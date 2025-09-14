«Η πολιτική αλλαγή μπορεί να γίνει πράξη μόνο με εκλογές» είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Βελλίδειο συνεδριακό κέντρο και τόνισε δύο φορές πως είναι έτοιμος για αυτό το βήμα.

Η αποστροφή του αυτή κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη ΔΕΘ προκάλεσε το χειροκρότημα όλων των… φυλών του ΠαΣοΚ που ήταν στην αίθουσα και οι εκπρόσωποι τους καθόντουσαν στην πρώτη σειρά των καθισμάτων.

Μοναδικοί απόντες οι δύο πρώην πρόεδροι Γιώργος Παπανδρέου και Ευάγγελος Βενιζέλος, αλλά και ο Χάρης Καστανίδης που υπήρξε βουλευτής της περιοχής και ιστορικό στέλεχος του ΠαΣοΚ.

Η φετινή παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ανέδειξε τον κεντρικό στρατηγικό στόχο του ΠαΣοΚ: να παρουσιαστεί ως η αξιόπιστη εναλλακτική απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Ο πρόεδρος του κόμματος, σε μια ομιλία με έντονο πολιτικό φορτίο, παρουσίασε το πρόγραμμα του ΠαΣοΚ δίνοντας έμφαση στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, τη στήριξη των μικρομεσαίων και την προστασία της εργασίας.

Παράλληλα, έθεσε στο επίκεντρο της πολιτική του την ανάγκη θεσμικών τομών και διαφάνειας, τονίζοντας ότι μόνο έτσι μπορεί να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στην πολιτική.

Επιπρόσθετα παρουσίασε και τις πέντε μεγάλες εθνικές προτεραιότητες του κόμματος που είναι το δημογραφικό, η αντιμετώπιση των ανισοτήτων, η δικαιότερη αναδιανομή του παραγώμενου πλούτου, η αύξηση της παραγωγικότητας, αλλά και ο μεγάλος στόχος να να ξεπεράσει η Ελλάδα το 80% του βιοτικού επιπέδου της Ε.Ε. μέχρι το 2035.

Αλλάζει το κράτος

«Ξεκινάμε τις μεταρρυθμίσεις από το Κράτος για να ξαναδώσουμε νόημα στη λέξη μεταρρύθμιση» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης θέλοντας να δείξει την σημασία που δίνει στην αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του κράτους και συνέχισε επισημαίνοντας πως «ονομάζουμε το Εθνικό Σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για τη μεταρρύθμιση του Κράτους «Αναστάσιος Πεπονής» . Ένας άνθρωπος που με τις πράξεις του και το ήθος του, είναι πυξίδα σε αυτές τις σύγχρονες πολιτικές μας επιλογές».

Πατριωτικό ΠαΣοΚ

Εκτος από την ανάγκη όμως για ανάταξη της ελληνικής οικονομίας ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε και για την θέση της Ελλάδας στο αβέβαιο γεωπολιτικό περιβάλλον, εξαπολύοντας επίθεση στην κυβέρνηση για τα εθνικά θέματα.

«Η θέση του ΠαΣοΚ είναι ξεκάθαρη, καμία συμμετοχή της Τουρκίας στη νέα αρχιτεκτονική της ευρωπαϊκής άμυνας» δήλωσε χαρακτηριστικά επισημαίνοντας πως την ίδια στιγμή που ο κ. Ερντογάν μιλά για γαλάζια πατρίδα ο κ. Μητσοτάκης μιλά για ήρεμα. Ενώ σε άλλο σημείο της ομιλίας του υπογράμμισε πως «δεν μπορεί να δίνει 6,5 δισεκατομμύρια η ΕΕ, 4 δισ. στην Αίγυπτο και 2,5 δισ. στη Συρία και εμείς να μην είμαστε πουθενά. Όλες οι επιλογές της Ένωσης στην Ανατολική Μεσόγειο πρέπει να έχουν την Ελλάδα πρωταγωνιστή και με το ΠαΣοΚ θα την έχουν πρωταγωνιστή».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε στο Βελλίδειο το κυβερνητικό πρόγραμμα του κόμματος μέρη του οποίου θα αναλύσει σήμερα στη συνέντευξη Τύπου, αλλά κι ένα ΠαΣοΚ που επιστρέφει στις ρίζες του. Από τη μία είναι ένα πατριωτικό κόμμα που υπερασπίζεται τα κυριαρχικά του δικαιώματα της χώρας και καταδικάζει την εθνοκάθαρση στη Γάζα.

Από την άλλη υπερασπίζεται τους σύγχρονους μη προνομιούχους, τους αγρότες, τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, τους δημόσιους υπαλλήλους, τα «περήφανα γηρατειά», και με άξονα τους τις μεταρρυθμίσεις που υπόσχεται σε Παιδεία και Υγεία, ενισχύει το κοινωνικό κράτος. Σε κάποια σημεία το πρόγραμμα του ΠαΣοΚ που έχει ως κεντρικό σύνθημα «μία Ελλάδα για όλους» θύμησε πολιτικές από την περίοδο της «Αλλαγής», ενώ σε κάποια άλλα εκείνη του «εκσυγχρονισμού» δείχνοντας με αυτό τον τρόπο πως υπάρχει μία σύνδεση με το παρελθόν και πως σκοπεύει να κρατήσει γερά το νήμα της ιστορίας του.

Το ποτό

Αμέσως μετά την κεντρική ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ ακολούθησε χαλαρό ποτό σε κεντρικό μαγαζί της Θεσσαλονίκης δίπλα από τον λευκό Πύργο. Όταν μπήκε στο μαγαζί ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ από τα ηχεία ακούστηκε το «ο ήλιος ο πράσινος, ο ήλιος που ανατέλλει» και όχι το «καλημέρα ήλιε».

Ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ αποχώρησε σχετικά γρήγορα και οι βουλευτές και τα στελέχη που έκαναν απόβαση αυτές τις ημέρες στη Θεσσαλονίκη βρήκαν την ευκαιρία να κατευθυνθούν στα Λαδάδικα και να συνεχίσουν τη διασκέδαση τους.