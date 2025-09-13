Κύμα οργής στα σόσιαλ μίντια έχει προκαλέσει η δολοφονία του ακροδεξιού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ μεταξύ συντηρητικών και ακροδεξιών ομάδων και ατόμων στις ΗΠΑ και πλέον οι ειδικοί φοβούνται ότι τα λόγια θα μετατραπούν εκ νέου σε πράξεις, κάτι που σημαίνει ότι η χώρα όχι απλά οδεύει προς ένα σπιράλ πολιτικής βίας αλλά τρέχει ταχύτατα προς αυτό.

Η πολιτική βία στις ΗΠΑ έχει μακρά και πρόσφατη ιστορία

Στις ΗΠΑ ο κύκλος των πολιτικών δολοφονιών ή των επιθέσεων με πολιτικά κίνητρα, δεν άνοιξε με αφορμή αυτήν τη δολοφονία, οπότε υπάρχει ένα καλά καταγεγραμμένο μοτίβο, από τους ειδικούς, για το πως επιδρούν τέτοια περιστατικά κοινωνικά και πολιτικά.

Από τις εκατοντάδες φονικές επιθέσεις που σημειώνονταν τα χρόνια της ανόδου της ακροδεξιάς στην χώρα μέσα από τις τάξεις των ακραία συντηρητικών Ρεπουμπλικάνων (δύο χαρακτηριστικές είναι η μαζική δολοφονία μαύρων από τον 21χρονο Ντίλαν Ρουφ το 2015 σε εκκλησία και η επίθεση στο Σάρλοτσβιλ το 2017 όταν ακροδεξιός έπεσε σε αντιδιαδηλωτές με αυτοκίνητο), πάνω στην πλάτη των οποίων έκανε πολιτική ο Ντόναλντ Τραμπ, μέχρι τη δολοφονία του Κερκ από τον συλληφθέντα 22χρονο Τάιλερ Ρόμπινσον, έχουν περάσει περίπου δέκα χρόνια.

Επί χρόνια οι επιθέσεις αυτές ανέβαζαν την κοινωνική ένταση και συνέβαλλαν στην πολιτική πόλωση -στα πλαίσια του λεγόμενου culture war (σ.σ. μπορεί να μεταφραστεί ως πόλεμος αξιών/αρχών) που καθορίζει την πολιτική ζωή στην χώρα από την δεκαετία περίπου του 1990- που εκφράστηκε ξεκάθαρα το 2021 με την εισβολή στο Καπιτώλιο και εν συνεχεία στην τελευταία προεκλογική περίοδο και έπειτα.

Σε λίγο περισσότερο από ένα χρόνο, οι ΗΠΑ έχουν βιώσει απόπειρες δολοφονίας, αλλά και πολιτικές δολοφονίες, εναντίον του ίδιου Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, βουλευτών από τη Μινεσότα και των συζύγων τους (η Μελίσα Χορτμαν και ο συζυγός της δολοφονήθηκαν και ο Τζον Χοφμαν και η σύζυγός του Ιβέτ τραυματίστηκαν σοβαρά), του Διευθύνοντος Συμβούλου της UnitedHealth, Ράιαν Τζόνσον από τον Λουίτζι Μαντζιόνε και τώρα και του Τσάρλι Κερκ.

Μετά από κάθε μια από αυτές τις επιθέσεις η «πλευρά» που θρηνούσε το θύμα, ορκιζόταν εκδίκηση και εξέφραζε την οργή της για την επίθεση ή τη δολοφονία, ενώ σε πολλές περιπτώσεις τα διάφορα περιστατικά απασχολούσαν έντονα την κεντρική πολιτική σκηνή και έπαιρνε χροιά πολιτικής κατηγορίας μεταξύ Ρεπουμπλικάνων και Δημοκρατικών.

Οι συντηρητικοί θεωρούν ότι στοχοποιούνται συνολικά

Έτσι ακριβώς συνέβη και αυτή την φορά. Πλήθος υποστηρικτών του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έσπευσαν να ξεσπαθώσουν κατά της αριστεράς γενικότερα, χαρακτηρίζοντας τη δολοφονία του Κερκ ως την κορύφωση ετών εχθρότητας προς το κίνημα MAGA (Make America Great Again) του Τραμπ. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναρτήσεις που δεν θρηνούσαν για τον θάνατο του Κερκ ή που ήταν ανοιχτά υπέρ της δολοφονίας του, θεωρήθηκαν απόδειξη ότι το συντηρητικό στρατόπεδο στοχοποιείται ολοένα και περισσότερο.

Παρά το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ προσπάθησε να κατευθύνει την οργή των υποστηρικτών του ίδιου, αλλά και του Τσάρλι Κερκ, μακριά από πράξεις βίας υποστηρίζοντας ότι αυτή πρέπει να εκφραστεί στην κάλπη, έσπευσε να τονίσει τις δικές του επιτυχίες κατά των Δημοκρατικών και της «ριζοσπαστικής αριστεράς» (την οποία και κατηγόρησε για την δολοφονία πριν την σύλληψη του Ρόμπινσον) με αναφορές στην κατάσταση στην Ουάσινγκτον, αλλά και με απειλές κατά του Τζορτζ Σόρος τον οποίο άφησε να εννοηθεί ότι τον θεωρεί χρηματοδότη διαδηλωτών της αριστεράς.

Μυρίζει μπαρούτι στο στρατόπεδο Τραμπ

Παρά τις προσπάθειες Τραμπ πάντως τα σχόλια στα σόσιαλ μίντια συνέχισαν ποτάμι. Όπως αναφέρει το Reuters η Τζεν Γκόλμπεκ, καθηγήτρια πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο του Μέριλαντ, η οποία μελετά τη δεξιά διαδικτυακή δραστηριότητα, ανέλυσε περισσότερες από 3.000 αναρτήσεις σε δύο ιστότοπους – στο X και το φιλοτραμπικό φόρουμ Patriots.Win – για ένα 24ώρο μετά την δολοφονία.

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε από την ανάλυση της προκύπτει ένα μείγμα θλίψης και οργής, αλλά και σημάδια αύξησης της ριζοσπαστικοποίησης. Όλα αυτά πριν καν γίνουν γνωστά το όνομα ή τα κίνητρα του δράστη.

Στο Patriots.Win, το φόρουμ μύριζε μπαρούτι, καθώς σε αυτό φιλοξενούνταν σχόλια όπως «Ολόκληρο το Δημοκρατικό κόμμα πρέπει να κρεμαστεί τώρα!» ή «Αυτό είναι το κάψιμο του Ράιχσταγκ» ή «Ήρθε η ώρα να μπει ένα τέλος στη δημοκρατία».

Αντίστοιχα σχόλια είχαν ανέβει στο X με αρκετούς να θεωρούν τον θάνατο του Κερκ ως σημείο καμπής, άλλους να μιλάνε για «εμφύλιο πόλεμο» και άλλους να ζητούν εκδίκηση.

Στο podcast του War Room, ο ακροδεξιός επιδραστικός σχολιαστής και εξέχουσα φυσιογνωμία της αμερικανικής ακροδεξιάς Στιβ Μπάνον αποκάλεσε τον Κερκ «μάρτυρα του America First» και ανέφερε ότι ο Κερκ βρισκόταν υπό συνεχή απειλή από «τους κακούς τύπους» της αριστεράς. «Δεν μπορούμε να υποχωρήσουμε. Δεν μπορούμε να διστάσουμε», είπε ο Μπάνον.

Παραρτήματα των Proud Boys, της ακροδεξιάς οργάνωσης που έπαιξε ηγετικό ρόλο στην επίθεση της 6ης Ιανουαρίου 2021 στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ, αν και αυτή την φορά δεν έκαναν εκκλήσεις για να πάρουν τα όπλα, δημοσίευσαν όμως στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram εικόνες και ονόματα αριστερών ακτιβιστών που χλεύαζαν τον θάνατο του Κερκ.