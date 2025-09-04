Η ιστορία του Χορευτή λογικά ξεπερνά τον ένα αιώνα ζωής. Και όπως όλες οι ιστορίες, έχει κι αυτή τις ανατροπές της, καθώς αυτό το κλασικό νησιωτικό καφενείο δεν σέρβιρε πάντα ρακή και μεζέδες.

Ξεκίνησε σαν ένα μαγαζί που πρόσφερε πολλές υπηρεσίες καθώς ο ιδιοκτήτης του, Νικόλας Νομικός, υπήρξε από υποδηματοποιός μέχρι κουρέας αλλά και σφαγέας ζώων. Τη σκυτάλη μετά πήρε ο Ανάργυρος με τη σύζυγό του, Μαρία, και όταν ο πρώτος έφυγε από τη ζωή, εκείνη ανέλαβε να το λειτουργεί ως μπακάλικο και μαγειρειό, σαν έναν τόπο που δεν πρέπει ποτέ να χάσουν τα Θολάρια.

Το Μαράκι, έτσι όπως αποκαλούν όλοι στο νησί την κυρία Μαρία, είναι μια ακούραστη γυναίκα, μια ηρωίδα από εκείνες που φορούν ποδιά και έχουν στα χέρια τους φωτιά. Δεν ξέρω αν βρίσκει χρόνο να κοιμάται αφού από την κουζίνα της βγαίνουν καθημερινά αμέτρητα φαγητά.

Γεμιστά και κατσικάκια μελωμένα στο ταψί και στην κατσαρόλα, σουτζουκάκια και ντόπια φάβα μοσχοβολιστή, ψαροκεφτέδες και μουσακάδες και ένα σωρό άλλα μερακλίδικα πιάτα, όλα φτιαγμένα από τα χέρια της.

Μα εκείνο που αγαπούν πιότερο όσοι τη γνωρίζουν είναι η σπιρτάδα στο βλέμμα της, η αιώνια εφηβεία, το κοφτερό χιούμορ και ο έξυπνος λόγος της, που σε κάνει να μη θέλεις να φύγεις από την αυλή με την κληματαριά, να σταματήσει ο χρόνος, να μείνεις εκεί, μαζί της.

Αφού μας τράταρε και μας γλύκανε με ξεροτήγανα και ψημένη, μας πήγε μέχρι τις κότες της για να μας δώσει τα αβγά της ημέρας. Κοντά στην κυρία Μαρία είναι και ο γιος της, Παρασκευάς, που έχει αναλάβει περισσότερο το κομμάτι της μαναβικής, σημαντικό για κάθε σπίτι και κάθε επισκέπτη του χωριού.