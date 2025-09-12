Ο Τσάρλι Κερκ, ο συντηρητικός αμερικανός influencer και υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ, ήταν γνωστός παγκοσμίως, ιδιαίτερα στις ηλικίες που χρησιμοποιούν το TikTok. Στην Ελλάδα, αν και μάλλον άγνωστος στους περισσότερους, ήταν πασίγνωστος ανάμεσα στους εφήβους πολύ πριν δολοφονηθεί.

Το περιεχόμενο που ανέβαζε ο Κερκ, αν και είχε κεντρικό στόχο την συντηρητική μεταρρύθμιση της αμερικανικής κοινωνίας και την προώθηση της τραμπικής ιδεολογίας στους νέους Αμερικανούς, πολλές φορές συμπεριλάμβανε τον «δυτικό πολιτισμό» εν γένει, με τις ιδέες του να έχουν απήχηση και στην Ευρώπη.

Τεράστια πλατφόρμα στα κοινωνικά δίκτυα

Η τεράστια πλατφόρμα που διέθετε στα κοινωνικά δίκτυα και τα θέματα με τα οποία καταπιανόταν αύξαναν κατά πολύ τις πιθανότητες τα βίντεό του – ή τα βίντεο άλλων δημιουργών που κατέκριναν τον Κερκ – να εμφανιστούν σε νεαρούς χρήστες εκτός των ΗΠΑ.

«Μου έχει πετάξει κάποια βιντεάκια του το TikTok». «Μου εμφανίζονταν ανά διαστήματα διάφορα ντιμπέιτ του». «Είναι φουλ γνωστός». «Τον είχα δει σε κάτι reels στο Instagram». «Λίγο αν ασχολείται κανείς, θα τον ήξερε». «Καλά, και να μην ασχολείται, 10 εκατ. ακολούθους είχε, ποιος δεν τον ήξερε;». Αυτές είναι μερικές μόνο από τις απαντήσεις που έλαβε το «Βήμα» ρωτώντας νέους ηλικίας 15-25 ετών που χρησιμοποιούν καθημερινά τα κοινωνικά δίκτυα.

Μπορεί το μεγαλύτερο μέρος της ρητορικής του Κερκ να αφορούσε την πολιτική σκηνή των ΗΠΑ, αλλά πολλές φορές σχολίαζε την κατάσταση ευρωπαϊκών χωρών, όπως της Γαλλίας και της Γερμανίας. Μάλιστα τον Μάιο, είχε επισκεφθεί τη Βρετανία, διοργανώνοντας ντιμπέιτ εναντίον φοιτητών στα πανεπιστήμια της Οξφόρδης και του Κέιμπριτζ, ενώ εμφανίστηκε και στο συντηρητικό κανάλι GB News.

Αστέρας της on line ακρδοεξιάς

Αρκετοί αναλυτές έχουν υποστηρίξει κατά καιρούς πως ο εκλιπών αστέρας της online ακροδεξιάς και άλλοι όμοιοί του, χρησιμοποιώντας τα social media και στρατηγικές και τεχνικές περιεχομένου (content), όπως τα viral video ενός λεπτού και τα memes, έχουν συμβάλλει καταλυτικά στην προώθηση των επιχειρημάτων και των στόχων της alt Δεξιάς στους νέους του δυτικού κόσμου.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Κερκ είχε ένα τεράστιο κοινό με περισσότερους από 7,3 εκατ. ακολούθους στο TikTok, 7 εκατ. στο Instagram, 5 εκατ. στο X και 3,5 εκατ. στο YouTube. Σύμφωνα με το NBC News, το podcast του «The Charlie Kirk Show» κατεβάζεται από 500.000 έως 750.000 φορές κάθε μέρα και κατατάσσεται σταθερά ψηλά στα charts του Spotify και της Apple.

Η δολοφονία του στη Γιούτα την Τετάρτη σηματοδότησε τον θάνατο ενός από τους πιο επιδραστικούς εκπροσώπους του σύγχρονου συντηρητικού κινήματος παγκοσμίως. Ήταν ένας εξαιρετικά επιτυχημένος οργανωτής πολιτικών εκδηλώσεων, influencer, ηγέτης μιας εκ των μεγαλύτερων συντηρητικών ΜΚΟ στις ΗΠΑ και δημόσιος ομιλητής. Τη μια στιγμή θα ήταν στο Fox News προωθώντας την ατζέντα του φίλου του, προέδρου Τραμπ. Την επόμενη, θα αναρτούσε στο X ή στο Instagram, καλώντας νέους να ξεκινήσουν συντηρητικές ομάδες στα λύκεια και τις πανεπιστημιουπόλεις τους.

Με καταγωγή από το Ιλινόις, μια όχι παραδοσιακά Ρεπουμπλικανική πολιτεία, ο Κερκ εξελίχθηκε σε μια από τις πιο χαρισματικές, ριζοσπαστικές και δημοφιλείς προσωπικότητες της νέας αμερικανικής δεξιάς, εκπροσωπώντας τον χριστιανικό εθνικιστικό λαϊκισμό στον πυρήνα του κινήματος MAGA.

Δημιουργός της Turning Point USA

Αφιερωμένος στον πολιτικό ακτιβισμό από μικρή ηλικία, το 2012 μόλις 18 ετών, ο Κερκ δημιούργησε τη ΜΚΟ που απευθύνεται στη νέα γενιά, Turning Point USA, που συνδέθηκε απευθείας με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Το ταμείο της οργάνωσης αυξήθηκε από 8 εκατ. δολάρια σε 80 εκατ. δολάρια το 2022 και συνέχισε να επεκτείνεται μετά από αυτό.

«Είναι αδύνατο να υπερεκτιμήσουμε τον ρόλο του στο MAGA και την πολιτική των Ρεπουμπλικανών», γράφει η Αντόνια Χίτσενς, αρθρογράφος του περιοδικού New Yorker. Εξηγεί πως ο Κερκ κατάλαβε και μπόρεσε να εκμεταλλευτεί την λαϊκιστική έλξη του Τραμπ, ενώ σημειώνει ότι «ως δημοσιογράφος, γνώρισα αμέτρητους ανθρώπους που απέδωσαν την πολιτική τους στάση στο Turning Point».

Πράγματι, πολλά αμερικανικά μέσα αποδίδουν καίριο ρόλο στο Turning Point κατά τις προεδρικές εκλογές του 2024 στην Αριζόνα και σε άλλες αμφίρροπες πολιτείες, όπου η ΜΚΟ πηγαίνοντας από πόρτα σε πόρτα κατάφερε να αποσπάσει καθοριστικές ψήφους υπέρ των Ρεπουμπλικανών.

Στη συνέχεια, με άμεση πρόσβαση στον Λευκό Οίκο, μέχρι και τον ίδιο τον Τραμπ, και ως φίλος του γιου του προέδρου, Ντον Τζούνιορ, ο οποίος βοήθησε στην ενίσχυση του προφίλ του, κατάφερε να εξελιχθεί σε έναν άτυπο μεν, σημαντικό δε, πολιτικό παράγοντα και opinion maker.

Ευαγγελιστής του συντηρητισμού

Ως επικεφαλής του Turning Point, ο Κερκ διέσχιζε αμερικανικά πανεπιστήμια για να προωθήσει συντηρητικές ιδέες. Ήταν βασικός παράγοντας στον πολιτισμικό πόλεμο ενάντια στη «woke» κουλτούρα, τις αμβλώσεις, τη συμπερίληψη και τη διαφορετικότητα και άλλα θέματα αγαπητά στον κόσμο του MAGA.

Υπερασπιστής της οπλοκατοχής

Από τις επισκέψεις του στα πανεπιστήμια, συνήθιζε να παράγει περιεχόμενο για τους λογαριασμούς του στα κοινωνικά δίκτυα, προκαλώντας του παρευρισκόμενους φοιτητές σε ντιμπέιτ. «Prove me wrong» (Αποδείξτε μου ότι κάνω λάθος) ήταν το μότο του – πριν απαντήσει με τη δική του ρητορική, που πολλές φορές περιλάμβανε θεωρίες συνομωσίας και fake news. Ακριβώς σε αυτή τη συνθήκη βρισκόταν την Τετάρτη, όπου είχε επιδοθεί σε ένα ντιμπέιτ υπερασπιζόμενος την οπλοκατοχή, λίγο πριν τον πυροβολήσουν θανάσιμα.

Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια

Κοινοποιώντας στιγμιότυπα από τις εμφανίσεις του, άρχισε να γίνεται viral πολύ πέρα από τις πανεπιστημιουπόλεις. Ταξιδεύοντας με το δικό του συνεργείο βιντεοσκόπησης, ο Κερκ ήταν σαν «ευαγγελιστής του συντηρητισμού», όπως τον χαρακτήρισαν οι New York Times. Αναρτούσε βίντεο από ντιμπέιτ στα οποία απαντούσε αφ’ υψηλού στους αντιπάλους του, ενώ από τα αγαπημένα του θέματα προς συζήτηση ήταν ότι οι λευκοί είναι θύματα ρατσισμού, οι γυναίκες πρέπει να επιστρέψουν στους παραδοσιακούς τους ρόλους και το Ισλάμ είναι ασύμβατο με τις δυτικές αξίες. Η τριάδα «πατρίς, θρησκεία, οικογένεια» συνόψιζε πλήρως τις αντιλήψεις του και κατ’ επέκταση το περιεχόμενό του.