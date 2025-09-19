Ακούσαμε στην ΔΕΘ τόσο από την κυβέρνηση όσο και από την αντιπολίτευση τα σχέδια και τις υποσχέσεις τους για την πρόοδο της χώρας. Ολοι αντιμετώπισαν τα προβλήματα που ταλανίζουν την κοινωνία, δημογραφικό, ακρίβεια, στέγαση, φορολογία, υγεία, παιδεία… ατελείωτα! Κοστολογημένα ανήγγειλαν τα σχέδιά τους για να ικανοποιήσουν τους πολίτες, οι οποίοι θα πρέπει να σκεφθούν πολύ σοβαρά, όταν έρθει η ώρα των εκλογών αν, πράγματι, είναι δυνατή η υλοποίηση των σχεδίων του κάθε κόμματος.

Από όλες τις εξαγγελίες θα ήθελα να επισημάνω την διαφορετικότητα του λόγου του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Ν. Ανδρουλάκη. Ζήτησε εκλογές, παρουσιάζοντας πρόγραμμα διακυβέρνησης, το οποίο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο κράτος δικαίου, και εκπονήθηκε, ως είπε, μετά από σοβαρή μελέτη άξιων συνεργατών του. Στο εύρυθμο αυτό κράτος, θα υπάρχουν κανόνες, θα γίνεται έλεγχος και αξιολόγηση, έτσι ώστε όλα τα αιτήματα των πολιτών να αντιμετωπίζονται με αντικειμενικότητα και σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Οχι κοινωνικές ανισότητες, ολιγοπώλια – καρτέλ, όχι αγορά δανείων χωρίς κανόνες. Νέο ΑΣΕΠ, ανεξάρτητη Δικαιοσύνη, ανάκαμψη της παραγωγικότητας, ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης. Ολα τα μέτρα της αλλαγής, που προτείνει το ΠΑΣΟΚ, θα διέπονται από το πνεύμα μιας ηθικής πολιτικής, που έχει ανάγκη ο τόπος.

Είναι, εξάλλου, αναμφισβήτητο ότι η απάτη εκ μέρους μιας κυβέρνησης δεν είναι απλά επιλήψιμη, αλλά πλήττει τον πολίτη, που εξαπατάται, και συγχρόνως επηρεάζεται για να κινείται με τον ίδιο τρόπο και αποτελέσματα ολέθρια για την κοινωνία.

Οι αλλαγές αυτές που προτείνονται, προϋποθέτουν, βέβαια, και την αλλαγή νοοτροπίας των πολιτών, που θα πρέπει να κατανοήσουν ότι η ευημερία και το «βόλεμα» των ολίγων, εξαιτίας της προσφερόμενης σε αυτούς προστασίας των κυβερνώντων, απαγορεύει την βελτίωση της ζωής των πολλών. Και η αλλαγή δεν είναι εύκολη και το αφήγημα διακυβέρνησης του ΠαΣοΚ, παρά τις σημαντικές προτάσεις, που ανέφερα, δεν ελκύει τους πολίτες με μια απλή θεώρηση, χρειάζεται μελέτη και σκέψη. Χρειάζεται, ίσως, και ένας άλλος τρόπος έκφρασης των προτάσεων αυτών, με ένα πιο νευρώδες ύφος στην επικοινωνία με τους πολίτες, που πιστεύω ότι το επιζητούν.

Είναι φανερό ότι τα κεντροαριστερά κόμματα νοσούν και αδυνατούν να συνεννοηθούν και να συμπορευτούν για την αναγκαία θεραπεία, γιατί… «το άρχειν ήδιστον» και το φαινόμενο διαχρονικό!

Η χώρα μας, δυστυχώς, δεν αντιμετωπίζει μόνον οικονομικά προβλήματα, τα οποία άλλωστε αντιμετωπίζουν οι περισσότερες χώρες της Ευρώπης σήμερα. Το κύριο πρόβλημά της πιστεύω ότι είναι η κατάρρευση της ηθικής, σε έναν τόπο, που δίδαξε τις αρχές και τα ιδεώδη του ανθρώπου. Και η κατάρρευση αυτή δεν αφορά μόνον την κυβέρνηση αλλά και την κοινωνία, που μοιάζει να έχει διαβρωθεί. Καθημερινά συμπεριφορές πολιτών απαράδεκτες, βιασμοί, εγκλήματα, εγκατάλειψη θυμάτων στην άσφαλτο από ασυνείδητους οδηγούς… και τόσα άλλα, που κάνουν τους Ελληνες αγνώριστους! Γιατί; Μήπως ο μέγας ρήτορας Ισοκράτης έχει αποκαλύψει την αιτία λέγοντας: «Το της πόλεως όλης ήθος ομοιούται τοις άρχουσι»;

Την ώρα της κάλπης, όποτε αυτή προκύψει, οι πολίτες δεν θα πρέπει να αδιαφορήσουν καθήμενοι στον καναπέ και εθισμένοι στην επικρατούσα πολιτική ως μονόδρομο. Ας διαβάσουν με προσοχή τα προγράμματα των κομμάτων, ας τα γνωρίσουν και μετά να πράξουν. Οπως προτρέπει και ο έλληνας σοφός της αρχαιότητας: «γνούς πράττε».

Η κ.Στέλλα Πριόβολου είναι ομότιμη καθηγήτρια, πρόεδρος Σώματος Ομοτίμων Καθηγητών ΕΚΠΑ, έφορος Σχολών Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός.