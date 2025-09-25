«Εμπειρία ζωής για εμένα και τεράστια η ευθύνη μου ως μέντορα ,τόσο στην επιλογή των συνταγών όσο και στην χρήση των υλικών, ώστε να αναδειχθεί η άγνωστη στο ευρύ κοινό Ελληνική Κουζίνα και τα κορυφαία προϊόντα μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο», γράφει η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου στη λεζάντα του βίντεο που ανέβασε στο Instagram.

Τι έχει συμβεί; Η διεθνώς αναγνωρισμένη σεφ έκανε πάλι το θαύμα της, πιστή στην υπόσχεσή της να αναδεικνύει την ελληνική κουζίνα στα πέρατα του κόσμου. Μετά το ARTE TV, σειρά είχε το βρετανικό MasterChef, το οποίο για περισσότερο από 20 χρόνια προβάλλεται ετησίως σε πάνω από 200 χώρες σε όλο τον κόσμο (συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας).

Διόλου τυχαία, το email της παραγωγής έφτασε στην Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, προτείνοντάς της να γίνει πρέσβειρα της ελληνικής κουζίνας αλλά και κριτής. Για άλλη μία φορά κατάφερε να αναδείξει μια ολόκληρη πολιτιστική παράδοση μέσα από κάθε ελληνική γεύση.

Η Αργυρώ δέχτηκε να αναλάβει δύο σημαντικούς ρόλους: να γίνει μέντορας για τους διαγωνιζόμενους (καθοδηγώντας τις επιλογές τους και πώς να τιμήσουν την ελληνική παράδοση) και να συμμετάσχει στην κριτική επιτροπή της τελικής φάσης.

Η παραγωγή της εκπομπής, επέλεξε την ελληνική κουζίνα και τη χώρα μας για το πιο απαιτητικό challenge των Finals Week. «Συζητώντας μαζί τους τα challenges, πρότεινα αρχικά – αντί για το κλασικό format του διαγωνισμού – να δημιουργήσουμε ένα αυθεντικό ελληνικό τραπέζι με πιάτα από κάθε γωνιά της χώρας.

Τόνισα ότι η ελληνική κουζίνα δεν είναι μία και ενιαία, αλλά ένα μωσαϊκό από τοπικές κουζίνες και παραδόσεις. Είναι μοίρασμα, παρέα, οικογένεια, φιλοξενία και ζεστασιά – όλα όσα την κάνουν ξεχωριστή και μοναδική στον κόσμο», αναφέρει η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου στο argiro.gr, μιλώντας για την εμπειρία της.

Η ιδέα της αγκαλιάστηκε και τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν σε έναν υπαίθριο χώρο γεμάτο αμπέλια, ελαιόδεντρα και μποστάνια. Εκεί, μέσα στη φύση, στρώθηκε το μεγάλο ελληνικό τραπέζι του αγγλικού MasterChef ώστε να αποτυπωθεί η αυθεντική εικόνα της Ελλάδας.

Στο επίκεντρο της δοκιμασίας βρέθηκαν τα χόρτα, τα βότανα, τα θαλασσινά, το κρέας, τα όσπρια, το ελαιόλαδο και το κρασί – υλικά που αποτελούν την ψυχή της ελληνικής κουζίνας. Κάθε πρώτη ύλη είχε τον δικό της συμβολισμό στο μενού.

Το πιο σπουδαίο αποτέλεσμα ήταν πως, στο τέλος, οι διαγωνιζόμενοι εμπνεύστηκαν από την Ελλάδα και δημιούργησαν το δικό τους ελληνικό μενού, αποδεικνύοντας ότι η κουζίνα μας μπορεί να συγκινήσει και να εμπνεύσει chefs σε κάθε γωνιά του κόσμου.

Η επόμενη ημέρα της δοκιμασίας είχε ξανά στο επίκεντρο την ελληνική παράδοση και τις ποιοτικές πρώτες ύλες. Οι 4 συμμετέχοντες κλήθηκαν να ετοιμάσουν ένα menu degustation και να εντυπωσιάσουν με τις δημιουργίες τους, χρησιμοποιώντας ελληνικά υλικά και τεχνικές μαγειρικής.

Σε έναν ιδιαίτερο χώρο, πάνω στη θάλασσα, μαζί με εκλεκτούς σεφ και λάτρεις της γαστρονομίας, ολοκληρώθηκε η διαδικασία της Finals Week του MasterChef.

Μία εμπειρία ζωής για την ίδια, μία ακόμα λαμπρή στιγμή για την ελληνική κουζίνα. Ένα επεισόδιο γεμάτο ιστορία, κουλτούρα, τεχνικές αξίες και πρώτες ύλες από κάθε περιφέρεια της χώρας.

Από την Ήπειρο μέχρι την Κρήτη και από τη Θράκη ως τα Δωδεκάνησα, η Ελλάδα απέδειξε ότι η κουζίνα της δεν είναι μόνο γεύση, αλλά και πολιτιστική κληρονομιά.

«Τεράστια η προβολή την Ελλάδας και της ανεξερεύνητης Ελληνικής Κουζίνας στα εκατομμύρια τηλεθεατών που φανατικά παρακολουθούν το μεγαλύτερο σε ακροαματικότητα πρόγραμμα του ΒΒC», γράφει η Αργυρώ η οποία συνεχίζει να εμπνέει με τη στάση, τις γνώσεις και το μεράκι της.

Για να μάθετε πώς βιώσε η ίδια η Αργυρώ αυτή την εμπειρία, δεν έχετε παρά να επισκεφθείτε το άρθρο της στο argiro.gr.