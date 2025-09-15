Η Άννα Βίσση επιβεβαίωσε για ακόμα μια φορά ότι αποτελεί διαχρονικά μία από τις πιο αγαπημένες Ελληνίδες τραγουδίστριες. Απόδειξη η δεύτερη συναυλία που έγινε χθες (14/9) στο Καλλιμάρμαρο, με το στάδιο να «βουλιάζει» ξανά από κόσμο, όπως ακριβώς έγινε και το Σάββατο.

Η Άννα Βίσση γύρισε στο Καλλιμάρμαρο για δεύτερη χρονιά, με τις δύο εμφανίσεις της να έχουν γίνει sold out σε χρόνο ρεκόρ και τον κόσμο να ξεπερνά, και τις δύο μέρες, τις 120.000.

Η δεύτερη μουσική συνάντηση της Βίσση με τους θαυμαστές της συνέπεσε με το χάλκινο μετάλλιο που πήρε η Εθνική στο Eurobasket κόντρα στη Φινλανδία. Και όπως ήταν αναμενόμενο οι Έλληνες αθλητές αποθεώθηκαν στο Καλλιμάρμαρο. «Η Εθνική απογειώθηκε. Πετάνε τα παιδιά, τραγουδήστε τους» φώναζε η Άννα Βίσση την ώρα που τραγουδούσε την «Ψυχεδέλεια» ενώ πάνω στη σκηνή κυμάτιζε η ελληνική σημαία.