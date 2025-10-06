Στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος. Ο Αρχιεπίσκοπος βρέθηκε στη Βουλή να τελέσει τον αγιασμό για τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο.

Μόλις τον ολοκλήρωσε πήγε με το όχημά του στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη όπου επισκέφτηκε τον Πάνο Ρούτσι. Οι δυο τους είχαν ολιγόλεπτη συνομιλία και αμέσως μετά αποχώρησε.

«Ένας άνθρωπος υποφέρει και ήρθα να τον δω» ανέφερε ο Αρχιεπίσκοπος στους δημοσιογράφους. Υπενθυμίζουμε ότι ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει για 22η ημέρα την απεργία πείνας ζητώντας την εκταφή του γιού του με σκοπό την ταυτοποίησή, αλλά και να γίνουν βιοχημικές-τοξικολογικές εξετάσεις.