Ήταν το μεγάλο φαβορί και το επιβεβαίωσε. Η Τουρκία δίχως να συναντήσει ιδιαίτερα προβλήματα επικράτησε 91-77 της Πολωνίας και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Eurobasket. Εκεί θα αντιμετωπίσει το νικητή του ζευγαριού ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Λιθουανία.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για την ομάδα του Αταμάν, όπως σε όλη τη διοργάνωση, ήταν ο Σενγκούν. Ο σούπερ σταρ της Τουρκίας σταμάτησε στους 19 πόντους, ενώ από 13 είχαν Λάρκιν και Χαζέρ. Στα αξιοσημείωτα το γεγονός ότι συνολικά η Τουρκία είχε επτά παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων.

Στην αντίπερα όχθη Λόιντ και Πονίτκα είχαν από 19 πόντους αντίστοιχα.

Κλειδί η δεύτερη περίοδος

Ισορροπημένο απόλυτα ήταν το πρώτο δεκάλεπτο του πρώτου χρονικά προημιτελικού του Ευρωμπάσκετ 2025. Η Τουρκία βασίστηκε στο σκοράρισμα στους Χαζέρ και Οσμανί που είχαν από 5 πόντους, ενώ οι Ντζιέβα και Λόιντ σημείωσαν 6 και 4 αντίστοιχα για την Πολωνία, στο ίδιο διάστημα. Μετά το 19-19 στο 10ο λεπτό, όμως η Τουρκία, με ένα ξέσπασμα και επιμέρους σκορ 20-10 προσπέρασε με +10 για το 39-29. Την «υπογραφή» τους είχαν βάλει οι Αλπερέν Σενγκούν και Τσεντί Οσμάν!

Οι Χαζέρ και Σιπαχί έδωσαν προβάδισμα ακόμη και +13ων πόντων στους Τούρκους, για το 43-30, 1:21΄΄ πριν ολοκληρωθεί το α΄ μέρος. Mε τον πάουερ φόργουορντ των Χιούστον Ρόκετς, Αλπερέν Σενγκούν να μετρά 10 πόντους και 6 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 2 κλεψίματα, τον Σιπαχί 8 πόντους και τους Χαζέρ και Οσμάν από 7 πόντους, οι Τούρκοι πήγαν στο +14 (46-32) στ’ αποδυτήρια για το ημίχρονο, έχοντας σημειώσει επιμέρους σκορ 27-13 (!) στη 2η περίοδο. Η Πολωνία «πλήρωνε» τα 11 λάθη της έναντι των μόλις 5 της Τουρκίας, κι ενώ ο Τζόρνταν Λόιντ (8π.) είχε υποπέσει σε 3 λάθη. Ο Ματέους Πονίτκα έκανε «χαμηλή πτήση» στα 16 λεπτά που έμεινε στο παρκέ με 4 πόντους και 3 ασίστ. Πρώτος σκόρερ της Πολωνίας στο πρώτο 20άλεπτο ήταν ο Αλεξάντερ Ντζιέβα με 11 πόντους.

Πάλεψε μέχρι το τέλος η Πολωνία

Η Τουρκία δεν απειλήθηκε στην 3η περίοδο και όταν ξέφυγε με 55-37, ο Αλπερέν Σενγκούν είχε ήδη σημειώσει double double με 55-37. Xάρη σε δύο διαδοχικά τρίποντα από τον Φουρκάν Κορκμάζ και δίποντο του Οσμανί, η Τουρκία προσπέρασε για πρώτη φορά με +23 (63-40). Το τρίποντο του Αντρέι Πλούτα και τα καλάθια των Πονίτκα και Σοκολόφσκι είχαν ως αποτέλεσμα ένα σερί 7-0 της Πολωνίας, χάρη στο οποίο μείωσε την τιμή της διαφοράς στους -15 (65-50), 45΄΄ πριν ολοκληρωθεί το 3ο δεκάλεπτο. Αυτό θα ήταν και το σκορ στο 30ό λεπτό, μετά από επιμέρους σκορ 19-18 υπέρ της Τουρκίας.

Ο Σέιν Λάρκιν σημείωσε και τους επτά πρώτους πόντους της Τουρκίας, με την έναρξη της 4ης περιόδου και μέχρι το 72-56. Οι Πολωνοί με τρίποντα, από Πονίτκα και Τζόρνταν Λόιντ, προσπάθησαν να ροκανίσουν τη διαφορά, για το -12 (74-62), δια χειρός Σοκολόφσκι. Και μετά το 76-62 από τον Σέιν Λάρκιν, με 4/4 βολές ο Τζόρνταν Λόιντ μείωσε και στο -10 76-66. Οι Λόιντ και Πονίτκα έφεραν και στο -8 (78-70 την Πολωνία, αλλά οι Χαζέρ και Οσμανί ευστόχησαν σε μεγάλα τρίποντα για το 84-72 της Τουρκίας, με εναπομείναντα χρόνο 2:09΄΄. Ο Πονίτκα ευστόχησε σε τρίποντο (86-75), 1:24΄΄ πριν τη λήξη, ο Μπαλτσερόφσκι έστειλε στη γραμμή των βολών τον Αλπερέν Σενγκούν, με τον ΝΒΑερ των Τούρκων να «γράφει» το 86-72. Η Τουρκία δεν θ’ άφηνε αυτή την ευκαιρία και με τρίποντο του Σιπαχί, ο αγώνας ολοκληρώθηκε (91-77), με ιδανικό τρόπο για την Τουρκία.

Τουρκία – Πολωνία 91-77

Τα δεκάλεπτα: 19-19, 46-32, 65-50, 91-77

ΤΟΥΡΚΙΑ (Εργκίν Αταμάν): Λάρκιν 13 (1), Χαζέρ 13 (1), Σανλί, Οσμάν 10 (2), Κορκμάζ 10 (2), Σενγκούν 19, Οσμανί 10 (2), Μπόνα 5, Σιπαχί 11 (3), Γιούρτσεβεν

ΠΟΛΩΝΙΑ (Ιγκόρ Μίλιτσιτς): Πλούτα 9 (3), Μπαλτσερόφσκι 3, Σοκολόφσκι 13, Λόιντ 19 (1), Πονίτκα 19 (3), Ντζιέβα 11 (3), Γκιέλο, Λαζίνσκι, Ολεϊνιτσακ 3, Ζολνιέρεβιτς

Το πρόγραμμα των προημιτελικών του Eurobasket

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου

Τουρκία – Πολωνία 91-77

21.00 Λιθουανία – Ελλάδα

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου

17.00 Φινλανδία – Γεωργία

21.00 Γερμανία – Σλοβενία

Ο δρόμος μέχρι τον τελικό