Ο ρώσος πρόεδρος είχε μία τηλεφωνική συνομιλία με τον ισραηλινό ομόλογό του για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, όπως ανακοίνωσε απόψε το Κρεμλίνο. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Μπένιαμιν Νετανιάχου συζήτησαν μεταξύ άλλων και για το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι δύο ηγέτες εξέφρασαν επίσης ενδιαφέρον για την αναζήτηση διπλωματικής λύσης σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, καθώς και για την σταθεροποίηση της κατάστασης στη Συρία.

Υπενθυμίζεται ότι την ίδια ώρα, αξιωματούχοι του Ισραήλ και της Χαμάς βρίσκονται στο θέρετρο Σαρμ Ελ Σέιχ στην Αίγυπτο για τις διαπραγματεύσεις που ο Ντόναλντ Τραμπ ευελπιστεί ότι θα οδηγήσουν στο τέλος του πολέμου στη Γάζα και θα φέρουν την απελευθέρωση των ομήρων, παρά τα αγκάθια που παραμένουν όπως επί παραδείγματι η παρουσία των ισραηλινών δυνάμεων εντός της Λωρίδας και ο αφοπλισμός της Χαμάς.