Εντός των επόμενων ωρών θα αρχίσει το ταξίδι της επιστροφής για τους 27 Έλληνες που συνελήφθησαν από το Ισραήλ στην προσπάθειά τους να φτάσουν στη Γάζα μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του Global Sumud Flotilla.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του ynet, οι 27 Έλληνες μαζί με την Γκρέτα Τούνμπεργκ θα επιβιβαστούν σε πτήση από το αεροδρόμιο Ραμόν στο νότιο Ισραήλ με προορισμό την Αθήνα. Υπενθυμίζουμε ότι συνολικά έχουν απελαθεί μέχρι τώρα 137 ακτιβιστές από τους περίπου 470 που συμμετείχαν στον στολίσκο.

Νομικοί εκπρόσωποι των κρατουμένων έχουν εκφράσει τα παράπονά τους για τις συνθήκες κράτησης των συλληφθέντων. Μάλιστα, υπάρχουν καταγγελίες πως δεν τους έχει δοθεί ούτε η απαραίτητη φαρμακευτική αγωγή σε ορισμένες περιπτώσεις. Από την πλευρά του το Ισραήλ διαψεύδει τις κατηγορίες.

Υπενθυμίζουμε ότι το ελληνικό ΥΠΕΞ είχε προχωρήσει σε έντονο διάβημα για τη συμπεριφορά Ισραηλινού Υπουργού που στρέφονταν και κατά Ελλήνων πολιτών που συμμετείχαν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla»