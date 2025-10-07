Υπό την προεδρία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου, ολοκληρώθηκαν, σήμερα, οι εργασίες της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, στην πρώτη τακτική συνεδρία της.

Στην «εξαιρετικά κρίσιμη και επώδυνη», όπως τη χαρακτήρισε, γενικότερη γεωπολιτική κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή μας, αναφέρθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος κατά την προσφώνησή του προς τα μέλη της Ιεραρχίας, ενώ για τη Μονή Σινά εξέφρασε την ευχή να επιλυθεί το ζήτημα που έχει ανακύψει οριστικά και δίκαια. Επιπροσθέτως, ηχηρά μηνύματα και για την κατάσταση που επικρατεί στην πατρίδα μας, περιελάμβανε η ομιλία του Προκαθημένου της Εκκλησίας της Ελλάδος, αναφορικά με τις δημογραφικές, πνευματικές και πολιτισμικές προκλήσεις.

Εξάλλου, μετά το διάλειμμα ανέγνωσε την εισήγησή του ο μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιερόθεος, με θέμα «Οι ρασοφόροι Μοναχοί στην παράδοση και τη ζωή της Εκκλησίας».

Όσα έγιναν στην Ιερά Σύνοδο

Συνήλθε σήμερα, Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2025, σε πρώτη τακτική Συνεδρία, η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, υπό την Προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, στην Αίθουσα Συνεδριών της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας.

Προ της Συνεδρίας ετελέσθη Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στο Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη, ιερουργήσαντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαντινείας και Κυνουρίας κ. Επιφανίου.

Περί την 9η πρωινή, στην Αίθουσα των Συνεδριών της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας, εψάλη η Ακολουθία για την έναρξη των εργασιών Αυτής. Αναγνωσθέντος του Καταλόγου των συμμετεχόντων Ιεραρχών, διεπιστώθη απαρτία.

Όσα είπε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος

Στη συνέχεια, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, ως Πρόεδρος του Σώματος της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας, προσφώνησε τα Μέλη Αυτής, κάνοντας αρχικά μνεία του επιτυχημένου Β’ Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου, το οποίο διοργάνωσε η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Θεσσαλονίκη, με αφορμή την συμπλήρωση 100 ετών από την ίδρυση του περιοδικού Θεολογία.

Ακολούθως, αναφέρθηκε στην εξαιρετικά κρίσιμη και επώδυνη, όπως την χαρακτήρισε, γενικότερη γεωπολιτική κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή μας, από την Γάζα έως την Συρία και την Ουκρανία, αλλά και σε άλλες περιοχές, όπως την Νιγηρία και το Αρτσάχ/Ναγκόρνο Καραμπάχ. Επίσης, σχετικά με το ζήτημα της Ιεράς Μονής Σινά και του Αιγυπτιακού Κράτους, εξέφρασε την ευχή να επιλυθεί οριστικά και δίκαια, ούτως ώστε να γίνουν σεβαστά τα θρησκευτικά και λοιπά δικαιώματα της Μονής και της Αδελφότητος.

«Η βαθύτερη ουσία πολλών προβλημάτων της σύγχρονης κοινωνίας είναι άλλη»

Σχολιάζοντας την σύγχρονη εγχώρια κατάσταση, επισήμανε ότι η Πατρίδα μας συνεχίζει να αντιμετωπίζει υπαρξιακές (δημογραφικές, πνευματικές και πολιτισμικές) προκλήσεις και μάλιστα σε περίοδο μακροχρόνιας ειρήνης και εθνικής κυριαρχίας, τονίζοντας ότι «η βαθύτερη ουσία πολλών προβλημάτων της σύγχρονης κοινωνίας είναι άλλη από τα επιφαινόμενα, είναι πνευματική, είναι κρίση ενεργού πίστεως και αξιών, άμεσα συνδεδεμένη με την εκκοσμίκευση και τις αξίες της.

Εκεί εντοπίζεται και ο πυρήνας του δημογραφικού, της αποδόμησης της οικογένειας ως θεμελιώδους και πρωταρχικής ατομικής και κοινωνικής αξίας, της ενδοοικογενειακής βίας, της βίας των ανηλίκων, πολλών καταχρήσεων, εξαρτήσεων, ψυχολογικών προβλημάτων, ακόμη και της απληστίας, της επιδίωξης του υλικού κέρδους. Χωρίς την σωστή διάγνωση της αιτιολογίας των κοινωνικών προβλημάτων είναι αδύνατη η ουσιαστική και αποτελεσματική θεραπεία τους».

Αναφερόμενος στην αιτία για το γεγονός ότι τόσο στην Πατρίδα μας, όσο και σε διεθνές επίπεδο βιώνουμε μία ιδιόμορφη κατάσταση, τόνισε ιδιαίτερα ότι «πίσω απ’ όλα αυτά βρίσκεται μία και μόνο βαθύτερη αιτία, η λήθη του Θεού, η απουσία γνώσεως Θεού, η οποία δεν είναι ιδεολογική, αλλά εμπειρική και μεθεξιακή, και η οποία αν δεν υπήρχε, θα οδηγούσε τουλάχιστον σε στοιχειώδη διάκριση, ώστε να καταλάβουμε ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα του ανθρώπου και ποια είναι τα ψευδεπίγραφα και φανταστικά.».

Κατόπιν δε, ο Μακαριώτατος επεσήμανε, «Καλούμε εν εσχάτη ταπεινώσει και ως οι ελάχιστοι των αδελφών, τους ανθρώπους εντός και εκτός της Πατρίδος μας να αναζητήσουν το έσχατο νόημα της ζωής στην γνώση του μόνου Αληθινού Θεού. Αυτή η γνώση θα τους καθοδηγήσει, θα τους γαληνέψει και θα τους προβληματίσει για το αν έχει νόημα αυτή η γη, η οποία θα μπορούσε να γίνει προβίωση παραδείσου, να μετασχηματίζεται εν τέλει σε πρόγευση κολάσεως».

«Το μέλλον της Εκκλησίας μας συναρτάται με τις αποφάσεις που λαμβάνουμε σήμερα»

Εν συνεχεία, ο Μακαριώτατος υπογράμμισε την ζωτική για την Εκκλησία και την Κοινωνία μας σημασία της ύπαρξης ικανών στελεχών και δη Κληρικών εφοδιασμένων με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της εκκλησιαστικής διακονίας σήμερα, καλώντας του Σεβασμιωτάτους Αρχιερείς να στηρίξουν τους εξής τρεις μεγάλους άξονες που αφορούν το μέλλον της Εκκλησίας μας: την ιερατική οικογένεια, τις Σχολές Μαθητείας Υποψηφίων Κληρικών (ΣΜΥΚ) και τη διά βίου εκπαίδευση των Κληρικών.

Περαίνοντας την Εισήγησή του, ο Μακαριώτατος ανέφερε ότι «η συνοδοιπορία όλων μας προς αυτή την κατεύθυνση καθίσταται αναγκαία, καθώς το μέλλον της Εκκλησίας μας συναρτάται με τις αποφάσεις που λαμβάνουμε σήμερα».

Όσα ακολούθησαν

Κατόπιν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καρυστίας και Σκύρου κ. Σεραφείμ, ως Αντιπρόεδρος της Ιεραρχίας, αντιφώνησε εκ μέρους των Σεβασμιωτάτων Ιεραρχών.

Αμέσως μετά συνεκροτήθη η Επιτροπή Τύπου από τους Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιερόθεο, Μαρωνείας και Κομοτηνής κ. Παντελεήμονα και Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεο.

Ακολούθησε συζήτηση σχετικώς προς την Προσφώνηση του Μακαριωτάτου, η οποία και έγινε αποδεκτή από το Σώμα της Ιεραρχίας.

Στη συνέχεια παρουσιάσθηκαν οι Εκθέσεις Πεπραγμένων των Συνοδικών Επιτροπών από τους Σεβασμιωτάτους Προέδρους αυτών για το εκκλησιαστικό έτος 2024-2025, συμπληρώθηκε ο κατάλογος των προς Αρχιερατείαν Εκλογίμων, ψηφίσθηκαν Κανονισμοί και εξετάσθηκαν τρέχοντα υπηρεσιακά θέματα.

«Οι ρασοφόροι Μοναχοί στην παράδοση και τη ζωή της Εκκλησίας».

Μετά το διάλειμμα ανέγνωσε την Εισήγησή του ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιερόθεος, με θέμα: «Οι ρασοφόροι Μοναχοί στην παράδοση και τη ζωή της Εκκλησίας».

Ο Σεβασμιώτατος διάρθρωσε την Εισήγησή του σε τέσσερεις ενότητες. Πρώτον, ανέφερε ότι υπάρχουν διαβαθμίσεις και στάδια-βαθμοί προόδου των μοναχών. Όπως η χριστιανική ζωή και η ιερωσύνη έχει βαθμούς, αυτό γίνεται και στην μοναχική ζωή, ήτοι οι ρασοφόροι, οι μικρόσχημοι και οι μεγαλόσχημοι. Δεύτερον, επικέντρωσε την προσοχή στην παράδοση της Εκκλησίας για τους ρασοφόρους μοναχούς που είναι γνωστοί από τον 8ο και 9ο αιώνα, ως εισαγωγικοί μοναχοί, μοναχοί στον πρώτο βαθμό της μοναχικής ζωής, αναφέροντας διάφορα πατερικά χωρία. Τρίτον, παρουσίασε τις κατά καιρούς αποφάσεις της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου για τους ρασοφόρους μοναχούς, όπως και τις εγκρίσεις των Εσωτερικών Κανονισμών των Ιερών Μονών. Και τέταρτον, αναφέρθηκε στην νομολογία των Ελληνικών Δικαστηρίων για τους ρασοφόρους μοναχούς, ότι είναι βαθμός μοναχικής ζωής.

Ο Σεβασμιώτατος Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιερόθεος κατέληξε ότι κατά την συνεχή εκκλησιαστική και πατερική παράδοση οι ρασοφόροι είναι εισαγωγικοί μοναχοί και προετοιμάζονται για την λήψη εν καιρώ της δωρεάς του Μεγάλου και αγγελικού Σχήματος. Από αυτό απορρέουν όλες οι άλλες συνέπειες.

Στην αυριανή συνεδρίαση της Τετάρτης 8 Οκτωβρίου θα γίνει συζήτηση επί της Εισηγήσεως αυτής και θα επακολουθήσει η Εισήγηση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικολάου με θέμα: «Τεχνητή ευφυΐα: Η Εκκλησία μπροστά στην αναδυόμενη νέα ανθρωπολογία».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ