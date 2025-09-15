Η Άννα Βίσση είναι η απόλυτη ελληνίδα σταρ και το απέδειξε όχι με μία, αλλά με τρεις sold out συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο. Η ερμηνεύτρια κατάφερε να γεμίσει τρεις φορές το Στάδιο με άτομα όλων των ηλικιών.

Βρέθηκα εκεί στην πρώτη φετινή της συναυλία, το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου. Στις 16:30 περίπου, ήμουν έξω από το Καλλιμάρμαρο και οι ουρές που αντίκρισα μπροστά μου ήταν ατελείωτες.

Ο κόσμος μέχρι τις 17:00 που άνοιγαν οι πόρτες, περίμενε υπομονετικά αλλά με μεγάλο ενθουσιασμό. Η εταιρεία που είχε αναλάβει την οργάνωση ήταν προετοιμασμένη και μπόρεσε άμεσα να εξυπηρετήσει τους χιλιάδες ανθρώπους που είχαν φτάσει εκεί.

Μπήκαμε γύρω στις 17:30 μέσα στο Στάδιο και φτάσαμε στις θέσεις μας, οι οποίες μπορεί να μην ήταν αριθμημένες όμως σε όλους δόθηκε η δυνατότητα να κάτσουν άνετα και να παρακολουθήσουν τη συναυλία.

Πέρα από την κεντρική σκηνή υπήρχε και μία δεύτερη, στην οποία η Άννα Βίσση ανέβηκε αρκετές φορές, ώστε να μπορούν να τη δουν και οι θεατές που βρήκαν πιο απομακρυσμένες θέσεις. Παράλληλα, υπήρχαν περίπου 11 γιγαντοοθόνες, με αποτέλεσμα και οι παρευρισκόμενοι που κάθονταν ψηλά στις κερκίδες να μπορούν να βλέπουν ό,τι γινόταν.

Πραγματικά, η αναμονή μέχρι να αρχίσει η συναυλία ήταν μεγάλη, όμως η καλή παρέα την έκανε τον χρόνο να περνάει σα νερό.

Η έναρξη και το κοινό

Η συναυλία σύμφωνα με τα εισιτήρια ξεκινούσε στις 21:00 και όντως άρχισε περίπου στις 21:10. Ένα φαντασμαγορικό θέαμα με AI (τεχνητή νοημοσύνη) προβλήθηκε πριν ανέβει η Άννα Βίσση στη σκηνή.

Στο βίντεο που παρακολουθήσαμε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, ακουγόταν η φωνή της τραγουδίστριας να μιλάει για τη ζωή και την πορεία της στο ελληνικό πεντάγραμμο, ενώ βλέπαμε την ίδια να αλλάζει μέσα στα χρόνια μέσα από φωτογραφίες από τους δίσκους της. Ταυτόχρονα, ένα υπέροχο laser show φαινόταν στον ουρανό από τη σκηνή.

Η απόλυτη ελληνίδα σταρ εμφανίστηκε φορώντας ένα μαύρο σετ με χρυσές λεπτομέρειες κρατώντας ένα επίσης χρυσό μικρόφωνο, και άνοιξε τη συναυλία της με ένα αγαπημένο καινούργιο τραγούδι της, το «Σε περίπτωση που». Άνθρωποι όλων των ηλικιών σιγοτραγουδούσαν τους στίχους.

Μάλιστα, αξίζει να αναφερθεί, ότι η ίδια στη μέση περίπου της συναυλίας ρώτησε να μάθει περίπου τις ηλικίες του κοινού της. Το ενδιαφέρον είναι λοιπόν, ότι σύμφωνα με τους ίδιους τους θεατές, η πλειοψηφία άνηκε στους κάτω τον 25, ενώ έφτανε μέχρι τους άνω των 50.

Αυτό δε, δείχνει ότι η Άννα Βίσση, μέσα στη 50χρονη πορεία της, έχει καταφέρει να κατακτήσει το νεανικό κοινό, αλλά να κρατήσει και τους ανθρώπους με τους οποίους «μεγάλωσε» μαζί τόσο μουσικά, όσο και ηλικιακά.

Στο Καλλιμάρμαρο εκείνη τη νύχτα, όπως και την Κυριακή (σ.σ. όπως φάνηκε από τα βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης), υπήρχαν μωρά με τους γονείς τους, όπως και ηλικιωμένοι. Κάτι που δεν ξέρω κατά πόσο μπορείς να το δεις σε άλλους έλληνες καλλιτέχνες.

Οι εικόνες και η ενέργεια που μπορούσε να προσλάβει κάποιος από αυτή τη νύχτα στο Παναθηναϊκό Στάδιο ήταν ένα μοναδικό υπερθέαμα, το οποίο συνεχίστηκε και την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου. Η συναυλία αυτή ήταν τόσο περιζήτητη, η οποία έγινε sold out μέσα σε λίγα εικοστετατρέωρα, όπως και οι άλλες δύο που ανακοινώθηκαν αργότερα.

Μάλιστα, όσοι είχαν κλείσει τα εισιτήρια τους και δεν μπορούσαν τελικά να πάνε, κατάφερναν να τα μεταπουλήσουν σε μερικά λεπτά. Δεν ήταν λίγοι αυτοί που τα αγόρασαν με 20 ευρώ και τα πούλησαν αρκετά παραπάνω. (Αυτό, δυστυχώς, συμβαίνει σε αρκετές συναυλίες).

Τα τραγούδια της Άννας Βίσση

Η Άννα Βίσση τραγούδησε μέσα σε τρεις ώρες πάρα πολλά τραγούδια της και φυσικά τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Μέσα σε αυτές τις ώρες, δε σταμάτησε παρά μόνο δύο φορές. Την πρώτη, για να αλλάξει το εντυπωσιακό κουστούμι που φόραγε, με ένα εξίσου εντυπωσιακό μαύρο σετ με στρας και ψηλές μπότες. Τη δεύτερη, όταν ανέβηκε στη σκηνή ο πρώην σύζυγός της, Νίκος Καρβέλας.

Το κοινό της δε σταμάτησε να τη συνοδεύει σε κάθε τραγούδι. Μουσική, χορός και κέφι ήταν αυτά που κυριαρχούσαν. Η ερμηνεύτρια πέρα από τις φωνητικές της ικανότητες απέδειξε ότι διαθέτει χιούμορ αλλά και πολύ καλή επικοινωνία με τους θεατές.

Η ίδια «έπαιζε» με τους παρευρισκόμενους, με την μπάντα της και με τους χορευτές της. Η ατμόσφαιρα ήταν γιορτινή σαν να γίνεται ένα μεγάλο πάρτι, στο οποίο δεν κυριαρχούσε μόνο εκείνη, αλλά και όσοι την τιμούσαν με την παρουσία τους.

Το «Τρένο», το «Προτιμώ», το «Στην πυρά», το «Είσαι», το «Λεκές», αλλά και πολλά τραγούδια, όπως το «Τραύμα», το «Αίμα», το «Βατερλό», το «Κακά Παιδιά» τής έντυναν μουσικά τη βραδιά.

Επιπλέον, την Άννα Βίσση πλαισίωσαν 20 χορευτές, καθώς και ο Νικόλας Ραπτάκης με την Νατάσα Μηνδρινού τη συνόδευσαν φωνητικά σε κάποια κομμάτια, όπως το «Δαίμονες» και το «Αντίστροφη Μέτρηση».

«Ελένη» και «Δε θέλω να ξέρεις» με τη Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών

Στα highlights της νύχτας, δε θα μπορούσα να παραλείψω τις δύο στιγμές που το Καλλιμάρμαρο «βουβάθηκε». Το κοινό έγινε μία χορωδία που συνόδευε την καλλιτέχνιδα και ταυτόχρονα, ήταν σαν να μην ακουγόταν τίποτα.

Η πρώτη στιγμή ήταν σχεδόν στην αρχή της συναυλίας, όταν η Άννα Βίσση, απευθυνόμενη στους θεατές και στα μηνύματα που είχε λάβει από κάποιους Fannatics (σ.σ. έτσι ονομάζονται και αυτοαποκαλούνται οι φανατικοί θαυμαστές της ερμηνεύτριας), οι οποίοι της ζητούσαν να πει και το τραγούδι «Ελένη». Πρόκειται για ένα τραγούδι με μεγάλη και αρκετά συναισθηματική – θλιβερή ιστορία και που η ίδια η καλλιτέχνιδα δε συνηθίζει να το ερμηνεύει στις συναυλίες της.

***

Η ιστορία πίσω από το τραγούδι «Ελένη»

«Εν συντομία, (για όσους δε γνωρίζουν) τη δεκαετία του ’90, υπήρχαν τρεις φίλες από τα Τρίκαλα, η Ελένη, η Χριστίνα και η Ζωή, οι οποίες ακολουθούσαν το ντουέτο, τότε, Βίσση – Καρβέλα σε όλες του τις εμφανίσεις. Και οι τρεις έπασχαν από μεσογειακή αναιμία. Οι κοπέλες γέμιζαν χαρά με τις εμφανίσεις των δύο καλλιτεχνών και ήταν τόσο πιστές θαυμάστριες, που είχαν αποκτήσει και προσωπικές σχέσεις μαζί τους.

Όμως, η μία από τις τρεις φίλες νικήθηκε από την ασθένεια και έφυγε από τη ζωή στα 23 της. Έτσι, οι δύο φίλες της ζήτησαν από την Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα να γράψουν ένα τραγούδι για την τρίτη της παρέας. Μάλιστα, ο Νίκος Καρβέλας έγραψε αυτό το τραγούδι μόλις σε λίγα λεπτά, όπως αναφέρει η ιστορία. Με το πέρασμα του χρόνου, το τραγούδι έγινε επιτυχία.

Το 2014 έχασε και η Ζωή τη μάχη με την ασθένεια, σε ηλικία 42 ετών. Η τραγουδίστρια βρέθηκε στην Οιχαλία και εκφώνησε τον επικήδειο.

***

Η δεύτερη στιγμή ήταν περίπου στη μέση της συναυλίας, όταν η Άννα Βίσση τραγούδησε το «Δε θέλω να ξέρεις». Ένα από τα πιο φορτισμένα συναισθηματικά τραγούδια της, το οποίο μιλά για το χωρισμό, ήταν κατά μία έννοια αυτό που «έκοψε» την ανάσα των θεατών. Αποτέλεσε μία πολύ δυνατή στιγμή μέσα στο Καλλιμάρμαρο. Πάνω από 60.000 άνθρωποι παρακολουθούσαν σαστισμένοι τη σκηνή.

Στο γεγονός συνέβαλε και η «Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών», η οποία την πλαισίωνε. Η ορχήστρα τη συνόδευσε σε αρκετά τραγούδια με βιολιά, κοντραμπάσα, βιολοντσέλα, τρομπέτες και πολλά άλλα όργανα. Το ενδιαφέρον είναι ότι ολόκληρο το κατάμεστο Παναθηναϊκό Στάδιο, όταν ξεκίνησε το εν λόγω κομμάτι, έγινε μία χορωδία.

Η ατμόσφαιρα ήταν ιδιαίτερα συγκινητική και το πλήθος φάνηκε να πάλλεται συναισθηματικά και στις δύο αυτές στιγμές και την ένταση που την χαρακτήρισαν. Είναι από αυτές τις φορές στη ζωή σου που απλώς νιώθεις, ακόμα κι αν δεν έχεις βιώσει κάτι αντίστοιχο.

Το κεφάλαιο Νίκος Καρβέλας και Άννα Βίσση

Ο Νίκος Καρβέλας και η Άννα Βίσση είναι γνωστό πως έχουν υπάρξει ζευγάρι, το οποίο ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας, απέκτησαν μαζί και ένα παιδί. Ωστόσο, εδώ και πολλά χρόνια δε ζουν μαζί και έχουν πάρει διαφορετικούς δρόμους στην προσωπική τους ζωή.

Όμως, συνεχίζουν να αγαπιούνται και χρωστούν πολλά ο ένας στον άλλον. Αυτό είναι ένα γεγονός, το οποίο ακόμα και κάποιος να μην το γνώριζε, μπόρεσε να το αντιληφθεί, όταν η τραγουδίστρια του ζήτησε να ανέβει στη σκηνή και διάβασε ένα γράμμα αφιερωμένο σε όσα έχουν ζήσει.

Όπως ανέφεραν, οι δυο τους γνωρίστηκαν το 1973 και από τότε οι ζωές τους συνδέθηκαν για πάντα. «Εκείνος έγραφε και εγώ ερμήνευα. Μαζί ονειρευόμασταν και συνεχίζουμε ακόμα. Δεν μπορώ να τον βλέπω απλά να κάθεται στο στάδιο, θα τον φέρω εδώ. Θα τον περιμένω για όσο χρειαστεί», είπε η Άννα Βίσση στο γράμμα που έγραψε για το Νίκο Καρβέλα.

Ο ίδιος, αφού πήρε μία κιθάρα και μετά από δική της παρότρυνση, είπε ένα τραγούδι εξαιρετικά αφιερωμένο σε εκείνη. Αυτό ήταν το «Μην μου πάθεις τίποτα», γιατί όπως εξήγησε ο ένας συμπληρώνει τον άλλον. Μία τρυφερή στιγμή, μία πολύ συναισθηματικά έντονη και φορτισμένη εξομολόγηση μπροστά σε πάνω από 60.000 ανθρώπους.

Η απόλυτη ελληνίδα σταρ

Η Άννα Βίσση είναι η απόλυτη ελληνίδα σταρ, γιατί πέρα από το γεγονός πως γέμισε τρεις φορές το Καλλιμάρμαρο, έδειξε και μία πολύ ανθρώπινη διάσταση, κάτι που πολλές φορές το κοινό ξεχνάει για τα είδωλά του, για τους καλλιτέχνες που θαυμάζει. Πάνω στη σκηνή «ευχαρίστησε» πολλές φορές το κοινό της, μίλησε για το άγχος της.

Τρεις ώρες, μόνο με τη φωνή της, έκανε το κοινό να κλάψει, να γελάσει, να συγκινηθεί, να χορέψει και φυσικά να τραγουδήσει. Ένιωσε και η ίδια όλα αυτά τα συναισθήματα και μίλησε για τον εαυτό της. Μίλησε με τους ανθρώπους που πήγαν να τη δουν, αλλά ευχαρίστησε και πολλές φορές τους ανθρώπους που τη βοήθησαν να κάνει αυτή την ξεχωριστή συναυλία, αυτό το ανεπανάληπτο show διεθνούς παραγωγής.

Η βραδιά έκλεισε με το «Μαγικό Χαλί» και ολόκληρο το μπαλέτο, την μπάντα και τους τραγουδιστές να πλαισιώνουν την απόλυτη ελληνίδα σταρ.

Νομίζω, όμως, ότι το τελευταίο και πιο σημαντικό κομμάτι, ήταν ότι μέρος των εσόδων από αυτή τη διήμερη για το 2025 συναυλία, θα διατεθούν για την ενίσχυση των σκοπών του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ-Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο».

Αυτή η εμπειρία τόσο του Σαββάτου, όσο και της Κυριακής, ήταν σίγουρα μοναδική για όσους κατάφεραν να τη ζήσουν!