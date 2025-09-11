Η ξαφνική αποχώρηση της Άννα Γουίντουρ από το τιμόνι της αμερικανικής Vogue έκλεισε τον κύκλο μιας εποχής κι άνοιξε έναν άλλο. Σε αυτή τη νέα εποχή η σιδηρά κυρία της μόδας εμφανίζει μια εξωστρέφεια, στοιχείο που δεν μπορεί κανείς ότι τη χαρακτήριζε τα προηγούμενα χρόνια.

Χρειάστηκαν περίπου 20 χρόνια για να εκφράσει η Άννα Γουίντουρ την ειλικρινή γνώμη της για την ταινία «Ο διάβολος φοράει Prada». Αναφέρθηκε στην ερμηνεία της Μέριλ Στριπ η οποία υποδύεται τη Μιράντα Πρίστλι, τη δύσκολη (δύστροπη πολλές φορές) διευθύντρια ενός περιοδικού μόδας που έχει βασιστεί στην Άννα Γουίντουρ.

Βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Λόρεν Γουάισμπεργκερ, η οποία στο παρελθόν εργάστηκε ως βοηθός της Γουίντουρ, η ταινία είχε πρωταγωνίστρια την Αν Χάθαγουεϊ (Άντι Σακς) στον ρόλο μιας επίδοξης δημοσιογράφου που εξασφαλίζει μια θέση βοηθού της εκδότριας του φανταστικού περιοδικού “Runway”.

Άννα Γουίντουρ: «Ναι, ήταν μια καρικατούρα»

«Πήγα στην πρεμιέρα φορώντας Prada, χωρίς να έχω καμία ιδέα για το τι θα ήταν η ταινία», είπε η Γουίντουρ στον συντάκτη του New Yorker, David Remnick, στο podcast του για το περιοδικό.

«Και νομίζω ότι η βιομηχανία της μόδας ανησυχούσε πολύ για ‘μένα σχετικά με την ταινία, ότι θα με παρουσίαζε με κάποιον αρνητικό τρόπο».

Ο Remnick πρότεινε το «καρικατούρα», χαρακτηρισμός που βρήκε σύμφωνη την Άννα Γουίντουρ. «Ναι, ήταν μια καρικατούρα», απάντησε.

Η Γουίντουρ δήλωσε ότι την εξέπληξε η λεπτότητα της απεικόνισης και ότι εντυπωσιάστηκε γενικά από την ταινία. «Τη βρήκα πολύ διασκεδαστική. Ήταν πολύ αστεία. Η Miuccia [Prada] κι εγώ μιλάμε πολύ γι’ αυτό και της λέω: “Λοιπόν, ήταν πολύ καλό για ‘σένα”».

Η ταινία, πρόσθεσε, «είχε πολύ χιούμορ. Ήταν πνευματώδης Είχε τη Μέριλ Στριπ, είχε την Έμιλι Μπλαντ, [και] ήταν όλες καταπληκτικές. Τελικά, σκέφτηκα ότι ήταν μια δίκαιη απεικόνιση».

Να θυμίσουμε ότι η ερμηνεία της Μέριλ Στριπ απέσπασε διθυραμβικές κριτικές και έλαβε πολλές υποψηφιότητες, μεταξύ των οποίων Όσκαρ και Χρυσή Σφαίρα Α΄ Γυναικείου Ρόλου.

View this post on Instagram A post shared by The New Yorker (@newyorkermag)

Η ταινία απέφερε 326,7 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως και αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία στην καριέρα της Στριπ, πίσω από το Mamma Mia! Η Ταινία και την πέμπτη στην καριέρα της Χάθαγουεϊ, πίσω από τις ταινίες Ο Σκοτεινός Ιππότης: Η Επιστροφή (The Dark Knight Rises), Η Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων (Alice in Wonderland), Οι Άθλιοι (Les Misérables) και Rio.

Σε άλλο σημείο του podcast, ο David Remnick ρώτησε χαριτολογώντας τη Γουίντουρ αν «πραγματικά ταράζεται όταν οι βοηθοί κινούνται με ρυθμούς χελώνας», παραθέτοντας μια εμβληματική ατάκα από την ταινία, την οποία η Μιράντα Πρίστλι απευθύνει στην Άντι Σακς.

«Κανείς στη Vogue δεν κινείται με ρυθμούς χελώνας, πόσω μάλλον οι βοηθοί μου», απάντησε η Άννα Γουίντουρ με χιούμορ.

Στο παρελθόν, η Γουίντουρ έχει σθεναρά αρνηθεί να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο για το κοινό μυστικό, με εξαίρεση μια μικρή αναφορά το 2024 στο BBC, κατά τη διάρκεια μιας παράστασης του μιούζικαλ του West End που είναι βασισμένο στην ταινία.

«Το κοινό και οι συνεργάτες μου θα αποφασίσουν αν υπάρχουν ομοιότητες μεταξύ εμού και της Μιράντα Πρίστλι», είχε αρκεστεί να σχολιάσει.

Το 2009, σε συνέντευξή της στον David Letterman, είχε χαρακτηρίσει την ταινία «μυθοπλασία». Συγκεκριμένα, είχε πει: «όπως λέει και η εκδότρια στην ταινία, δεν είμαι πάντα ζεστή και γλυκούλα».

«Ο Διάβολος Φοράει Prada 2»

Η συνέχεια της ταινίας γυρίζεται αυτή τη στιγμή, με τον Κένεθ Μπράνα να ενώνει τις δυνάμεις του με τους πρωταγωνιστές της πρώτης ταινίας, Αν Χάθαγουεϊ, Μέριλ Στριπ, Έμιλι Μπλαντ και Στάνλεϊ Τούτσι.

Στο sequel, τα πράγματα έχουν αλλάξει. Η Μιράντα έρχεται αντιμέτωπη με τα πεσμένα έσοδα από τις διαφημίσεις, αντιμετωπίζοντας την πρώην βοηθό της, Έμιλι, η οποία είναι πλέον ένα ισχυρό στέλεχος στη βιομηχανία της μόδας.

Σε μια πρόσφατη συνέντευξή της στο IndieWire, η σεναριογράφος Aline Brosh McKenna εμφανίστηκε ψύχραιμη αναφορικά με τη μεγάλη απήχηση που έχει λάβει ήδη η ταινία, ούσα στα σκαριά.

«Ξέραμε ότι θα υπάρχει ενδιαφέρον. Προσωπικά δεν είχα βιώσει τέτοια προσέλευση κόσμου στα γυρίσματα, αλλά αυτή είναι η εποχή που ζούμε. Όσο όλοι είναι ασφαλείς, είναι τιμή να υπάρχει ακόμα ενδιαφέρον για αυτή την ιστορία».

Το «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2» προγραμματίζεται να βγει στους κινηματογράφους στις 1 Μαΐου 2026.

*Με πληροφορίες από The Guardian, People και Vanity Fair.