντρο στο εσωτερικό αποτελεί και πάλι η ανακλινομένη οθόνη αφής αυτή την φορά με διαγώνιο 15,6 ιντσών ενώ στα gadgets συνυπολογίστε και το σύστημα επαγωγικής φόρτισης κινητών.

Στον εξοπλισμό ασφαλείας περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων σύστημα ανίχνευσης τυφλού σημείου, ενεργό cruise control και κάμερες περιμετρικής θέασης.

Το S07 θα είναι διαθέσιμο αρχικά σε μία έκδοση με κίνηση στους πίσω τροχούς, ισχύ 218 ίππων και 320 Nm ροπής. Την ενέργεια παρέχει μπαταρία ιόντων λιθίου NMC 80 kWh η φόρτιση της οποίας έως το 80% μπορεί να πραγματοποιηθεί σε περίπου μισή ώρα ενώ προσφέρεται και η δυνατότητα αμφίδρομης φόρτισης. H αυτονομία διαμορφώνεται σε 475 χλμ.

Οι τιμές του μεγαλύτερου ηλεκτρικού SUV ξεκινούν από τα 38.950 ευρώ συνυπολογιζομένων της κρατικής επιδότησης και προωθητικής ενέργειας.

Προνομιακοί όροι απόκτησης

H Changan προσφέρει επίσης το χρηματοδοτικό πρόγραμμα EV Plus όπου ενσωματώνεται η κρατική επιδότηση των 3.000 € στην τιμή του ηλεκτρικού αυτοκινήτου τη στιγμή της αγοράς του από τον πελάτη μειώνοντας σημαντικά τη μηνιαία δόση. Για την πληρωμή των 3.000 € δημιουργείται μια δόση Βalloon τον 12ο μήνα, που θα είναι άτοκη. Το χρηματοδοτικό προβλέπει μηδενική προκαταβολή, ετήσιο επιτόκιο 7,9%, μηδενικό ετήσιο επιτόκιο για τη δόση balloon των 3.000 ευρώ και διάρκεια έως 72 μήνες.

Συγκρατήστε ότι αμφότερα τα μοντέλα καλύπτονται από εγγύηση επτά ετών ή 160.000 χλμ. ενώ οι ιδιοκτήτες τους επωφελούνται από δωρεάν οδική βοήθεια καθ΄όλη τη διάρκεια της εγγύησης.

Επίσης τόσο το Deepal S05 όσο και το Deepal S07 μπορούν να αποκτηθούν και μέσω leasing με μηνιαία μισθώματα 346 και 405 ευρώ αντίστοιχα για διάρκεια 60 μηνών και με προκαταβολή 25%.

Επιπλέον η Changan Hellas προσφέρει προνομιακές τιμές και σε ό,τι αφορά την φόρτιση προσφέροντας εκπτώσεις για την φόρτιση σε δημόσιους φορτιστές σε συνεργασία με το δίκτυο ΔΕΗ Blue είτε πρόκειται για ιδιόκτητα οχήματα είτε για leasing αλλά και συνδράμοντας όσους θέλουν να αποκτήσουν οικιακό φορτιστή παρέχοντας δωρεάν τον τεχνικό έλεγχο και τη μελέτη εγκατάστασης αλλά και αναλαμβάνοντας όλα τα στάδια εγκατάστασης και συντήρησης του φορτιστή.

Το 1ο Exclusive Store της Changan στην Ελλάδα, λειτουργεί ήδη στην Λεωφόρο Κηφισίας 292 στο Χαλάνδρι ενώ μέχρι το τέλος του χρόνου θα λειτουργήσουν άλλα δύο καταστήματα στην Αττική (Περιστέρι & Αργυρούπολη) αλλά και σε Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Λάρισα και Ιωάννινα επίσης μέχρι την εκπνοή του 2025.

Η παρουσία της Changan στην ελληνική αγορά υποστηρίζεται από πλήρες δίκτυο after sales και εξειδικευμένο service, διασφαλίζοντας την εμπειρία και αξιοπιστία που συνοδεύουν τη μάρκα.