Η είδηση του θανάτου του Giorgio Armani στο Μιλάνο, σε ηλικία 91 ετών, έχει προκαλέσει παγκόσμια συγκίνηση. Τα social media έχουν πλημμυρίσει από θερμά μηνύματα και αναρτήσεις, καθώς πλήθος διασημοτήτων και θαυμαστών του σχεδιαστή, αποχαιρετούν με συγκίνηση τον άνθρωπο που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στον κόσμο της μόδας.

Υπενθυμίζεται, ότι η σορός του θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα από το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου έως την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, από τις 9 π.μ. έως τις 6 μ.μ., στο Μιλάνο, στην οδό Bergognone 59, στον χώρο Armani/Teatro. Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί σε στενό, οικογενειακό κύκλο.

Τζόρτζια Μελόνι: «Έφερε κύρος στην ιταλική μόδα»

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός απέτισε φόρο τιμής στον θρυλικό σχεδιαστή με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χαρακτηρίζοντάς τον «σύμβολο» της Ιταλίας.

«Ο Giorgio Armani μας άφησε σε ηλικία 91 ετών. Με την κομψότητα, την ωριμότητα και τη δημιουργικότητά του, έφερε κύρος στην ιταλική μόδα και ενέπνευσε ολόκληρο τον κόσμο. Ένα είδωλο, ένας ακούραστος εργάτης, ένα σύμβολο των καλύτερων της Ιταλίας. Σας ευχαριστούμε για όλα», έγραψε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Giorgia Meloni (@giorgiameloni)

Βαλεντίνο Γκαραβάνι: «Θρηνώ κάποιον που πάντα θεωρούσα φίλο και ποτέ ανταγωνιστή»

«Σήμερα θρηνώ κάποιον που πάντα θεωρούσα φίλο και ποτέ ανταγωνιστή. Δεν μπορώ παρά να υποκλιθώ στο τεράστιο ταλέντο του, στις αλλαγές που έφερε στη μόδα και, πάνω απ’ όλα, στην ακλόνητη αφοσίωσή του σε ένα και μονοδικό στυλ: το δικό του», έγραψε σε ανάρτησή του στο Instagram ο επίσης εμβληματικός σχεδιαστής συνοδεύοντάς την με τρία κοινά τους στιγμιότυπα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Valentino Garavani (@realmrvalentino)

Άννα Γουίντουρ: «Είχε μια τέτοια ισχυρή προσωπικότητα και όραμα»

«Ο Giorgio Armani είχε μια τέτοια ισχυρή προσωπικότητα και όραμα, που αναγνώριζες αμέσως τη δουλειά του, όπου κι αν την έβρισκες. Κατανοούσε την εξουσία, τη στάση, τη κομψότητα όσο κανείς άλλος στη μόδα και τις γυναίκες: πώς ήθελαν να ντύνονται και τι μήνυμα ήθελαν να στέλνουν καθώς διεκδικούσαν τον εαυτό τους κατά την άνοδό του στις δεκαετίες του ’70, του ’80 και μετά», σημείωσε μεταξύ άλλων η επικεφαλής περιεχομένου της Condé Nast, σε δήλωσή της στο ΑP, προσθέτοντας:

«Για εκείνον, η μόδα δεν ήταν ένα πράγμα: ήταν επίσης ο κινηματογράφος, η μουσική, ο αθλητισμός, η τέχνη, το ντιζάιν και η αρχιτεκτονική. Άφησε το στίγμα του σε όλους αυτούς τους χώρους — και όπου αλλού βρέθηκε».

Ρίτσαρντ Γκιρ: «Το έργο του απέπνεε την προσωπικότητά του»

Ο ηθοποιός σε δήλωσή του στο περιοδικό The Hollywood Reporter ανέφερε: «Ο Τζόρτζιο ήταν σίγουρα μοναδικός. Ένας καλλιτέχνης. Ένας οραματιστής. Με το βλέμμα και το χέρι ενός τεχνίτη και τη ψυχή ενός ζωγράφου. Το έργο του απέπνεε την προσωπικότητά του. Και φρόντιζε [να είναι] ασυμβίβαστος μέχρι το τέλος. Ξέρω ότι υπήρχαν κάποιοι που τους φόβιζε λόγω της απαιτητικής του φύσης. Για μένα ήταν ένα εξαιρετικά ταλαντούχο αιλουροειδές», συμπλήρωσε.

Βικτώρια Μπέκαμ: «Ο κόσμος της μόδας έχασε έναν πραγματικό θρύλο»

«Ο κόσμος της μόδας έχασε έναν πραγματικό θρύλο, τον Giorgio Armani — έναν οραματιστή σχεδιαστή, η κληρονομιά του οποίου θα ζει για πάντα. Νιώθω τιμή που τον αποκαλούσα φίλο μου», έγραψε η σχεδιάστρια και πρώην μέλος των Spice Girls, σε story της στο Instagram.

Μόργκαν Φρίμαν: «Τιμούμε έναν άνθρωπο του οποίου η ιδιοφυΐα άγγιξε πολλές ζωές»

O βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός σε δήλωσή του στο THR, ανέφερε: «Μπροστά και πίσω από τις κάμερες, σε προσωπικές στιγμές και στις πιο λαμπρές σκηνές, είχα την τιμή να φοράω δημιουργίες του Αρμάνι. Σήμερα, τιμούμε έναν άνθρωπο του οποίου η ιδιοφυΐα άγγιξε πολλές ζωές και η κληρονομιά κομψότητας και διαχρονικού στυλ θα αντέξει στον χρόνο».

Τζούλια Ρόμπερτς: «Ένας αληθινός φίλος, ένας θρύλος»

Τον δικό της φόρο τιμής θέλησε να καταθέσει και η Τζούλια Ρόμπερτς καθώς μοιράστηκε ένα κοινό τους στιγμιότυπο σε ανάρτησή της στο Instagram με την φράση: «Ένας αληθινός φίλος, ένας θρύλος» μαζί με ένα emoji που απεικονίζει ραγισμένη καρδιά.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Julia Roberts (@juliaroberts)



Λάουρα Παουζίνι: «Ήταν τιμή μου να γνωρίσω έναν βασιλιά»

«Ήταν τιμή μου να γνωρίσω έναν βασιλιά», έγραψε η Ιταλίδα τραγουδίστρια σε ανάρτησή της στο Instagram την οποία συνόδευσε με τρία κοινά τους στιγμιότυπα. «Αυτό που μου έμαθες και μου χάρισες είναι μια ανεκτίμητη προστιθέμενη αξία σε αυτή την αναταραχή. Καλό ταξίδι, αγαπητέ Τζορτζ», συμπλήρωσε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Laura Pausini Official (@laurapausini)



Λεονάρντο Ντι Κάπριο: «Η κληρονομιά του θα συνεχίσει να διαμορφώνει και να εμπνέει τον κόσμο για πολλά χρόνια ακόμα»

Ο ηθοποιός μοιράστηκε στο Instagram Story του ένα κοινό στιγμιότυπο από το παρελθόν, στο οποίο είναι μαζί και ο σκηνοθέτης Μάρτιν Σκορσέζε, συνοδεύοντας το με λόγια συγκίνησης: «Ο Giorgio Armani ήταν ένας οραματιστής, η επιρροή του οποίου ξεπερνούσε κατά πολύ το χώρο του ντιζάιν», έγραψε.

«Τον γνώρισα για πρώτη φορά πριν από πολλά χρόνια στο Μιλάνο και θυμάμαι ότι με εντυπωσίασε η δημιουργικότητα και η ιδιοφυΐα του. Ήταν μια θρυλική προσωπικότητα που ενέπνευσε ολόκληρες γενιές και η κληρονομιά του θα συνεχίσει να διαμορφώνει και να εμπνέει τον κόσμο για πολλά χρόνια ακόμα», συμπλήρωσε.

Aστον Κούτσερ: «Ο οραματιστής και ευγενικός Giorgio Armani»

«Ο οραματιστής και ευγενικός Giorgio Armani», έγραψε ο διάσημος ηθοποιός στην ανάρτησή του στο Χ. «Αναπαύσου εν ειρήνη».

Visionary kind human Giorgio Armani, RIP https://t.co/tOjVQWtoxG — ashton kutcher (@aplusk) September 4, 2025

Ρις Γουίδερσπουν: «Ήταν ένα όνειρο να δουλεύω με τον Giorgio Armani!»

Η σταρ απέτινε τον δικό της φόρο τιμής με story της στο Instagram, όπου μοιράστηκε μια κοινή τους φωτογραφία γράφοντας στη λεζάντα: «Ένα θρυλικό ταλέντο και ένας υπέροχος άνθρωπος».

Στη συνέχεια, μοιράστηκε μια σειρά από στιγμιότυπα στον κύριο λογαριασμό της, στα οποία φοράει δημιουργίες του διάσημου σχεδιαστή με ένα εκτενέστερο μήνυμα:

«Ήταν ένα όνειρο να δουλεύω με τον Giorgio Armani! Ένας θρυλικός σχεδιαστής που χάρισε στον κόσμο τόσο πολύ στυλ, κομψότητα και χάρη. Θα είμαι για πάντα ευγνώμων που είχα την ευκαιρία να φορέσω τόσα πολλά από τα πανέμορφα φορέματά του. Η καρδιά μου είναι με την οικογένειά του και με όλους τους υπέροχους ανθρώπους στο ατελιέ του αυτές τις δύσκολες στιγμές».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Reese Witherspoon (@reesewitherspoon)

Ντονατέλα Βερτσάτσε: «Ο κόσμος έχασε έναν γίγαντα»

Η γνωστή σχεδιάστρια μόδας, Ντονατέλα Βερτσάτσε, ανέφερε σε δήλωσή της για το θάνατο του Giorgio Armani, πως: «Ο κόσμος έχασε έναν γίγαντα σήμερα. Έγραψε ιστορία και θα τον θυμόμαστε για πάντα».

LVMH: «Η κληρονομιά του θα ζει για πολύ καιρό στις καρδιές»

«Ήταν ο τελευταίος της μεταπολεμικής, χρυσής γενιάς σχεδιαστών μόδας που διαμόρφωσαν, χρόνο με το χρόνο, τα πρότυπα της απόλυτης κομψότητας. Η κληρονομιά του θα ζει για πολύ καιρό στις καρδιές και τη φαντασία των σημερινών και μελλοντικών σχεδιαστών», σημείωσε ο γαλλικός όμιλος πολυτελείας LVMH.

Μπερνάρντ Αρνόλτ: «Επέκτεινε την ιταλική κομψότητα σε παγκόσμια κλίμακα»

«Δημιούργησε ένα μοναδικό στυλ, συνδυάζοντας το φως και τη σκιά, το οποίο ανέπτυξε σε μια μεγάλη και επιτυχημένη επιχειρηματική πορεία και επέκτεινε την ιταλική κομψότητα σε παγκόσμια κλίμακα. Ήταν επίσης ένας αληθινός φίλος και θαυμαστής της Γαλλίας», δήλωσε ο πρόεδρος και CEO του LVMH.

Σίντι Κρόφορντ: «Ένας αληθινός μάστερ της τέχνης του»

«Συγκλονισμένη από την είδηση του θανάτου ενός θρύλου. Ένας αληθινός μάστερ της τέχνης του», υπογράμμισε το σούπερ μόντελ.

Κέιτ Μπλάνσετ: «Αναπαύσου εν ειρήνη, κύριε Giorgio Armani»

Η αγαπημένη ηθοποιός, Κέιτ Μπλάνσετ, σημείωσε με απλό και λιτό τρόπο: «Αναπαύσου εν ειρήνη, κύριε Giorgio Armani».

Ρέμο Ρουφίνι: «Ήταν το σύμβολο των ονείρων μου»

Ο Ρέμο Ρουφίνι, CEO της Moncler, μέσα από τα λόγια που επέλεξε για να αποχαιρετήσει τον Giorgio Armani, έδειξε ότι δεν αποχαιρέτησε απλώς έναν μεγάλο σχεδιαστή, αλλά και έναν μέντορα.

«Από μικρός τον θαύμαζα ως πρότυπο, ως οδηγό. Ήταν το σύμβολο των ονείρων μου, το σημείο αναφοράς για όσους αγαπούσαν αυτόν τον κόσμο. Η συνέπειά του, η κομψότητά του, η ικανότητά του να βλέπει μπροστά με σαφήνεια και θάρρος σημάδεψαν μια εποχή και χάραξαν μια πορεία. Ενσάρκωνε όλα όσα κάνουν έναν άνθρωπο μεγάλο: την πειθαρχία, το όραμα και τη δύναμη κάποιου που δεν υπέκυψε ποτέ στις τάσεις της στιγμής, αλλά καθοδήγησε και ενέπνευσε ένα αυθεντικό, διαχρονικό στυλ», υπογράμμισε.

Σίμον Λόνγκλαντ: «Ένας από τους μεγάλους αρχιτέκτονες της σύγχρονης μόδας»

«Ο Giorgio Armani ήταν ένας από τους μεγάλους αρχιτέκτονες της σύγχρονης μόδας. Με την αποδόμηση της ανδρικής ραπτικής και την αβίαστη κομψότητα που έφερε στη γυναικεία ένδυση, απελευθέρωσε τον τρόπο με τον οποίο ντυνόταν μια ολόκληρη γενιά, εισάγοντας μια νέα κομψότητα που συνεχίζει να καθορίζει το σύγχρονο στυλ», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο διευθυντής αγορών του τμήματος της μόδας της Harrods.

Τσαρλς Λεκρέκ: «Θα μας λείψεις, Τζιόρτζιο»

Μέσα από ένα στόρι στο Instagram ο οδηγός της Formula 1, αποχαιρέτησε τον Giorgio Armani, το οποίο αποτελούταν από μία φωτογραφία του σχεδιαστή και τα εξής λόγια: «Ήταν μεγάλη τιμή που είχα την ευκαιρία να γνωρίσω και να συνεργαστώ με έναν τόσο καταπληκτικό άνθρωπο. Θα μας λείψεις, Τζιόρτζιο».