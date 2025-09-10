5 το πρωί: Στους «4» του Eurobasket η Εθνική – Παίζει με τη «φωτιά» το Ισραήλ – Ο Λεκορνί εκλεκτός του Μακρόν
Η Εθνική ομάδα μπάσκετ προκρίθηκε στα ημιτελικά του Eurobasket μετά την επικράτησή της κόντρα στη Λιθουανία - Εκεί θα την περιμένει η Τουρκία.
Έσπασε την «κατάρα» η Εθνική
- Ξανά στην ελίτ: Η Εθνική ομάδα μπάσκετ βρίσκεται ξανά στη ζώνη των μεταλλίων για πρώτη φορά από το 2009. Η γαλανόλευκη πραγματοποιώντας μία εξαιρετική εμφάνιση επικράτησε 87-76 της Λιθουανίας και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Eurobasket.
- Κόντρα στην Τουρκία: Εκεί θα αντιμετωπίσει την Τουρκία, η οποία επιβλήθηκε εύκολα της Πολωνίας. Η ομάδα του Αταμάν είναι αήττητη στη διοργάνωση και έχει για μεγάλο αστέρι της τον Σενγκούν. Ο Τούρκος σέντερ έγραψε ιστορία το απόγευμα της Τρίτης, αφού έγινε ο νεαρότερος που φτάνει σε τριπλ νταμπλ.
- Βγαίνει το άλλο ζευγάρι: Απόψε θα μάθουμε τις άλλες δύο ομάδες που θα αγωνιστούν στους ημιτελικούς. Στις 17.00 θα τεθούν αντιμέτωπες οι δύο εκπλήξεις της διοργάνωσης με τη Φινλανδία να αντιμετωπίζει την Γεωργία. Στις 21.00 θα έχουμε το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στη Γερμανία και τη Σλοβενία του Λούκα Ντόντσις.
Το Ισραήλ χτύπησε στελέχη της Χαμάς στο Κατάρ
- Σφοδρές αντιδράσεις: Στελέχη της Χαμάς στόχευε το πλήγμα του Ισραήλ στη Ντόχα, με την οργάνωση να ανακοινώνει ότι τα μέλη της σώθηκαν από την επίθεση. Οι αντιδράσεις ήταν σφοδρές τόσο από το Κατάρ, που μιλά για παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου, όσο και από τα Ηνωμένα Έθνη και άλλες αραβικές χώρες της περιοχής.
- Ανέλαβε την ευθύνη ο Νετανιάχου: «Η σημερινή δράση εναντίον των κορυφαίων τρομοκρατών αρχηγών της Χαμάς ήταν μια εντελώς ανεξάρτητη ισραηλινή επιχείρηση. Το Ισραήλ την ξεκίνησε, την πραγματοποίησε και το Ισραήλ αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη» είπε ο ισραηλινός πρωθυπουργός.
- Υπήρξε εμπλοκή των ΗΠΑ; Παρά τις διαβεβαιώσεις Νετανιάχου είναι διάχυτη η εντύπωση στους γνωρίζοντες τα της Μέσης Ανατολής ότι δεν θα μπορούσε να είχε υλοποιηθεί χωρίς αμερικανική εμπλοκή ή χωρίς να το αντιληφθούν οι ΗΠΑ που σαρώνουν τους ουρανούς του Περσικού Κόλπου για την άμυνα τουλάχιστον των δικών τους αεροπορικών και ναυτικών βάσεων.
Ο Λεκορνί για πρωθυπουργός
- Η επιλογή: Ο γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν διόρισε πρωθυπουργό τον Σεμπαστιάν Λεκορνί (39 ετών), ο μέχρι πρότινος υπουργό Άμυνας που τον στήριξε στην προεδρική του υποψηφιότητα το 2017, και έβαλε τέλος στα σενάρια περί πιθανής στροφής του προς την Αριστερά.
- Ο τελευταίος πιστός: Τα τελευταία επτά χρόνια, ο Λεκορνί έχει εδραιώσει τη φήμη του ως πιστός σύμμαχος του Μακρόν. Μπήκε στην πολιτική στα 19 του και οι φωτογραφίες του με την Λεπέν είχαν προκαλέσει αντιδράσεις στο παρελθόν. Παράλληλα, «Δεν είναι πολύ ευρωπαϊκός στον τρόπο σκέψης του», δήλωσε ένας αξιωματούχος.
- Η παραίτηση: Την παραίτηση του από τη θέση του πρωθυπουργού της Γαλλίας, υπέβαλε χθες στις 14:30 ώρα Ελλάδος, στον πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, ο Φρανσουά Μπαϊρού, ο οποίος μία μέρα νωρίτερα είχε αποτύχει να λάβει ψήφο εμπιστοσύνης από τη γαλλική Εθνοσυνέλευση.
Πότε θα αρχίσει η δίκη για τα Τέμπη;
- Τελείωσε η ανάκριση: Ολοκληρώθηκε η ανάκριση για την τραγωδία των Τεμπών και ο φάκελος διαβιβάστηκε στον Άρειο Πάγο. Η πολύμηνη (2,5 έτη) έρευνα της ανακρίτριας Λάρισας έφτασε στο τέλος της, δίνοντας το “πράσινο φως” για περαιτέρω διαδικασίες.
- Ποιοι και πόσοι παραπέμπονται; Δέκα γενικοί γραμματείς του υπουργείου Μεταφορών παραπέμπονται μαζί με τον πρώην υπουργό Κώστα Αχ. Καραμανλή στο Δικαστικό Συμβούλιο του Ειδικού Δικαστηρίου, για να αξιολογηθούν για πιθανά ποινικά αδικήματα — σε βαθμό πλημμελήματος — σχετικά με την τραγωδία. Ο φάκελος, όμως, δεν περιλαμβάνει συγκεκριμένες κατηγορίες ή ονόματα, καθώς κάτι τέτοιο δεν επιτρέπεται βάσει της νομοθεσίας.
- Σε τι φάση βρίσκεται η υπόθεση; Η διαδικασία έχει φτάσει στη φάση της ετυμηγορίας, με τους φάκελους για τον πρώην υπουργό και τους γενικούς γραμματείς να οδηγούνται στο Δικαστικό Συμβούλιο, το οποίο θα αποφασίσει αν οι υποθέσεις παραπέμπονται σε δίκη. Η πολύκροτη δίκη αναμένεται να ξεκινήσει την άνοιξη του 2026 στη Λάρισα, σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα.
Σαρωτικά μέτρα για τα χρέη
- Δημιουργία ειδικής ομάδας εργασίας: Το υπουργείο Οικονομικών έχει συγκροτήσει ομάδα για να διαχωρίσει ποια από τα συνολικά ληξιπρόθεσμα χρέη, ύψους περίπου 110,87 δισ. €, μπορούν να εισπραχθούν και ποια όχι, με στόχο την αποτελεσματικότερη είσπραξη και την απομάκρυνση τους από τις ετήσιες καταγραφές. Ουσιαστικά αυτή η ειδική ομάδα, είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση των απαιτητέων χρεών.
- Μέτρα για άμεσες δέσμες περιουσιακών στοιχείων χωρίς δικαστική απόφαση: Μέχρι τα τέλη του 2025 προβλέπεται νομοθετικό σχέδιο που θα επιτρέπει τη δέσμευση καταθέσεων, θυρίδων και ακινήτων χωρίς δικαστική απόφαση, όταν διαπιστώνεται άμεσος κίνδυνος υπονόμευσης των εσόδων του Δημοσίου.
- Αποσαφήνιση ευθύνης διοικητικών στελεχών και νέα όρια κατασχέσεων: Στο επίκεντρο των αλλαγών είναι και η διεύρυνση της ευθύνης των διοικητικών στελεχών επιχειρήσεων (π.χ. CEOs, διαχειριστές) για χρέη του Δημοσίου, καθώς και η αναθεώρηση των ορίων χρεών πάνω από τα οποία θα ενεργοποιούνται αναγκαστικά μέτρα είσπραξης.
