Οι διαπραγματευτές για την παύση του πολέμου στη Γάζα έφτασαν στο Κάιρο για τις συνομιλίες της Δευτέρας, οι οποίες αναμένεται να επικεντρωθούν στην απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς ενώ το Ισραήλ συνέχισε τις επιθέσεις στο παλαιστινιακό έδαφος, σκοτώνοντας 63 άτομα τις τελευταίες 24 ώρες.

Οι συνομιλίες της Δευτέρας θα επικεντρωθούν στην πρώτη φάση του σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, σύμφωνα με το αιγυπτιακό υπουργείο Εξωτερικών, η οποία είναι η απελευθέρωση των 48 ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς σε αντάλλαγμα για Παλαιστίνιους κρατούμενους που βρίσκονται στο Ισραήλ.

Ολιγοήμερες οι διαπραγματεύσεις στο Κάιρο

Σύμφωνα με τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ο αμερικανός απεσταλμένος Steve Witkoff αναμένεται να συμμετάσχει στις συνομιλίες, μαζί με τους διαπραγματευτές του Ισραήλ και μια παλαιστινιακή αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον Khalil al-Hayya, αναπληρωτή επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της Χαμάς.

Ο εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης Shosh Bedrosian δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι συνομιλίες στην Αίγυπτο θα «περιοριστούν σε λίγες ημέρες το πολύ».

Αργά την Κυριακή, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι συνομιλίες προχωρούν γρήγορα, προσθέτοντας ότι η πρώτη φάση «θα πρέπει να ολοκληρωθεί αυτή την εβδομάδα».

«Ζητώ από όλους να ΚΙΝΗΘΟΥΝ ΓΡΗΓΟΡΑ», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ορατή η κατάπαυση του πυρός

Η απελευθέρωση των ομήρων και η ανταλλαγή κρατουμένων θα σήμαινε άμεσο τέλος των συγκρούσεων στη Γάζα, σύμφωνα με τον Τραμπ. Από την μερική αποδοχή του σχεδίου του Τραμπ για τον τερματισμό του σχεδόν διετούς πολέμου στη Γάζα από τη Χαμάς την Παρασκευή, οι ΗΠΑ, το Ισραήλ και η Χαμάς έχουν δηλώσει ότι πιστεύουν ότι η κατάπαυση του πυρός είναι πλέον ορατή.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε σε συνέντευξή του στο ABC την Κυριακή ότι οι συνομιλίες στο Κάιρο ήταν «το πιο κοντινό σημείο στο οποίο έχουμε φτάσει για την απελευθέρωση όλων των ομήρων». Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι οι συνομιλίες ενδέχεται να αποτύχουν λόγω λογιστικών προβλημάτων και ότι πρέπει να διευθετηθούν οι λεπτομέρειες της απελευθέρωσης των ομήρων.

Τεχνοκρατική κυβέρνηση στη Γάζα αντί της Χαμάς

Ο Ρούμπιο είπε ότι υπάρχουν μακροπρόθεσμες προκλήσεις στην εφαρμογή της συμφωνίας, ιδίως η δημιουργία ενός τεχνοκρατικού κυβερνητικού οργάνου που θα εποπτεύει τη Γάζα αντί της Χαμάς. Τόνισε ότι η τρέχουσα προτεραιότητα είναι η απελευθέρωση των ομήρων και η εξασφάλιση της απόσυρσης των ισραηλινών στρατευμάτων σε μια συμφωνημένη γραμμή στη Γάζα.

Το σχέδιο του Τραμπ θα σήμαινε ότι η Χαμάς θα απελευθέρωνε όλους τους ομήρους εντός 72 ωρών, θα παραχωρούσε την εξουσία σε μια διακρατική αρχή με επικεφαλής τον πρόεδρο των ΗΠΑ και θα κατέθετε τα όπλα της. Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ θα αποσύρουν σταδιακά τα στρατεύματά του από τη Γάζα και θα επέστρεφαν περισσότερους από 1.000 Παλαιστίνιους κρατούμενους. Η συμφωνία θα απελευθέρωνε μια κύμα ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, μέρη της οποίας βρίσκονται σε κατάσταση λιμού, καθώς και κεφάλαια για την ανοικοδόμηση.

Το Σάββατο το βράδυ, ο Τραμπ μοιράστηκε έναν χάρτη της Γάζας που απεικόνιζε την αρχική γραμμή αποχώρησης των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Γάζα, η οποία εκτεινόταν από 1,2 μίλια (2 χλμ.) έως 4 μίλια σε βάθος εντός του εδάφους. Είπε ότι αν η Χαμάς συμφωνούσε με τη γραμμή αποχώρησης, θα ξεκινούσε αμέσως κατάπαυση του πυρός.

Σύμφωνα με τους όρους του σχεδίου, οι ισραηλινές δυνάμεις πρέπει να αποσυρθούν πλήρως σε μια ζώνη ασφαλείας στα όρια της Γάζας, αν και ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου έχει δηλώσει ότι, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε συμφωνία, τα στρατεύματα θα παραμείνουν στο μεγαλύτερο μέρος της Γάζας.

Η αισιοδοξία για μια πιθανή κατάπαυση του πυρός έχει αυξηθεί σε όλο τον κόσμο, με δυτικούς και αραβικούς ηγέτες να προτρέπουν τη Χαμάς και το Ισραήλ να καταλήξουν σε συμφωνία. Την Κυριακή, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς τηλεφώνησε στον Νετανιάχου και εξέφρασε την υποστήριξή του στο σχέδιο Τραμπ, περιγράφοντάς το ως «την καλύτερη ευκαιρία για ειρήνη», σύμφωνα με μια ανακοίνωση.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν επίσης ότι ελπίζουν να ανακοινώσουν το τέλος του πολέμου τις επόμενες ημέρες.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε στο Agence France-Presse ότι η οργάνωση «επιθυμεί διακαώς να καταλήξει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και να ξεκινήσει αμέσως τη διαδικασία ανταλλαγής κρατουμένων, σύμφωνα με τις συνθήκες που επικρατούν στο πεδίο».

Ο Τραμπ απείλησε τη Χαμάς με «πλήρη εξόντωση» εάν δεν καταλήξει σε συμφωνία για τη Γάζα, σε συνέντευξή του στο CNN. Είπε επίσης ότι ο Νετανιάχου συμφωνεί με τον τερματισμό των βομβαρδισμών στη Γάζα.

Συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί στη Γάζα

Παρά το αίτημα του Τραμπ προς το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις του και παρά τις διαταγές προς τον στρατό να διεξάγει μόνο «αμυντικές επιχειρήσεις», το Ισραήλ συνέχισε τους βομβαρδισμούς στα παλαιστινιακά εδάφη. Τουλάχιστον οκτώ άτομα σκοτώθηκαν σε ξεχωριστές επιθέσεις στην πόλη της Γάζας, ενώ άλλα τέσσερα άτομα σκοτώθηκαν από πυροβολισμούς ενώ ζητούσαν βοήθεια στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

«Αν και ορισμένες βομβιστικές επιθέσεις έχουν πράγματι σταματήσει εντός της Λωρίδας της Γάζας, δεν υπάρχει καμία εκεχειρία σε ισχύ αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Μπεντροσιάν.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, τουλάχιστον 67.139 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και περίπου 170.000 έχουν τραυματιστεί από την ισραηλινή στρατιωτική εκστρατεία στη Γάζα, ενώ περίπου οι μισοί από αυτούς ήταν γυναίκες και παιδιά. Το Ισραήλ ξεκίνησε την εκστρατεία ως αντίποινα μετά από μια επίθεση των μαχητών της Χαμάς, στην οποία σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άνθρωποι και 251 άλλοι αιχμαλωτίστηκαν.

Το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα

Η επιτροπή έρευνας του ΟΗΕ, διάφορες οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και η κορυφαία παγκοσμίως ένωση μελετητών της γενοκτονίας κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ διέπραξε γενοκτονία στη Γάζα. Το Ισραήλ αρνείται την κατηγορία και ισχυρίζεται ότι ενήργησε μόνο σε αυτοάμυνα.