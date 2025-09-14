Ένα χρόνο μετά τη sold out συναυλία της η Άννα Βίσση μάγεψε ξανά το κοινό της χθες (13/9). Το Καλλιμάρμαρο «βούλιαξε» από κόσμο με πάνω από 60.000 να αποθεώνουν την αγαπημένη τραγουδίστρια, που θα δώσει ακόμα μια συναυλία σήμερα Κυριακή, με μέρος των εσόδων να πηγαίνει για τους σκοπούς του «ΕΛΠΙΔΑ-Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο».

Οι πόρτες άνοιξαν στις 17:00 και ήδη αρκετός ήταν ο κόσμος που είχε μαζευτεί στο Καλλιμάρμαρο, τέσσερις ώρες πριν την έναρξη της συναυλίας. Λίγο πριν ανοίξουν οι πύλες οι ουρές που είχαν σχηματιστεί ήταν μεγάλες, ενώ αυξημένη ήταν η κίνηση και στους δρόμους γύρω από το Καλλιμάρμαρο.

Όσοι δεν πήγαν στη συναυλία με το αυτοκίνητό τους στάθηκαν τυχεροί καθώς χθες ήταν η πρώτη μέρα της 24ωρης λειτουργίας των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Η Άννα Βίσση εμφανίστηκε στη σκηνή ερμηνεύοντας το αγαπημένο της κομμάτι «Σε περίπτωση που». «Αυτό που δίνετε απόψε είναι δώρο ζωής. Ελπίζω να έχω τη δύναμη να μου ξανασυμβεί. Είμαστε μαζί για άλλη μία φορά στο Καλλιμάρμαρο. Θέλετε να γράψουμε ιστορία πάλι;» είπε στο κοινό που τη χειροκροτούσε.

Η εξομολόγηση για τον Νίκο Καρβέλα

Ο Νίκος Καρβέλας δεν θα μπορούσε να λείπει από τη χθεσινή βραδιά, με την Άννα Βίσση να μιλάει συγκινημένη με τον άνθρωπο που συνεχίζει να πορεύεται στη μουσική της καριέρα.

«Εδώ και τρεις ώρες ερμηνεύω τραγούδια που έγραψε εκείνος. Που είχα την τύχη να γνωρίσω το 1973. Η ζωή μας από τότε κοινή στα πάντα. Ιδέες, σκέψεις, σχέδια, οράματα, απογοητεύσεις και χαρές, ακόμα και λάθη που οδηγούσαν στα σωστά πράγματα, κοιτώντας μπροστά. Η εξέλιξη, ο αυθορμητισμός, το χιούμορ και το γούστο μας στη μουσική πάντα οι οδηγοί μας. Εκείνος έγραφε, εγώ ερμήνευα. Μαζί ονειρευόμασταν και συνεχίζουμε ακόμα. Δεν μπορώ να τον βλέπω να κάθεται σε αυτό το στάδιο, θέλω να τον φέρω εδώ» είπε και στη σκηνή ανέβηκε ο Νίκος Καρβέλας.