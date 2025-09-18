Κι αν ρωτούσε κανείς τι είναι η Ελλάδα; Οι απαντήσεις θα είχαν πολιτισμό, ήλιο, θάλασσα και γεύσεις. Πολλές γεύσεις. Αλμυρές και γλυκές. Γεύσεις συνδεδεμένες με τις ρίζες μας, που όπου κι αν έχουμε μεγαλώσει, ακουμπούν κατά τρόπο μαγικό σε συνισταμένες κοινές. Ένα από τα πρώτα φαγητά που έρχονται στον όταν στην ίδια σκέψη συνυπάρχει η Ελλάδα, είναι η σπανακόπιτα.

Κάπως έτσι σκέφτηκε και η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου και βάλθηκε να ανοίγει παραδοσιακό φύλλο για να ετοιμάσει μια πεντανόστιμη σπανακόπιτα για το ARTE TV.

Το γαλλογερμανικό κανάλι βρέθηκε στην Αθήνα για τα γυρίσματα ενός ντοκιμαντέρ αφιερωμένου στην ελληνική κουζίνα. Ένα ταξίδι στις κουζίνες όλου του κόσμου για να ανακαλύψουν την προέλευση των παραδοσιακών συνταγών.

Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, πρέσβειρα της ελληνικής κουζίνας ανά τον κόσμο εδώ και δεκαετίες, ήταν ο καταλληλότερος «οδηγός» για τη δημοσιογράφο Tiphaine Honoré.

H ελληνική κουζίνα σε παγκόσμια προβολή με πρωταγωνίστρια την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, η οποία μοιράστηκε τα μυστικά της για την πιο τέλεια σπανακόπιτα (και το πιο πετυχημένο φύλλο).

Πριν το φούρνισμα όμως, το συνεργείο του ARTE TV, μαζί με τη σεφ, πήγαν σε τυροκομείο για να μάθουν πώς φτιάχνεται ένα από τα βασικότερα υλικά της συνταγής: η φέτα.

Όλοι μαζί έφτασαν στο Argiro.gr και ξεκίνησε η παρασκευή. Στον Ιερό Ναό του Αγίου Διονυσίου στην Αθήνα, ο πατήρ Παναγιώτης μίλησε για τα ήθη και τα έθιμα της νηστείας, καθώς και για τη σχέση της διατροφής με τη μακροβιότητα των Ελλήνων.

«Λεπτή ζύμη, φέτα και σπανάκι. Η σπανακόπιτα έχει ένα φύλλο που βρίσκεται σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Mαλακό και τραγανό, αυτόν τον εθνικό θησαυρό το απολαμβάνουμε με παρέα και απαιτεί δεξιοτεχνία στη ζύμη», περιγράφει το ARTE TV.

Τα γυρίσματα ολοκληρώθηκαν στο Κέντρο Μαθησιακής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης, που λειτουργεί υπό την αιγίδα των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδας. Εκεί, ο πρόεδρος των Παιδικών Χωριών SOS, Γιώργος Πρωτόπαππας, και οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τη σπανακόπιτα και να γνωρίσουν από κοντά τη σημασία της ελληνικής παράδοσης. Γιατί αν το φαγητό δεν είναι μοίρασμα, τότε τι είναι.

«Μου αρέσει πολύ από μικρός γιατί μου την έφτιαχνε η μαμά μου κάθε εβδομάδα», ακούγεται να λέει ένας από τους μαθητές. Το κοινό βίωμα, η μνήμη, που λέγαμε.

Μέσα από αυτή την πολιτιστική προσέγγιση, η ελληνική κουζίνα — και ειδικότερα η σπανακόπιτα — αποκτά διεθνή προβολή, συστήνοντας σε εκατομμύρια τηλεθεατές την αυθεντική γεύση αλλά και τον πολιτισμό που συνοδεύει τη μεσογειακή διατροφή.

Για ακόμα μια φορά η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, μοιράζεται τα μυστικά της παραδοσιακής ελληνικής κουζίνας, κάνοντάς τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου.

Το ARTE, δημόσιος τηλεοπτικός φορέας με κοινή διαχείριση από τη Γαλλία και τη Γερμανία, έχει στόχο την προώθηση του ευρωπαϊκού πολιτισμού και την ενίσχυση της γνωριμίας μεταξύ των λαών της Ευρώπης.

Το πρόγραμμά του περιλαμβάνει ταινίες, ντοκιμαντέρ και πολιτιστικά αφιερώματα υψηλής ποιότητας, στη γαλλική και γερμανική γλώσσα.