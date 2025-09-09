Ο σούπερσταρ της Τουρκίας, Αλπερέν Σενγκούν, έκανε μία ακόμα μεγάλη εμφάνιση στο EuroBasket 2025. Μια εμφάνιση η οποία θα του δώσει μια θέση στην ιστορία της διοργάνωσης. Ο Σενγκούν έγινε ο νεότερος παίκτης που σημείωσε τριπλ νταμπλ στην ιστορία του θεσμού.

Ο 23χρονος σέντερ σημείωσε 19 πόντους, πήρε 12 ριμπάουντ και μοίρασε 10 ασίστ. Φυσικά, ήταν ο πρωταγωνιστής της Τουρκίας στη νίκη 91-77 κόντρα στην Πολωνία. Παράλληλα, έγινε ο πέμπτος παίκτης με τριπλ νταμπλ σε Eurobasket.

Νωρίτερα στο τουρνουά, ο Λούκα Ντόντσιτς έγινε ο τέταρτος παίκτης από το 1995 που πέτυχε τριπλ νταμπλ σε αγώνα του EuroBasket. Κόντρα στο Βέλγιο είχε 26 πόντους, 11 ασίστ και 10 ριμπάουντ.

Ο Σενγκούν, ο οποίος κέρδισε τον τίτλο του TCL Player of the Game για την απόδοσή του, είναι νεότερος από ό,τι ήταν ο Doncic, ο Mateusz Ponitka, ο Andrei Mandache και ο Toni Kukoc όταν πέτυχαν το ίδιο κατόρθωμα.

Ο Σένγκουν μπορούσε να έχει πετύχει νωρίτερα το σχετικό επίτευγμα. Στον δεύτερο αγώνα του τουρνουά εναντίον της Τσεχίας είχε 23 πόντους, 12 ριμπάουντ και 9 ασίστ.