H βρετανική φίρμα συνεχίζει τον εμπλουτισμό της γκάμας της, παρουσιάζοντας την ισχυρότερη έκδοση της DB12 η οποία συνοδεύεται από το διακριτικό S και μια σειρά από βελτιώσεις σε κάθε επίπεδο.

Η κύρια αλλαγή σε κάθε περίπτωση αφορά τον κινητήρα ο οποίος αυξάνει την ισχύ του σε 700 ίππους χάρη σε τροποποιήσεις που αφορούν την ψηφιακή μονάδα ελέγχου του V8 κινητήρα των 4,0 λίτρων. Την απόδοση του turbo μοτέρ συμπληρώνει η ροπή των 800 Nm.

Εκτός από τις βελτιώσεις στο λογισμικό, τροποποιημένη είναι χαρτογράφηση του πεντάλ γκαζιού αλλά και του κιβωτίου προς όφελος μιας υψηλότερης απόκρισης. Σύμφωνα με τις συστάσεις οι αλλαγές εγγυώνται κατά 50% ταχύτερες αλλαγές σχέσεων σε σχέση με την «απλή» DB12 αλλά και εξασφαλίζουν την μείωση του χρόνου κατά 1/10 του δευτερολέπτου στο sprint των «0-100» που πλέον απαιτεί 3,5 δευτερόλεπτα. Για την ελαφρώς βαρύτερη ανοιχτή έκδοση DB12 S Volante για την οποία είναι εξίσου διαθέσιμη η αναβάθμιση, ο χρόνος επιτάχυνσης διαμορφώνεται σε 3,6 δευτερόλεπτα ενώ αμφότερες εγγυώνται μέγιστη ταχύτητα 325 χλμ./ώρα.

Οι ιδιοκτήτες τους μπορούν να επιλέξουν προαιρετικά μια εξάτμιση από τιτάνιο η οποία υπόσχεται την ενίσχυση του ήχου αλλά και την αφαίρεση 11,7 κιλών από το συνολικό βάρος. Αυτό είναι ούτως ή άλλως μειωμένο χάρη στην τοποθέτηση των carbon κεραμικών δισκόφρενων τα οποία μειώνουν κατά 27 κιλά το βάρος της μη αναρτώμενης μάζας.

Βελτιώσεις έχουν πραγματοποιηθεί και στο σύστημα διεύθυνσης αλλά και στο ηλεκτρονικά ελεγχόμενο πίσω διαφορικό. Αναβαθμισμένο είναι και το λογισμικό για τα ενεργά αμορτισέρ Bilstein DTX τα οποία συνδυάζονται με νέες πιο άκαμπτες αντιστρεπτικές ράβδους ενώ συνολικά αναθεωρημένη είναι και η γεωμετρία της ανάρτησης η οποία εγγυάται μια πιο συμμετοχική αλλά και δυναμική εμπειρία.

Εκτός από τις βελτιώσεις στα μηχανικά μέρη, η DB12 S διαθέτει και μια σειρά οπτικών αναβαθμίσεων όπως το διπλό πτερύγιο σε ρόλο splitter και οι νέες εισαγωγές αέρα στο καπό. Ακόμα μεγαλύτερες είναι οι αλλαγές στο πίσω τμήμα όπου παίρνει θέση ένας νέος αεροδυναμικός διαχύτης ο οποίος φιλοξενεί μια νέα σχεδιασμού εξάτμιση. Στην κορυφή του πίσω τμήματος δεσπόζει μια νέου σχεδιασμού αεροτομή.

Την εικόνα συμπληρώνουν νέοι τροχοί 21 ιντσών καθώς και τα διακριτικά S με φινίρισμα σε κόκκινο σμάλτο. Στα ενδότερα υπάρχουν ορισμένες λεπτομέρειες που προδίδουν την ταυτότητα της έκδοσης με κυρίαρχο το νέο κόκκινο διακόπτη για την εκκίνηση. Επίσης όπως οι νεότερες Aston Martin έτσι και η DB12 S ενσωματώνει λογισμικό Apple CarPlay Ultra το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω της κεντρικής οθόνης αλλά και του πίνακα οργάνων.