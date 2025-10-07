Η απόλυτη κυριαρχία του Αρχιεπισκόπου κ. Ιερωνύμου στη Σύνοδο της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος αναμένεται να επικυρωθεί και κατά τη διάρκεια της ετήσιας συνεδρίασης της Συνόδου της Ιεραρχίας που ξεκινάει σήμερα, πρωί της Τρίτης και αναμένεται να ολοκληρωθεί το μεσημέρι της Πέμπτης με τις εκλογές δύο Μητροπολιτών Κορίνθου και Κονίτσης. Και παρά το γεγονός ότι οι ομάδες που υπάρχουν και λειτουργούν προετοιμάζονται μεν για την επόμενη ημέρα εν τούτοις οι επιλογές του κ. Ιερωνύμου δείχνουν να κυριαρχούν…

Κατά της διάρκεια της 17χρονης αρχιεπισκοπίας του ο κ. Ιερώνυμος έχει καταφέρει να προωθήσει είτε ανθρώπους που προέρχονται από το στενό του περιβάλλον είτε προωθούνται από τα πνευματικά του παιδιά είτε από τα παλαιότερα μέλη της ιεραρχίας και ορισμένοι – ελάχιστοι – μετά από συγκρούσεις….

Ο Χάρτης της Ιεραρχίας

Χωρισμένη σε δύο εκκλησιαστικές δικαιοδοσίες: των Μητροπόλεων της Παλαιάς Ελλάδος και των λεγομένων Νέων Χωρών, δηλαδή των περιοχών που απελευθερώθηκαν μετά το 1912 και υπάγονται πνευματικά στο Οικουμενικό Πατριαρχείο το οποίο παραχώρησε επιτροπικώς την διοίκηση στην Εκκλησία της Ελλάδος – υπηρετείται από 82 συνολικά μητροπολίτες.

Και κ. Ιερώνυμος από το 2008 οπότε και έγινε η ανάρρηση του στον αρχιεπισκοπικό θρόνο έχει εκλέξει μέχρι 49 αρχιερείς, δύο εκ των οποίων δεν ζουν πλέον.

Από τους 82 αρχιερείς των Παλαιών και των Νέων Χωρών: ένας Μητροπολίτης εκλέχθηκε επί Αρχιεπισκοπίας Ιερωνύμου Κοτσώνη. Πρόκειται για τον Αντιπρόεδρο της Ιεραρχίας Μητροπολίτη Καρυστίας κ. Σεραφείμ…

Εντεκα αρχιεπίσκοποι επί Αρχιεπισκοπίας Σεραφείμ Τίκκα πρόκειται για τους Μητροπολίτες: Σπάρτης κ. Ευστάθιος, Νικαίας κ. Αλέξιο, Ναυπάκτου κ. Ιερόθεο αλλά και ο ίδιος ο αρχιεπίσκοπος στην Μητρόπολη Θηβών. Και στην Βόρεια Ελλάδα τους μητροπολίτες: Μηθύμνης κ. Χρυσόστομος, Μυτιλήνης κ. Ιάκωβος, Γουμενίσσης κ. Δημήτριος, Βεροίας κ. Παντελεήμων, Ξάνθης κ. Παντελεήμων και Σάμου κ. Σεραφείμ. Στην ομάδα αυτή ανήκε αν και αντίθετος με τον Αρχιεπίσκοπο Σεραφείμ και τις επιλογές του και ο μακαριστός Μητροπολίτης Κονίτσης Ανδρέας και ο διάδοχος του οποίου θα εκλεγεί την Πέμπτη….

Επί Αρχιεπισκοπίας Χριστοδούλου εκλέχθηκαν συνολικά 21 αρχιερείς από όσους σήμερα υπηρετούν στην Ιεραρχία δεκατρείς αρχιερείς που προέρχονται από την Νότια και την Κεντρική Ελλάδα. Πρόκειται για τους Μητροπολίτες: Δημητριάδος κ. Ιγνάτιο, Καισαριανής κ. Δανιήλ, Υδρας κ. Εφραίμ, Πειραιώς κ. Σεραφείμ, Σύρου κ. Δωρόθεο, Χαλκίδος κ. Χρυσόστομο, Νέας Σμύρνης κ. Συμεών Κερκύρας, Μεσογαίας κ. Νικόλαο, Πατρών κ. Χρυσόστομο, Κυθήρων κ. Σεραφείμ, Τριφυλίας κ. Χρυσόστομος και Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος. Εννέα αρχιερείς από την Βόρεια Ελλάδα… οι οποίοι είναι οι Μητροπολίτες: Κασσανδρείας κ. Νικόδημος, Σερρών κ. Θεολόγος, Σιδηροκάστρου κ. Μακάριος, Εδέσσης κ. Ιωήλ, Ζιχνών κ. Ιερόθεος, Ελευθερουπόλεως κ. Χρυσόστομος, Κοζάνης κ. Παύλος και Νεαπόλεως κ. Βαρνάβας.

Μεταξύ αυτών των αρχιερέων ήταν και ο Μητροπολίτης Κορίνθου Διονύσιος που έφυγε από την ζωή και αναμένεται μεθαύριο να εκλεγεί ο διάδοχος του.

Το πρωί της Πέμπτης ο κ. Ιερώνυμος θα εκλέξει ακόμη δύο νέα μέλη της ιεραρχίας. Από τις αρχές του 2008 οπότε και εκλέχθηκε Αρχιεπίσκοπος κυριάρχησε στις επιλογές με εξαίρεση τον Μητροπολίτη Παροναξίας κ. Καλλίνικο. Κινούμενος μεταξύ των ομάδων και των παλαιοτέρων Ιεραρχών μπορεί και επιβάλλει τις επιλογές του και είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη και οι μητροπολίτες των λεγομένων Νέων Χωρών που στις αρχιεπισκοπικές εκλογές επέλεξαν αντί του κ. Ιερωνύμου τον Μητροπολίτη Σπάρτης, σήμερα οι 18 και σε λίγο και ο 19ος νέος αρχιερέας που θα διαποιμάνει την Κόνιτσα, εκλέχθηκαν επί των ημερών του. Και αξίζει να σημειωθεί ότι οι υπόλοιποι 16 εκλέχθηκαν 6 επί αρχιεπισκοπίας Σεραφείμ και 9 επί αρχιεπισκοπίας Χριστοδούλου ενώ ο Μητροπολίτης Διδυμοτείχου έγινε βοηθός Επίσκοπος επί Σεραφείμ και Μητροπολίτης επί Ιερωνύμου του οποίου υπήρξε στενός συνεργάτης επί χρόνια…

Οι τελευταίοι των Μοϊκανών

Ο Αντιπρόεδρος της Ιεραρχίας Μητροπολίτης Καρυστίας κ. Σεραφείμ γεννήθηκε το 1929. Αποτελεί σταθερό πυλώνα με την παρουσία του και μόνον. Στα 96του χρόνια συνυπήρξε με 4 αρχιεπισκόπους. Εκλέχθηκε τον Νοέμβριο του 1968 μετά από εισήγηση του αοιδίμου Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου Κοτσώνη. Προερχόμενος από τις εκκλησιαστικές οργανώσεις ο κ. Σεραφείμ «επιβίωσε» του «ορκισμένου εχθρού» τους μακαριστού Αρχιεπισκόπου Σεραφείμ Τίκκα. Ο λευτικός τρόπος διαβίωσης του και η εν γένει πορεία του κατέστησαν τον κ. Σεραφείμ παράγοντα σταθερότητας κατά τη διάρκεια της Αρχιεπισκοπίας του μακαριστού Χριστοδούλου και αποτελούσε την φωνή των «αυστηρών» της ιεραρχίας… Με τον κ. Ιερώνυμο παρά το γεγονός ότι οι σχέσεις τους περάσαν μια μακρά περίοδο «αντιπαλότητας» κυρίως ως προς τα τεκταινόμενα των οικονομικών επί αρχιεπισκοπίας Σεραφείμ σήμερα ο Μητροπολίτης Καρυστίας διατηρεί άριστη σχέση …

Στις λεγόμενες Νέες Χώρες ο Μητροπολίτης Μυθήμνης κ. Χρυσόστομος αποτελεί τον τελευταίο μιας ολόκληρης γενιάς. Γεννημένος το 1930. Στα 95 του χρόνια σήμερα, αποτελούσε μέλος της άλλοτε κραταιάς Σεραφειμικής πτέρυγας αφού σχεδόν από τα μέσα της δεκαετίας του ’70 έως και την εκλογή του το 1984 υπηρετούσε δίπλα στον Αρχιεπίσκοπο Σεραφείμ Τίκκα και στις Συνοδικές υπηρεσίες της Μονής Πετράκη.

Οι σημερινές ομάδες

Οι εκλογές των δύο νέων ιεραρχών δείχνουν να έχουν «κλειδώσει» από την πλευρά του Αρχιεπισκόπου ο οποίος φαίνεται ότι έχει επιλέξει τα πρόσωπα που θα προωθήσει στις Μητροπόλεις Κορίνθου και Κονίτσης.

Οι ομάδες στο εσωτερικό της ιεραρχίας υπάρχουν και κυριαρχούν. Λειτουργούν με βάση το μέλλον και όλοι επιθυμούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στη διοίκηση της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Ο Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος ο βενιαμίν της ιεραρχίας στα τέλη της δεκαετίας του ’90 σήμερα είναι ο 6ος στα πρεσβεία της ιεραρχίας των «Παλαιών Χωρών». Το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι πολλαπλά ενισχυμένος καθώς διαδραμάτισε καίριο και καθοριστικό ρόλο στην επίλυση του προβλήματος της Μοναστικής Αδελφότητας στο Σινά.

Ο Μητροπολίτης Δημητριάδος έχοντας στο πλευρό του το πνευματικό του παιδί τον Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνό φαίνεται να υποστηρίζεται από μία ομάδα περίπου 15 αρχιερέων. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες έχουν αρχίσει να βρίσκονται κοντά του και μητροπολίτες οι οποίοι βρισκόταν καιρό πιο κοντά στον Μητροπολίτη Σύρου κ. Δωρόθεο ο οποίος ξεπερνάει τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε.

Ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος έχει δίπλα του πάντα μια αδιάσπαστη ομάδα 18 αρχιερέων. Εχοντας ως στενότερο συνεργάτη ένα από τα πνευματικά παιδιά του αρχιεπισκόπου κ. Ιερωνύμου από την Μητρόπολη Θηβών και Λεβαδείας τον Μητροπολίτη Ιλίου κ. Αθηναγόρα. Συγκεντρώνει γύρω του κυρίως αρχιερείς από την κεντρική Ελλάδα καθώς και την Πελοπόννησο.

Δύο εκ των πλέον στενών συνεργατών του Αρχιεπισκόπου βρίσκονται σε εκ διαμέτρου αντίθετες πλευρές. Πρόκειται για τους μητροπολίτες Νέας Ιωνίας κ. Γαβριήλ που έχει πάντοτε δίπλα του τον Μητροπολίτη Ιωαννίνων κ. Μάξιμο και τον Μητροπολίτη Φθιώτιδος κ. Συμεών που δεν κρύβει κι αυτός την επιθυμία του να βρίσκεται μέσα στις εξελίξεις. Ο κ. Συμεών φαίνεται ότι είναι ο αρχιερέας που έπεισε τον κ. Ιερώνυμο να προωθήσει τον Επίσκοπο Θεσπιών κ. Παύλο για την ιστορική Μητρόπολη της Κορίνθου. Ο κ. Συμεών μιλάει σχεδόν με όλους τους αρχιερείς κυρίως όμως με τους Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομο. Ο δε Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας κ. Γαβριήλ διατηρεί στενές σχέσεις και με τους Μητροπολίτες Δημητριάδος αλλά και Σύρου.

Με δική του ομάδα και σε μια προσπάθεια να διαγράψει την δική του πορεία ο Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος έχει δίπλα του τους «αυστηρούς» της ιεραρχίας. Αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου επί αρχιεπισκοπίας Χριστοδούλου κατά της διάρκεια της μεγάλης κρίσης με το Οικουμενικό Πατριαρχείο διατηρεί στενές σχέσεις με μοναστήρια του Αγίου Ορους και κινείται σε χαμηλούς αλλά σταθερούς τόνους. Και είναι ο μοναδικός αρχιερέας που έχει δικό του τηλεοπτικού σταθμό.