Στην Αίγυπτο βρίσκεται από χθες αργά το απόγευμα ο Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων του Υπουργείο Παιδείας κ. Γιώργος Καλατζής σε μία προσπάθεια άμεσης εξεύρεσης λύσης στην κρίση που έχει ξεσπάσει στην ιστορική Μονή Σινά.

Κρίσιμη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου

Το ταξίδι του κ. Καλατζή κρίθηκε άκρως επιβεβλημένο μετά από ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες στο Μέγαρο Μαξίμου καθώς εάν δεν βρεθεί άμεσα λύση ελοχεύει ο κίνδυνος το ιστορικό Μοναστήρι να περιέλθει σε μια κατάσταση που θα μοιάζει με τη νέα Μονή Εσφιγμένου του Αγίου Ορους.

Το παράδειγμα προς αποφυγήν της Εσφιγμένου

Εκεί όπου στο ιστορικό κτήριο βρίσκονται έγκλειστοι μοναχοί που είναι παλαιοημερολογίτες και δεν αναγνωρίζονται από τις υπόλοιπες μοναστικές αδελφότητες της Αθωνικής Πολιτείας και τη νέα Μονή που αναγνωρίζει το Οικουμενικό Πατριαρχείο και οι Μονές του Αγίου Ορους και υπάρχει μια διαρκής σύγκρουση ανάμεσα τους που κανένας δεν μπορεί να επιλύσει.

Οι λεπτές ισορροπίες μεταξύ Ελλάδας – Αιγύπτου



Το μείζον όμως ζήτημα είναι ότι το Σινά βρίσκεται σε Αιγυπτιακό έδαφος και κινδυνεύει το εκκλησιαστικό ζήτημα να τορπιλίσει τις πολιτικές σχέσεις των δύο κρατών… Και μια πιθανή συμφωνία στη νομική προσωπικότητα της Μονής εντός Αιγύπτου…

Καθ οδόν από το Κάιρο προς το Σινά

Σύμφωνα με πηγές ο Γενικός Γραμματέας βρίσκεται από νωρίς το πρωί καθ οδόν από το Κάιρο προς το Σινά σε μία πορεία έξι ωρών προκειμένου να επιτύχει μια συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. «Και ο Ηγούμενος και Αρχιεπίσκοπος και οι μοναχοί που αντιδρούν πρέπει να βρουν άμεσα μια λύση» τονίζουν αρχιερείς της Εκκλησίας της Ελλάδος που συνομιλούν και με τις δύο πλευρές…

Αναζητείται η χρυσή τομή



Όπως σημειώνεται τις τελευταίες ώρες καταβλήθηκαν τεράστιες προσπάθειες από τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο αλλά και από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών κ. Ιερώνυμο τόσο προς την πλευρά του κ. Δαμιανού όσο και προς τους μοναχούς προκειμένου να βρεθεί η χρυσή τομή που θα οδηγήσει σε μία λύση….

Μάλιστα τονίζεται ότι ήδη έχουν ανταλλαγεί κείμενα πιθανών συμφωνιών….

Στα δύο και κλειστή στον κόσμο η Ιερά Μονή



Το ιστορικό μοναστήρι έχει κλείσει τις πόρτες του στους επισκέπτες και τους προσκυνητές, γεγονός που έχει εκνευρίσει τις Αιγυπτιακές αρχές… οι οποίες απαιτούν να επαναλειτουργήσει κανονικά το Μοναστήρι. Μέσα στην ηγουμενία βρίσκεται ο Αρχιεπίσκοπος κ. Δαμιανός με ορισμένους μοναχούς και τους Ελληνες και Αιγύπτιους λαικούς υποστηρικτές του… Ενώ στους ξενώνες διαμένουν οι μοναχοί που αντιτίθενται στον Ηγούμενο.

Κρίσιμα τα επόμενα εικοσιτετράωρα

Οι επόμενες ώρες και τα 24ωρα κρίνονται ως κρίσιμα και όπως εκτιμάται όσοι συμφωνήσουν σε μια αίσια έκβαση της πρωτοβουλίας σίγουρα, όπως επισημαίνεται, θα βρίσκονται στην ιστορία της επομένης ημέρας…