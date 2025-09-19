Με κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος διώκεται ο επί σειρά ετών επικεφαλής του ελληνικού τμήματος Παρατηρητηρίου του Ελσίνκι (ΜΚΟ) Παναγιώτης Δημητράς ο οποίος είχε υποβάλει σωρεία ανυπόστατων μηνύσεων κατά δημοσιογράφων και άλλων δημοσίων προσώπων, σε βαθμό που είχε χαρακτηριστεί «εθνικός μηνυτής».

Η δίωξη σε βάρος του για απιστία σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε μετά την διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης που ξεκίνησε στα μέσα του 2023 μετά την διαβίβαση στην Εισαγγελία, πορίσματος της Αρχής για την Καταπολέμηση της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων.

Στο πόρισμα οι ελεγκτές της Αρχής διαπιστώνουν ότι δεν υπήρξε ορθή διαχείριση των επίμαχων κονδυλίων που έλαβε η εν λόγω ΜΚΟ της οποίας ήταν επικεφαλής ο Παναγιώτης Δημητράς και επιπλέον ότι τα χρήματα αυτά, κάποια εκατομμύρια, δεν διατέθηκαν για τους σκοπούς που είχαν εγκριθεί από ευρωπαϊκούς και άλλους φορείς. Για την υπόθεση έχει εκδοθεί από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος διαταγή δέσμευσης τόσο των περιουσιακών στοιχείων του κ. Δημητρά όσο και των ΜΚΟ που ελέγχει.

Ο ίδιος ο κατηγορούμενος αρνείται όσα του καταλογίζονται, αναφερόμενος σε «εκστρατεία σπίλωσης του». Η δικογραφία, στην οποία περιλαμβάνεται και συγγενικό πρόσωπο του κ. Δημητρα, έχει ήδη ανατεθεί σε Ανακριτή.