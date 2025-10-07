Μετά από δυο χρόνια πόλεμου στη Γάζα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη μαύρη αυτή επέτειο μέσω ανάρτησής του στο X.

Ειδικότερα, ο κ. Μητστοτάκης θέλησε να τιμήσει τα θύματα της τρομοκρατίας, καλώντας «όλα τα μέρη να ενεργήσουν με θάρρος και αυτοσυγκράτηση».

Μίλησε δε για την ανάγκη «κατάπαυσης του πυρός, την απελευθέρωση όλων των ομήρων και ένα μέλλον με ειρήνη και ασφάλεια για όλους».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Πρωθυπουργού:

«Σήμερα κάνουμε μια παύση για να τιμήσουμε τα θύματα της τρομοκρατίας. Είμαστε αποφασιστικά αντίθετοι στο μίσος και τη βία. Καθώς οι συνομιλίες προχωρούν στο πλαίσιο του

σχεδίου του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, καλούμε όλα τα μέρη να ενεργήσουν με θάρρος και αυτοσυγκράτηση: προς μια διαρκή κατάπαυση του πυρός, την απελευθέρωση όλων των ομήρων και ένα μέλλον με ειρήνη και ασφάλεια για όλους».

