Η λουκουμοποιία Συκουτρή ξεκίνησε το ταξίδι της στη Σύρο από τον Σμυρνιό πρόσφυγα Γεώργιο Συκουτρή το 1928, όταν πήρε επίσημα την άδεια για να εργαστεί ως ζαχαροπλάστης στο νησί. Και δεν ήταν ο μόνος. Πολλοί Μικρασιάτες ίδρυσαν οικογενειακές λουκουμοποιίες, οι οποίες άνθισαν και προόδευσαν λόγω της επιμονής, της τέχνης και της διάθεσής τους να κάνουν το μοναδικό αυτό γλυκάκι γνωστό στα πέρατα του κόσμου.

Κι αν τις προηγούμενες δεκαετίες τα λουκούμια έχασαν την αίγλη τους, ποτέ δεν έφυγαν από το προσκήνιο. Κάποιοι δεν σταμάτησαν ποτέ να τα πιστεύουν και να κάνουν ό,τι περνά από τα χέρι τους για να διασώσουν την παράδοσή τους και να τους δώσουν τη θέση που τους αξίζει στο γαστρονομικό χάρτη της χώρας.

Η Ντίνα Συκουτρή-Συμεωνίδου, άξια συνεχιστής του επαγγέλματος του πατέρα της, ανήκει στην ομάδα των επίμονων και των γενναίων που εργάστηκαν σκληρά για να εγγραφεί το συριανό λουκούμι στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Σήμερα, ξαναζεί τις μεγάλες του δόξες αφού όλοι υποκλίνονται στη δύναμη και την υπεροχή του μικρού αυτού εδέσματος που προκαλεί μεγάλη ευφορία με τη μαστιχωτή γεύση και τα ατέλειωτα αρώματά του.

Η Ντίνα, ακούραστη, εργάζεται στο εργαστήριο της οικογένειας όπου υποδέχεται όλους με μεγάλο χαμόγελο και διάθεση τόσο να μιλήσει για την ιστορία του συριανού λουκουμιού όσο και να αποκαλύψει τα μυστικά της τέχνης του.

Μεγαλωμένη ανάμεσα σε τόνους άχνης ζάχαρης, μέσα στο λιμάνι της Σύρου, η Ντίνα είναι η γυναίκα που έχει τον τρόπο να κάνει τον κόσμο καλύτερο.